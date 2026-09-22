VIDEO | De ce nu îți iese pizza acasă ca la restaurant. Greșeala care strică tot aluatul. Mirlogeanu Sorin: „Poți avea ingrediente foarte bune, dar rezultatul nu va fi același”

22 sept. 2026, Video
Foto arhiva personală
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Ai ingrediente bune, urmezi rețeta, dar pizza făcută acasă nu seamănă cu cea de la restaurant? Problema poate fi chiar aluatul. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică pentru G4Food ce înseamnă maturarea aluatului timp de 24, 48 sau 72 de ore, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem acasă și de ce tehnica poate conta mai mult decât ingredientele.

Ce se întâmplă cu aluatul maturat 24, 48 sau 72 de ore

Tot mai multe rețete de pizza vorbesc despre aluat maturat 24, 48 sau chiar 72 de ore. Dar ce înseamnă, concret, acest proces și ce schimbă el în produsul final?

Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo la Pizzeria Napoletinii, explică:

„Prin maturare rețeaua de gluten se dezvoltă corect, iar fermentația face aluatul mai aerat, mai gustos și de cele mai multe ori ușor de digerat.”

Cele mai mari greșeli când faci pizza acasă

Întrebat care sunt cele mai mari greșeli pe care le observă atunci când oamenii încearcă să facă pizza acasă, Sorin enumeră trei probleme:

„Prea multe ingrediente, aluat insuficient fermentat și folosirea sucitorului.”

Cele trei greșeli pot schimba semnificativ rezultatul final, iar una dintre ele apare foarte des în bucătăriile de acasă: folosirea sucitorului pentru întinderea aluatului. În cazul pizzei napoletane, însă, aluatul este întins cu mâna.

- articolul continuă mai jos -

De ce simplitatea contează la pizza

Mai multe ingrediente nu înseamnă automat o pizza mai bună. Dimpotrivă, spune pizzaiolo-ul, pizza napoletană autentică se bazează pe echilibru.

Întrebat dacă există ingrediente pe care un pizzaiolo napoletan nu le-ar pune niciodată pe o pizza, Mirlogeanu Sorin răspunde:

„În pizza napoletană autentică nu se folosesc ingrediente în exces. Ideea este să păstrăm gusturile simple și echilibrate.”

Este un principiu care se aplică inclusiv atunci când facem pizza acasă: un aluat care nu a fost fermentat suficient nu poate fi „salvat” printr-o cantitate mai mare de toppinguri.

Ingredientele bune nu garantează o pizza bună

Poate cea mai importantă explicație pentru cei care încearcă să obțină acasă o pizza ca la restaurant vine atunci când Sorin este întrebat ce contează mai mult: făina, roșiile, mozzarella sau tehnica.

„Poți avea ingrediente foarte bune, dar dacă nu faci un aluat corect și nu coci pizza cum trebuie, rezultatul nu va fi același.”

Așadar, chiar și ingredientele de calitate pot fi insuficiente dacă aluatul nu este pregătit corect sau dacă pizza nu este coaptă în condițiile potrivite.

Maturarea, fermentarea și tehnica fac diferența

Maturarea contribuie la dezvoltarea rețelei de gluten, fermentația face aluatul mai aerat și mai gustos, iar tehnica de preparare și coacere influențează rezultatul final.

De aceea, atunci când pizza făcută acasă nu seamănă cu cea de la restaurant, problema nu este neapărat mozzarella, sosul sau făina. Poate fi chiar modul în care a fost pregătit aluatul.

Iar concluzia pizzaiolo-ului de la Pizzeria Napoletinii este simplă:

„Poți avea ingrediente foarte bune, dar dacă nu faci un aluat corect și nu coci pizza cum trebuie, rezultatul nu va fi același.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
22 sept.
VIDEO | Zeci de percheziții în dosarul violențelor de la „protestul ciobanilor” de săptămâna trecută din Capitală / G4Media: printre protestatari s-au aflat și susținători ai lui Călin Georgescu
VIDEO | Zeci de percheziții în dosarul violențelor de la „protestul ciobanilor” de săptămâna trecută din Capitală / G4Media: printre protestatari s-au aflat și susținători ai lui Călin Georgescu
Connoisseur fără ifose
21 sept.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 95) | Vinurile cu „drojdii sălbatice”, noul trend în lumea vinului. Ce sunt și ce gust au
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 95) | Vinurile cu „drojdii sălbatice”, noul trend în lumea vinului. Ce sunt și ce gust au
Articole / Reportaje
21 sept.
VIDEO | Tacâmurile s-au înnegrit? Nu le arunca. Trucul simplu cu bicarbonat care le poate reda strălucirea
VIDEO | Tacâmurile s-au înnegrit? Nu le arunca. Trucul simplu cu bicarbonat care le poate reda strălucirea
HoReCa
21 sept.
VIDEO | Ce a învățat Chef Adrian Hădean din gastronomia medievală: „Rețeta nu e importantă. Important este să înțelegi tehnica, ingredientul și transformările/ Am învățat și cum putem să facem inovație, în așa fel încât să nu omorâm tradiția, să o și păstrăm”
VIDEO | Ce a învățat Chef Adrian Hădean din gastronomia medievală: „Rețeta nu e importantă. Important este să înțelegi tehnica, ingredientul și transformările/ Am învățat și cum putem să facem inovație, în așa fel încât să nu omorâm tradiția, să o și păstrăm”
Agribusiness
21 sept.
FOTO-VIDEO | Cum a ajuns o mică cooperativă din Catalonia să aibă 619 magazine în Spania. Xavier Moreno (BonArea): „Suntem agricultori, crescători de animale, producem alimente și apoi le distribuim” / „Faptul că gestionăm întregul ciclu ne permite să oferim alimente cu garanția originii”
FOTO-VIDEO | Cum a ajuns o mică cooperativă din Catalonia să aibă 619 magazine în Spania. Xavier Moreno (BonArea): „Suntem agricultori, crescători de animale, producem alimente și apoi le distribuim” / „Faptul că gestionăm întregul ciclu ne permite să oferim alimente cu garanția originii”

Cele mai noi articole

Deficitul global de motorină ar putea persista până în 2027. Stocurile au ajuns la niveluri istorice
Deficitul global de motorină ar putea persista până în 2027. Stocurile au ajuns la niveluri istorice
VIDEO | Paradox în podgoriile românești: Recoltă bogată de struguri, dar fără oameni care să o culeagă. Viticultorii se tem că o parte din producție ar putea fi pierdută: „Tineretul este plecat în afară”
VIDEO | Paradox în podgoriile românești: Recoltă bogată de struguri, dar fără oameni care să o culeagă. Viticultorii se tem că o parte din producție ar putea fi pierdută: „Tineretul este plecat în afară”
INTERVIU | Cât alcool înseamnă prea mult? Dr. Adelina Popescu, gastroenterolog: „Alcoolul nu afectează doar ficatul” / Ce se întâmplă cu stomacul, pancreasul și intestinul când bem prea mult
INTERVIU | Cât alcool înseamnă prea mult? Dr. Adelina Popescu, gastroenterolog: „Alcoolul nu afectează doar ficatul” / Ce se întâmplă cu stomacul, pancreasul și intestinul când bem prea mult
Copilul cere dulce imediat ce vine de la grădiniță. Cum reacționăm? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Copilul cere dulce imediat ce vine de la grădiniță. Cum reacționăm? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Siropul canadian de arțar, preferat ca îndulcitor, dar și ca alternativă la zaharurile mai rafinate/ Acesta câștigă teren pe piețele internaționale, pe fondul războiului comercial cu SUA
Siropul canadian de arțar, preferat ca îndulcitor, dar și ca alternativă la zaharurile mai rafinate/ Acesta câștigă teren pe piețele internaționale, pe fondul războiului comercial cu SUA