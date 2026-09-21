VIDEO | Cele 4 ingrediente obligatorii din pizza napoletană. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo: „Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului” / Ce o diferențiază de alte tipuri de pizza

Pizza napoletană a devenit atât de populară încât termenul este folosit astăzi pentru numeroase variante, însă nu orice pizza cu marginea înaltă poate fi considerată autentică. Aluatul are la bază doar câteva ingrediente, pizza se întinde cu mâna, nu cu sucitorul, se coace foarte rapid într-un cuptor încins, iar toppingurile nu trebuie să acopere preparatul. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică pentru G4Food care sunt regulile de bază ale unei pizza napoletane autentice și de ce tehnica este esențială pentru rezultatul final.

Ce înseamnă, de fapt, o pizza napoletană autentică

Pentru cineva care privește doar produsul final, diferențele dintre o pizza napoletană autentică și alte variante de pizza pot părea greu de identificat. Marginea pufoasă este, probabil, primul element care atrage atenția, însă autenticitatea nu se rezumă la aspect.

„O pizza napoletană autentică are un aluat făcut doar din făină, apă, sare și drojdie. Se întinde doar cu mâna și se coace în aproximativ 60-90 de secunde într-un cuptor foarte încins. Simplitatea și calitatea ingredientelor sunt cele mai importante.

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Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului, nu se folosește sucitorul și nu o încarci cu ingrediente.”

Pizza autentică și pizza „turistică”

Întrebat care sunt primele diferențe care pot fi observate dacă punem una lângă alta o pizza napoletană autentică și una „turistică”, Sorin explică:

„Pizza autentică are marginea pufoasă, centrul moale și puține ingrediente de calitate. Cea turistică este de obicei mai crocantă și acoperită de toppinguri.”

De ce are pizza napoletană marginea aceea mare și pufoasă

Una dintre cele mai recognoscibile caracteristici ale pizzei napoletane este marginea înaltă și aerată. Mirlogeanu Sorin explică de unde vine această textură:

„Pentru că aerul din aluat este împins spre margine când întinzi pizza cu mâna. Asta îi dă textura aceea ușoară și aerată.”

VIDEO

Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică în video de mai jos cum recunoști o pizza napoletană autentică și care sunt regulile pe care nu ai voie să le încalci.