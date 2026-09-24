Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, se numără printre potențialii cumpărători ai operațiunilor Tesco din Cehia și Slovacia, potrivit unor surse citate de Financial Times. Și Ahold Delhaize și Biedronka ar urma să depună oferte pentru activele retailerului britanic, conform Agerpres.

Tesco analizează vânzarea operațiunilor sale din Europa Centrală și de Est, într-un proces care ar putea marca retragerea retailerului britanic de pe ultimele sale piețe importante din afara Marii Britanii și Irlandei. Grupul Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, este așteptat să depună o ofertă pentru afacerile din Cehia și Slovacia, potrivit unor surse citate de Financial Times și preluate de Agerpres.

Alături de Schwarz, printre potențialii ofertanți se află grupul olandez Ahold Delhaize și Biedronka, lanțul de magazine deținut de conglomeratul portughez Jerónimo Martins.

Tesco își evaluează operațiunile din trei țări

În luna iulie, Financial Times relata că Tesco analizează vânzarea operațiunilor din Europa Centrală și de Est și discută cu băncile variantele pentru afacerile din Ungaria, Cehia și Slovacia. Cele trei piețe au împreună peste 22.000 de angajați.

Operațiunile europene ale Tesco au generat anul trecut venituri de aproximativ 4,5 miliarde de lire sterline, însă contribuția lor la profitul operațional ajustat al grupului a fost de 115 milioane de lire sterline, dintr-un total de 3,2 miliarde de lire sterline.

- articolul continuă mai jos -

Tesco lucrează cu Goldman Sachs și Citi pentru evaluarea opțiunilor de vânzare. Potrivit surselor citate de FT, operațiunile din Cehia și Slovacia ar urma să fie vândute separat de cele din Ungaria, unde procesul este complicat de intervențiile autorităților.

Ofertele inițiale pentru activele din Cehia și Slovacia sunt așteptate până la sfârșitul lunii septembrie. Sursele citate de publicația britanică spun că ar putea apărea și alți cumpărători.

Lidl, Ahold și Biedronka sunt deja prezenți în regiune

O eventuală preluare de către Schwarz ar consolida poziția grupului pe piețele din Europa Centrală. Lidl, parte a grupului german, este deja prezent atât în Cehia, cât și în Slovacia.

Ahold Delhaize operează deja în Cehia, în timp ce Biedronka s-a extins în Slovacia anul trecut.

Afacerile Tesco din Europa de Est includ 561 de magazine și se confruntă cu o concurență tot mai puternică în regiune.

Ungaria reprezintă o piață cu presiuni suplimentare pentru marile lanțuri internaționale de retail. În această țară, autoritățile au introdus măsuri de control al prețurilor și taxe care au afectat în special retailerii internaționali.

Măsurile au fost menținute și în timpul administrației premierului Péter Magyar, care a anunțat în septembrie că schema urmează să fie revizuită, pe fondul efectelor asupra fermierilor ungari.

Reprezentanții Tesco, Schwarz și Ahold Delhaize nu au comentat informațiile. Reprezentanții Biedronka nu au fost disponibili pentru declarații, potrivit FT.

Tesco își restrânge treptat prezența internațională

Operațiunile din Europa Centrală și de Est sunt ultimele activități semnificative pe care Tesco le mai deține în afara Marii Britanii și Irlandei. Grupul britanic și-a redus masiv prezența internațională după 2014, printr-o serie de vânzări de active.

În anii 2000, Tesco construise un grup internațional cu activități care depășeau retailul alimentar, inclusiv tableta Hudl, lanțul de restaurante Giraffe și afacerea cu cafenele Harris & Hoole.

Strategia s-a schimbat după scandalul contabil izbucnit în 2014, care a determinat conducerea companiei să vândă o parte importantă din active pentru stabilizarea finanțelor.

Ken Murphy, care a preluat conducerea Tesco în 2020, a contribuit la redresarea companiei și la creșterea valorii acțiunilor. Retailerul și-a majorat și cota de piață în Marea Britanie, mizând în special pe programul de fidelizare Clubcard.

Prin Clubcard, Tesco colectează volume importante de date despre comportamentul consumatorilor britanici, pe care le valorifică inclusiv prin activități de publicitate.