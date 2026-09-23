VIDEO | Marina Luca, chef patiser care a gătit pentru Natalie Portman și Lionel Messi, mesaj pentru cofetării: „Clientul trebuie să vă asocieze cu ceva. Dacă o să săriți dintr-un trend în altul, nu o să aveți o identitate”

23 sept. 2026, HoReCa
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. „Clientul trebuie să vă asocieze cu ceva”
  2. Mai puțin zahăr și produse fără lactoză sau gluten
  3. NORDIC EXPO, eveniment dedicat profesioniștilor din industria alimentară

Marina Luca, chef patiser: Restaurantele și cofetăriile trebuie să aibă o identitate clară / Trendurile sunt bune, dar mult mai important este să știți ce fel de produs livrați. Clientul trebuie să vă asocieze cu ceva

Marina Luca, chef patiser și câștigătoarea sezonului 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”, spune că operatorii din cofetărie trebuie să își construiască o identitate clară și să nu își schimbe constant direcția în funcție de trendurile momentului. Ea a vorbit și despre orientarea tot mai accentuată către produse cu mai puțin zahăr, fără lactoză sau fără gluten.

Declarațiile au fost făcute în cadrul NORDIC EXPO 2026, eveniment dedicat profesioniștilor din HoReCa, retail, gastronomie și cofetărie, organizat la București de Nordic Food.

„Clientul trebuie să vă asocieze cu ceva”

În opinia Marinei Luca, un restaurant sau o cofetărie trebuie să aibă o identitate bine definită, astfel încât clientul să știe ce produs și ce experiență poate găsi acolo.

„Ca și restaurant, cofetărie, trebuie să aveți o identitate foarte clară. Clientul este foarte important să vă asocieze cu ceva. Iar dacă o să săriți dintr-un trend în altul, nu o să aveți o identitate”, a spus chef patiser.

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Ea consideră că urmărirea tendințelor poate fi utilă pentru un business, însă nu ar trebui să înlocuiască definirea unei direcții proprii.

„Trendurile sunt bune, faceți un cashflow, însă este mult mai important să aveți identitate profesională, să fie clar ce fel de produs livrați”, a declarat Marina Luca.

Mai puțin zahăr și produse fără lactoză sau gluten

Chef-ul a vorbit și despre direcțiile care se observă în prezent la nivel internațional în zona de cofetărie. Potrivit acesteia, consumatorii sunt tot mai atenți la compoziția produselor pe care le cumpără.

„Dacă este vorba, în linii generale, de trenduri, ce se întâmplă astăzi la nivel internațional, se pune foarte mult accent pe produse fără zahăr, fără lactoză și fără gluten”, a explicat Marina Luca.

Ea a descris această orientare drept o tendință către produse percepute ca fiind mai sănătoase, într-un context în care consumatorii acordă mai multă atenție ingredientelor.

„Este tendința de a avea un mod sănătos de viață. Lumea este foarte atentă ce cumpără în ziua de azi”, a mai spus chef patiser.

NORDIC EXPO, eveniment dedicat profesioniștilor din industria alimentară

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a doua ediții NORDIC EXPO, organizată în perioada 22-23 septembrie la București. Evenimentul a reunit peste 300 de branduri, peste 1.500 de produse și demonstrații susținute de chefi și specialiști din România și din străinătate.

În cadrul celei de-a doua zile, Marina Luca a susținut o demonstrație pentru Les Vergers Boiron, în cadrul sesiunii dedicate gustului, creativității și tehnicii în cofetărie.

Marina Luca are o experiență de peste un deceniu în domeniul cofetăriei și un parcurs profesional care include un background în restaurante cu stele Michelin. A absolvit Academia Ducasse și a pregătit deserturi pentru celebrități internaționale, printre care Natalie Portman și Lionel Messi.

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