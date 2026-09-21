VIDEO | Cele 4 ingrediente obligatorii din pizza napoletană. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo: „Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului” / Ce o diferențiază de alte tipuri de pizza

21 sept. 2026, Rețete
Foto Arhiva personală
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Pizza napoletană a devenit atât de populară încât termenul este folosit astăzi pentru numeroase variante, însă nu orice pizza cu marginea înaltă poate fi considerată autentică. Aluatul are la bază doar câteva ingrediente, pizza se întinde cu mâna, nu cu sucitorul, se coace foarte rapid într-un cuptor încins, iar toppingurile nu trebuie să acopere preparatul. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică pentru G4Food care sunt regulile de bază ale unei pizza napoletane autentice și de ce tehnica este esențială pentru rezultatul final.

Ce înseamnă, de fapt, o pizza napoletană autentică

Pentru cineva care privește doar produsul final, diferențele dintre o pizza napoletană autentică și alte variante de pizza pot părea greu de identificat. Marginea pufoasă este, probabil, primul element care atrage atenția, însă autenticitatea nu se rezumă la aspect.

„O pizza napoletană autentică are un aluat făcut doar din făină, apă, sare și drojdie. Se întinde doar cu mâna și se coace în aproximativ 60-90 de secunde într-un cuptor foarte încins. Simplitatea și calitatea ingredientelor sunt cele mai importante.

- articolul continuă mai jos -

Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului, nu se folosește sucitorul și nu o încarci cu ingrediente.”

Pizza autentică și pizza „turistică”

Întrebat care sunt primele diferențe care pot fi observate dacă punem una lângă alta o pizza napoletană autentică și una „turistică”, Sorin explică:

„Pizza autentică are marginea pufoasă, centrul moale și puține ingrediente de calitate. Cea turistică este de obicei mai crocantă și acoperită de toppinguri.”

De ce are pizza napoletană marginea aceea mare și pufoasă

Una dintre cele mai recognoscibile caracteristici ale pizzei napoletane este marginea înaltă și aerată. Mirlogeanu Sorin explică de unde vine această textură:

„Pentru că aerul din aluat este împins spre margine când întinzi pizza cu mâna. Asta îi dă textura aceea ușoară și aerată.”

VIDEO

Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică în video de mai jos cum recunoști o pizza napoletană autentică și care sunt regulile pe care nu ai voie să le încalci.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
21 sept.
VIDEO | Ce a învățat Chef Adrian Hădean din gastronomia medievală: „Rețeta nu e importantă. Important este să înțelegi tehnica, ingredientul și transformările/ Am învățat și cum putem să facem inovație, în așa fel încât să nu omorâm tradiția, să o și păstrăm”
VIDEO | Ce a învățat Chef Adrian Hădean din gastronomia medievală: „Rețeta nu e importantă. Important este să înțelegi tehnica, ingredientul și transformările/ Am învățat și cum putem să facem inovație, în așa fel încât să nu omorâm tradiția, să o și păstrăm”
HoReCa
20 sept.
Espresso, cappuccino, flat white sau cold brew? Care sunt diferențele dintre cele mai cunoscute cafele
Espresso, cappuccino, flat white sau cold brew? Care sunt diferențele dintre cele mai cunoscute cafele
HoReCa
20 sept.
Sfârșitul unei tradiții britanice? Tot mai multe restaurante de fish and chips se închid, pe fondul creșterii prețului peștelui și al costurilor cu forța de muncă / În plus, tinerii aleg pizza, burgeri sau mâncăruri asiatice
Sfârșitul unei tradiții britanice? Tot mai multe restaurante de fish and chips se închid, pe fondul creșterii prețului peștelui și al costurilor cu forța de muncă / În plus, tinerii aleg pizza, burgeri sau mâncăruri asiatice
Călătorii Culinare
19 sept.
Cum a ajuns un preparat din carne cu origini în zona Mării Negre să devină gustarea emblematică din Dakota de Sud / Are chiar și un festival dedicat, organizat o dată la doi ani
Cum a ajuns un preparat din carne cu origini în zona Mării Negre să devină gustarea emblematică din Dakota de Sud / Are chiar și un festival dedicat, organizat o dată la doi ani
Călătorii Culinare
19 sept.
Locul din Praga unde berea nu se bea pe fugă: „hospoda”, pubul tradițional în care turiștii pot trăi ca localnicii / „Poți avea un muncitor în construcții, un avocat, un profesor universitar și un pensionar la mesele alăturate, toți bând aceeași bere”
Locul din Praga unde berea nu se bea pe fugă: „hospoda”, pubul tradițional în care turiștii pot trăi ca localnicii / „Poți avea un muncitor în construcții, un avocat, un profesor universitar și un pensionar la mesele alăturate, toți bând aceeași bere”