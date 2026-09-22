VIDEO | De ce nu îți iese pizza acasă ca la restaurant. Greșeala care strică tot aluatul. Mirlogeanu Sorin: „Poți avea ingrediente foarte bune, dar rezultatul nu va fi același”

Tot mai multe rețete de pizza vorbesc despre aluat maturat 24, 48 sau chiar 72 de ore. Dar ce înseamnă, concret, acest proces și ce schimbă el în produsul final?
Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică:
„Prin maturare rețeaua de gluten se dezvoltă corect, iar fermentația face aluatul mai aerat, mai gustos și de cele mai multe ori ușor de digerat.”
Întrebat care sunt cele mai mari greșeli pe care le observă atunci când oamenii încearcă să facă pizza acasă, Sorin enumeră trei probleme:
„Prea multe ingrediente, aluat insuficient fermentat și folosirea sucitorului.”
Cele trei greșeli pot schimba semnificativ rezultatul final, iar una dintre ele apare foarte des în bucătăriile de acasă: folosirea sucitorului pentru întinderea aluatului. În cazul pizzei napoletane, însă, aluatul este întins cu mâna.
Mai multe ingrediente nu înseamnă automat o pizza mai bună. Dimpotrivă, spune pizzaiolo-ul, pizza napoletană autentică se bazează pe echilibru.
Întrebat dacă există ingrediente pe care un pizzaiolo napoletan nu le-ar pune niciodată pe o pizza, Mirlogeanu Sorin răspunde:
„În pizza napoletană autentică nu se folosesc ingrediente în exces. Ideea este să păstrăm gusturile simple și echilibrate.”
Este un principiu care se aplică inclusiv atunci când facem pizza acasă: un aluat care nu a fost fermentat suficient nu poate fi „salvat” printr-o cantitate mai mare de toppinguri.
Poate cea mai importantă explicație pentru cei care încearcă să obțină acasă o pizza ca la restaurant vine atunci când Sorin este întrebat ce contează mai mult: făina, roșiile, mozzarella sau tehnica.
„Poți avea ingrediente foarte bune, dar dacă nu faci un aluat corect și nu coci pizza cum trebuie, rezultatul nu va fi același.”
Așadar, chiar și ingredientele de calitate pot fi insuficiente dacă aluatul nu este pregătit corect sau dacă pizza nu este coaptă în condițiile potrivite.
Maturarea contribuie la dezvoltarea rețelei de gluten, fermentația face aluatul mai aerat și mai gustos, iar tehnica de preparare și coacere influențează rezultatul final.
De aceea, atunci când pizza făcută acasă nu seamănă cu cea de la restaurant, problema nu este neapărat mozzarella, sosul sau făina. Poate fi chiar modul în care a fost pregătit aluatul.
Iar concluzia pizzaiolo-ului de la Pizzeria Napoletinii este simplă:
„Poți avea ingrediente foarte bune, dar dacă nu faci un aluat corect și nu coci pizza cum trebuie, rezultatul nu va fi același.”
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