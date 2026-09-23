Tiramisu este unul dintre cele mai cunoscute deserturi italiene, însă variantele pe care le găsim în supermarketuri, restaurante sau chiar cele pe care le preparăm acasă pot fi diferite de rețeta autentică.

Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică pentru G4Food ce ingrediente are un tiramisu autentic și care sunt cele mai frecvente greșeli făcute atunci când este preparat.

Ce conține un tiramisu autentic

Întrebat care este diferența dintre tiramisu autentic și variantele comerciale pe care le găsim în multe supermarketuri sau restaurante, Mirlogeanu Sorin indică ingredientele de bază ale desertului.

„Cel autentic are mascarpone, pișcoturi, cafea și ou.”

În cazul variantelor comerciale, spune pizzaioloul, rețeta poate fi modificată, iar gustul poate fi diferit de cel al unui tiramisu autentic.

„Cel comercial de cele mai multe ori este mai dulce și cu multe alte arome.”

Care sunt cele mai mari greșeli când facem tiramisu

Diferențele nu apar doar în cazul produselor comerciale. Și atunci când preparăm tiramisu acasă putem ajunge să ne îndepărtăm de rețeta originală prin înlocuirea unor ingrediente sau prin modul în care pregătim pișcoturile.

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Întrebat care sunt cele mai mari greșeli pe care le vede în rețetele de tiramisu, Mirlogeanu Sorin răspunde:

„Se înlocuiește mascarpone, se înmoaie prea mult pișcoturile și se adaugă ingrediente care nu au legătură cu rețeta originală.”

Pentru un tiramisu autentic, explicația sa este simplă: baza desertului rămâne formată din mascarpone, pișcoturi, cafea și ou, iar modificarea acestor elemente sau adăugarea unor ingrediente care nu fac parte din rețeta originală schimbă rezultatul final.