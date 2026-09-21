O bucătărie veche de aproximativ 2.000 de ani, descoperită în situl roman Segisamo din nordul Spaniei, păstrează vase, tigăi și fragmente ale unui cuptor portabil pentru pâine. Descoperirea oferă indicii despre modul în care tradițiile culinare locale s-au combinat cu obiceiurile aduse de romani, conform Mediafax Spania.

Arheologii au identificat încăperile în zona La Era, în localitatea Sasamón, provincia Burgos, în timpul săpăturilor desfășurate în vechiul oraș roman Segisamo. Vestigiile datează din perioada împăraților Augustus și Tiberius și oferă o imagine asupra vieții cotidiene din momentul în care comunitățile locale au intrat în lumea romană.

Cercetările sunt realizate din 2023 de specialiști de la Universitatea din Salamanca și Consiliul Național Spaniol de Cercetare, CSIC. Proiectul urmărește schimbările produse în regiune după integrarea comunităților locale în Imperiul Roman.

O bucătărie simplă, construită pentru viața de zi cu zi

Încăperea descoperită nu era un spațiu destinat luxului. Pereții erau realizați din cărămizi de chirpici, construite pe fundații din piatră, iar podeaua era din lut compactat, așezat peste un strat de pietricele.

Arheologii au identificat și o zonă ușor ridicată, care ar fi putut susține un cuptor. În apropiere au fost găsite cantități importante de cenușă și cărbune, indicii ale activităților desfășurate în jurul focului.

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Chiar dacă structura încăperii a fost afectată de transformările ulterioare ale sitului, podeaua, urmele focului și obiectele păstrate în cenușă permit cercetătorilor să reconstituie modul în care era utilizat spațiul.

Tigăi romane și un cuptor portabil pentru pâine

Printre obiectele descoperite se numără vase ceramice mari, cunoscute sub numele de dolia, folosite pentru depozitarea alimentelor. Au mai fost găsite ulcioare, boluri, vase pentru gătit și mortare utilizate pentru mărunțirea sau amestecarea ingredientelor.

Arheologii au identificat și tigăi asociate cu o tradiție ceramică de tip pompeian, caracterizată prin suprafața roșiatică. Prezența acestora indică legături între practicile culinare din Segisamo și cele întâlnite în alte regiuni ale lumii romane.

Una dintre descoperirile importante este clibanus, un cuptor portabil folosit pentru coacerea pâinii. În cazul sitului din Spania au fost recuperate fragmentele ceramice ale unui astfel de obiect.

Împreună, vasele, tigăile, mortarele și cuptorul indică existența unui spațiu în care alimentele erau depozitate, pregătite și gătite. Cercetătorii nu au stabilit încă exact ce preparate erau făcute în această bucătărie.

Vase romane, alături de obiecte produse local

Una dintre cele mai interesante informații oferite de descoperire este amestecul dintre tradițiile romane și cele ale populației locale.

Unele dintre vasele găsite au fost importate din Peninsula Italică. Altele par să fi fost produse local și păstrează caracteristici ale tradiției ceramice a turmogilor, populația care locuia în această zonă a Peninsulei Iberice înainte de dominația romană.

Descoperirea sugerează că romanizarea nu a însemnat dispariția imediată a tradițiilor locale. Locuitorii puteau adopta obiecte și tehnici noi, continuând în același timp să folosească ustensile și practici culinare moștenite.

Cercetătorii au descris sugestiv ansamblul drept „bucătăria unei bunici turmoge”, în care elementele noi coexistau cu cele tradiționale.

Identitatea persoanelor care au folosit bucătăria nu este cunoscută. Obiectele arată însă că influența romană ajunsese până la activitățile cotidiene, inclusiv la pregătirea alimentelor.

Situl de la Segisamo ascunde mai multe epoci

Bucătăria reprezintă doar una dintre descoperirile făcute la La Era. Arheologii au identificat urme care aparțin unor perioade diferite, atât mai vechi, cât și mai recente decât orașul roman.

Sub nivelul roman au fost găsite construcții care seamănă cu structuri din epoca fierului. Acestea pot indica faptul că Segisamo s-a dezvoltat într-o zonă în care existau deja comunități locale.

Cercetătorii au studiat anterior și situl de la Cerro Castarreño, asociat cu turmogii, precum și un complex militar roman legat de perioada de la sfârșitul ocupării acestei așezări.

Săpăturile de la La Era au scos la iveală și vestigii medievale, construcții datate între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea și aproximativ zece morminte din secolul al XIX-lea.

Un nasture de uniformă militară din perioada domniei Isabelei a II-a, între 1833 și 1868, i-a ajutat pe arheologi să dateze aceste înmormântări. Modul în care au fost dispuse mormintele a ridicat ipoteza unei posibile legături cu o epidemie, însă această explicație nu a fost confirmată.

Oasele de animale ar putea arăta ce mâncau locuitorii

Printre celelalte obiecte descoperite se află bijuterii, lămpi cu ulei, cuțite de fier și vase ceramice cu graffiti antice. Unele cărămizi păstrează chiar urme de încălțăminte imprimate în lut înainte ca materialul să se usuce.

Pentru cercetătorii interesați de alimentația populației, una dintre cele mai importante surse de informații este reprezentată de oasele de animale și celelalte resturi aruncate în zona locuințelor.

Acestea urmează să fie analizate și ar putea oferi informații despre alimentele consumate de locuitorii din Segisamo.

Vasele, tigăile și cuptorul portabil arată deja cum era organizată o bucătărie în urmă cu aproximativ 2.000 de ani. Analiza resturilor alimentare ar putea completa imaginea și ar putea arăta ce ajungea efectiv în farfuriile oamenilor care au folosit această încăpere.