Chef Alexandru Dumitru observă o schimbare în relația românilor cu mâncarea produsă în gospodărie. Unii orășeni caută alimente de la mici producători, în timp ce sătenii se îndreaptă spre supermarketuri.

Invitat la „Disputandum”, podcastul moderat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food, bucătarul vorbește despre o inversare a rolurilor. Explicația sa pornește de la experiențele personale și de la contactul cu oamenii din mediul rural. „Țăranul ăla care îți vindea prin piață începe să dispară”, spune Alex Dumitru. El precizează că se referă la renunțarea la această activitate, nu la dispariția oamenilor din sate.

Locul de muncă schimbă și organizarea gospodăriei

În descrierea sa, cultivarea grădinii pierde teren atunci când oamenii își găsesc locuri de muncă. Timpul disponibil se schimbă, iar producerea hranei pentru consumul propriu nu mai ocupă același loc. Bucătarul leagă această transformare și de accesul mai ușor la magazine. Cumpărăturile devin o soluție comodă pentru oameni care anterior își produceau o parte dintre alimente.

În sens invers, observă interesul unor consumatori urbani pentru gospodării și producători mici. Alex Dumitru menționează în special oamenii care au resurse pentru a căuta asemenea produse.

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„Oamenii de la sat mănâncă mai mult de la supermarket, iar oamenii de la oraș încearcă să caute scăpări”, afirmă el. Prin aceste alternative, invitatul înțelege legăturile directe cu producătorii și accesul la alimente locale.

O vizită în Valea Doftanei ilustrează diferența

Pentru a explica observația, bucătarul povestește despre vizitele la Leontin, culegător și furnizor de ingrediente. În zona Văii Doftanei, el caută preparate simple și produse pe care le asociază cu locul. Enumeră cartofii gătiți în untură sau slănina. Îl atrage și experiența de a mânca lângă o instalație de gătit realizată artizanal, în aer liber.

Gazda sa alege însă uneori produse cumpărate din magazin, pentru drumul spre munte. Alex Dumitru pune această alegere pe seama comodității, în timp ce el vine din București căutând gusturile gospodăriei. Cosmin Dragomir adaugă o explicație: ceea ce vizitatorul caută ca experiență deosebită este disponibil permanent pentru gazdă. Diferența ține, astfel, și de raportarea fiecăruia la alimentele familiare.