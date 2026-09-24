Președintele american Donald Trump îl primește joi, la Casa Albă, pe omologul său chinez Xi Jinping, într-o vizită de stat în care tensiunile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii sunt așteptate să ocupe un loc central. Pe agenda discuțiilor se află și competiția în domeniul inteligenței artificiale, precum și o serie de dosare geopolitice, transmite Agerpres.

Xi Jinping a sosit miercuri seară la Washington și va rămâne în Statele Unite până vineri. Este prima sa vizită în SUA din 2023, când s-a întâlnit cu președintele de atunci, Joe Biden, în marja summitului APEC din California.

Joi seară este programat un dineu oficial la Casa Albă, la care Trump și Xi urmează să susțină discursuri. Potrivit unui oficial guvernamental american de rang înalt, la eveniment sunt așteptați și mai mulți lideri ai industriei tehnologice, între care Elon Musk, directorul executiv al Tesla, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Sundar Pichai, directorul executiv al Google și Alphabet, și Tim Cook, directorul executiv al Apple.

Prezența acestora poate indica importanța pe care o are pentru cele două administrații competiția tehnologică, în special în domeniul inteligenței artificiale.

- articolul continuă mai jos -

Xi Jinping: „China și SUA trebuie să fie parteneri, nu rivali”

Președintele chinez a fost întâmpinat la baza aeriană Andrews de Donald Trump și prima doamnă Melania Trump. Ceremonia a inclus covor roșu, imnuri, salut militar, 21 de salve de artilerie și survolul a două bombardiere B-1.

La sosire, Xi Jinping a transmis, potrivit agenției chineze Xinhua, că „China și SUA trebuie să fie parteneri, nu rivali”. Liderul chinez a mai afirmat că obiectivul Chinei privind „marea revitalizare a națiunii chineze” și obiectivul lui Donald Trump de a „face din nou America măreață” pot progresa în paralel și se pot consolida reciproc.

Analiști chinezi citați de presa locală au interpretat primirea făcută de Trump drept un semnal privind importanța acordată vizitei.

Wu Xinbo, decanul Institutului de Studii Internaționale al Universității Fudan, a declarat pentru publicația The Paper că gestul reflectă importanța pe care Trump o acordă vizitei și „respectul” față de Xi Jinping.

Potrivit lui Wu, Trump ar putea considera că vizita liderului chinez îi oferă avantaje politice înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Analistul a mai apreciat că primirea la baza Andrews ar putea compensa faptul că noua sală de banchete de la Casa Albă, unde ar fi putut avea loc o ceremonie fastuoasă, este afectată de întârzieri ale lucrărilor.

SUA și China prelungesc armistițiul comercial

Vizita are loc în contextul unei noi prelungiri a armistițiului comercial dintre SUA și China. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că cele două țări au convenit să prelungească până la 10 ianuarie armistițiul încheiat anul trecut la Busan, în Coreea de Sud. Acordul urma să expire pe 10 noiembrie.

John Gong, profesor de economie la Universitatea de Afaceri Internaționale și Economie din Beijing, a declarat pentru South China Morning Post că, deși prelungirea este mai scurtă decât se anticipa, ea reprezintă un „semn pozitiv” că cele două părți își pot gestiona divergențele.

Diao Daming, profesor la Universitatea Renmin, a apreciat, la rândul său, că primirea oficială de la Washington indică prioritatea acordată summitului. El a spus că prelungirea armistițiului menține o „fereastră de oportunitate” pentru continuarea dialogului.

Tarifele, metalele rare și Taiwanul, printre dosarele sensibile

În pofida tonului conciliant de la începutul vizitei, întâlnirea Trump-Xi are loc pe fondul unor dispute importante între Washington și Beijing.

Pe agenda relației bilaterale se află tarifele comerciale și accesul la metale rare, dar și dosare geopolitice precum Taiwanul. Competiția în domeniul inteligenței artificiale reprezintă un alt punct sensibil, în condițiile în care SUA și China încearcă să își consolideze pozițiile în dezvoltarea tehnologiilor avansate.

Discuțiile sunt așteptate să abordeze și războaiele din Iran și Ucraina, în condițiile în care cele două puteri au poziții diferite asupra mai multor dosare internaționale.

Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă în timpul vizitei sale la Beijing, desfășurată la mijlocul lunii mai.