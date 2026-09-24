Ferma socială Bio&Co, din satul Ciocănari, județul Dâmbovița, este una cu totul specială, întrucât combină producția de legume, cu integrarea pe piața muncii a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile.

Bio&Co, proiect al Asociației Ateliere fără Frontiere, cultivă patru hectare cu legume și un hectar cu lucernă, iar producția este valorificată în principal, direct către consumatori, prin coșuri de legume.

Invitatele podcastului ”Agricultura în schimbare” au fost Andreea Despa, inginerul horticol al fermei și Ștefania Neagoe, expert comunicare Atelierul fără frontiere”.

Ferma a fost înființată în 2015, după ce organizația a identificat în comunitatea locală nevoia unor locuri de muncă pentru persoane vulnerabile. Modelul a fost gândit de la bun început ca o întreprindere socială, în care producția agricolă și obiectivul social se susțin reciproc.

Astfel, dincolo de partea agricolă, Bio&Co este o fermă socială și pedagogică, care oferă locuri de muncă și formare oamenilor din comunitate, care altfel nu ar avea un loc de muncă stabil, dar găzduiește și vizite educative despre agricultura ecologică.

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„Totul a pornit de la ideea că trebuie să găsim un loc în care să înființăm o întreprindere pentru oamenii din comunitatea locală. În satul Ciocănari s-a identificat această nevoie”, spune Andreea Despa.

O fermă de cinci hectare, dintre care patru, cultivate cu legume de sezon

Bio&Co are în total cinci hectare, dintre care patru sunt cultivate cu legume, iar un hectar este ocupat cu lucernă. Ferma are șase oameni în echipă: patru lucrători agricoli, un inginer horticol și un șef de echipă. Toată suprafața este certificată ecologic.

Producția este realizată atât în câmp, cât și în solarii neîncălzite. În solarii se cultivă pe tot parcursul anului, cu alegerea unor culturi care pot rezista temperaturilor scăzute în perioada rece.

„Este o fermă care produce legume certificate ecologic, o fermă socială. Producem doar legume de sezon în solarii neîncălzite, dar și în câmp. În solarii producem pe toată perioada anului”, explică Andreea Despa, inginer horticol și coordonatoarea fermei.

În câmp sunt cultivate legume în perioadele de primăvară, vară și toamnă, în timp ce solariile permit extinderea sezonului de producție.

Gama de culturi este una diversificată. Pe lângă roșii, castraveți, ardei și vinete, ferma cultivă fenicul, pak choi, mangold, kale, mizuna și rucola.

„În fiecare an încercăm să aducem noutăți. Iarăși tot legume de sezon, de la roșii, castraveți, ardei, vinete, care sunt foarte cunoscute în România, până la fenicul, pak choi, mangold, varză kale, frunze de mizuna și rucola”, spune coordonatoarea fermei.

Solariile neîncălzite impun alegerea culturilor

Pentru perioada rece, alegerea culturilor este făcută în funcție de rezistența acestora la temperaturi scăzute, deoarece solariile nu sunt încălzite.

„În perioada aceasta înființăm culturile care o să ne servească în iarnă. Asta înseamnă că trebuie să avem culturi rezistente la frig. Am menționat că sera este neîncălzită”, explică Andreea Despa.

În această perioadă sunt cultivate praz, ceapă verde, usturoi verde, ridichi de lună, rucola, mizuna, muștar, kale, mangold, broccoli și conopidă. Ferma produce și dovleci în câmp, cât și celebrul dovleac spaghetti.

Un rol aparte îl are lucerna, care este cultivate pe un hectar întreg. Însă cultura nu este destinată comercializării, ci este folosită în interiorul fermei.

„O folosim pentru noi, o tocăm și o folosim drept îngrășământ verde pentru fermă”, explică inginerul horticol Andreea Despa.

De ce nu toată suprafața este cultivată la capacitate maximă

Un aspect relevant din punct de vedere economic este faptul că ferma nu urmărește să exploateze la maximum fiecare hectar disponibil. Limita este dată nu doar de forța de muncă, ci și de capacitatea de comercializare.

„Din suprafața totală nu reușim să cultivăm tot. Dacă am produce toată suprafața, chiar dacă am găsit persoane să angajăm mai multe persoane, ne-ar fi fost foarte greu să comercializăm legumele”, explică Andreea Despa.

Aceasta este o problemă relevantă pentru fermele mici care lucrează cu produse perisabile. Creșterea producției nu înseamnă automat și creșterea veniturilor dacă piața de desfacere nu poate absorbi marfa.

În cazul Bio&Co, soluția a fost dezvoltarea unui sistem de vânzare directă către consumator, prin abonamente la coșuri de legume. Surplusul este donat la două aziluri din comună, dar și la Banca de Alimente, din București.

Coșurile de legume, principalul canal de vânzare

Ferma comercializează produsele direct către clienți, prin două tipuri de coșuri. Varianta „single” costă 100 de lei, iar coșul „family” costă 128 de lei. Un coș conține aproximativ șapte tipuri de legume, însă cantitatea și sortimentul variază în funcție de sezon.

„Coșul single costă 100 de lei și coșul family costă 128 de lei. Coșul single este pretabil pentru una-două persoane care mănâncă legume și le consumă. Coșul family pentru doi adulți și un copil sau poate chiar doar pentru doi adulți”, explică reprezentanții fermei.

Într-o săptămână, un coș poate conține castraveți, roșii, vinete, ardei, pak choi, praz, pătrunjel și dovleac spaghetti.

Cantitatea diferă însă considerabil în funcție de perioada anului. Vara, când sunt disponibile legume cu greutate mai mare, coșul family poate ajunge la 7-8 kilograme. Iarna, când predomină frunzele și culturile rezistente la frig, cantitatea scade.

„Pe timp de vară, pentru că avem din abundență și foarte multe legume care cântăresc mult, roșii, vinete, castraveți, ardei, coșul mare cel puțin poate să ajungă până la 7-8 kg”, explică reprezentanții fermei.

În sezonul rece, însă, situația se schimbă.

„În schimb, pe timp de iarnă, pentru că avem legume care sunt rezistente la frig, salată, frunze de rucola, muștar, la fiecare atârnă mai puțin, cântăresc mai puțin”, explică aceștia.

Depozitarea prelungește perioada de comercializare

Ferma încearcă să își prelungească sezonul comercial și prin depozitarea anumitor produse. Dovlecii sunt un exemplu.

„Dovlecii îi vindem în stare proaspătă după ce îi recoltăm, apoi putem să îi și depozităm, ceea ce și facem. Adică producem o cantitate mai mare de dovleci pe perioada verii, ca să-i păstrăm pentru la iarnă”, explică reprezentanții Bio&Co.

Astfel, producția nu este dependentă exclusiv de vânzarea imediată după recoltare. Produsele care permit păstrarea sunt stocate și introduse ulterior în coșurile comercializate pe parcursul iernii.

Consumatorul plătește și pentru modelul din spatele produsului

Ferma se adresează unei categorii de consumatori interesați de produsele ecologice, dar și de impactul social și de mediu al achiziției.

„Principiul nostru este acela de solidaritate cu fermierul, cu producătorul”, spune Ștefania Neagoe, directoarea de comunicare a Atelierului fără Frontiere.

Ștefania spune, referitor la profilul clienților lor, că aceștia sunt interesați și de omul care muncește și produce aceste roade. De aceea, ea îi numește pe clienți „consum-actori”, pentru că aceștia nu cumpără doar legume, ci aleg să susțină un anumit model de producție și de integrare socială.

”Cred că am creat o comunitate aparte, iar principiul nostru este acela de solidaritate cu fermierul, cu producătorul. Noi îi numim pe clienții noștri consum-actori, în sensul că ei sunt actori în actul de consum, pentru că fac o alegere conștientă și știu pe cine susțin și ce cauză. Iar atunci când ne aleg pe noi, nu aleg doar o hrană sănătoasă, de care beneficiază direct, ci și susțin aceste locuri de muncăși protejarea naturii, respectiv a biodiversității”, afirmă Ștefania Neagoe.

Prețul este mai mare, dar există o piață foarte serioasă și stabilă pe produsele bio

Produsele ecologice au, în general, un preț superior produselor convenționale, însă reprezentanții fermei spun că acesta nu a devenit o piedică majoră pentru modelul comercial.

„Prețul poate da, într-adevăr, este mare, nu este, poate, accesibil tuturor. Dar există o piață și ne adresăm aceleia. Este o piață foarte importantă, foarte serioasă și stabilă pe produse bio”, spune Ștefania Neagoe.

Modelul de business este, prin urmare, construit pe o piață de nișă, pe relația directă cu consumatorul și pe diversificarea producției. În locul unei producții agricole orientate exclusiv spre volum, ferma urmărește să livreze un sortiment variat și să mențină legătura directă cu clienții.

”Unii dintre ei au povești dureroase, iar poveștile lor, de multe ori, m-au încărcat”

Componenta economică a fermei este strâns legată de cea socială. Asociația Atelierul fără Frontiere a fost înființat în 2008 cu obiectivul de a ajuta persoane din grupuri vulnerabile să intre sau să reintre pe piața muncii. Acestea sunt angajate în diferitele ateliere ale organizației și primesc sprijin socioprofesional.

Printre beneficiari se numără persoane care nu au mai lucrat, persoane care au întâmpinat dificultăți în păstrarea unui loc de muncă, femei afectate de violență domestică, persoane care au fost private de libertate sau tineri care au ieșit din sistemul de protecție.

În cazul fermei, integrarea se face prin munca agricolă.

„Este și dificil, dar este și foarte frumos să lucrăm cu ei, pentru că ne luptăm pentru ei. Este ceva minunat să știi că la locul tău de muncă, unde eu, personal, merg cu drag în fiecare zi, pentru că fac ceea ce-mi place, sunt înconjurată de natură, legume, dar oamenii aceștia care lucrează pământul alături de echipa noastră sunt cei care contează foarte mult. Unii dintre ei au povești dureroase, iar poveștile lor de multe ori m-au încărcat pe mine și pe consilierii care vin să stea de vorbă cu ei”, spune Andreea Despa.

Demn de remarcat este faptul că unele dintre angajate au o vechime la fermă de peste 5 ani și toate sunt angajate cu carte de muncă, pe o perioadă nedeterminată.

Iar clienții Fermei Bio&Co știu cu toții că banii din coșurile cu legume pe care le comandă lunar se întorc tocmai la cei care le cultivă, oferindu-le siguranța financiară!