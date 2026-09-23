VIDEO | De la brânzeturi la jambon de mangaliță și pește din Marea Neagră / Chef Alex Dumitru: „Oferta locală s-a schimbat”

23 sept. 2026, Disputandum
Captură video G4Food
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Cuprins
  1. Un produs descoperit lângă Sovata a ajuns în bucătăria sa
  2. Ciupercile și peștele local au devenit mai accesibile

Restaurantele găsesc astăzi mai multe ingrediente românești decât în urmă cu un deceniu, spune chef Alexandru Dumitru. El dă exemple din sectorul lactatelor, al legumelor și al peștelui din Marea Neagră.

Bucătarul a vorbit despre evoluția furnizorilor la „Disputandum”, podcastul realizat de Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic și colaborator G4Food. Experiența sa cu producătorii locali se întinde, potrivit relatării, pe aproximativ zece ani. Invitatul a descris o piață în care identificarea ingredientelor a devenit mai ușoară. Totodată, Cosmin Dragomir remarcă adaptarea producătorilor la colaborarea cu hotelurile, restaurantele și cafenelele, sector cunoscut drept HoReCa.

Un produs descoperit lângă Sovata a ajuns în bucătăria sa

Un exemplu oferit de Alex Dumitru este un producător de jambon maturat din carne de mangaliță. L-a descoperit în timpul unei călătorii în Transilvania, în apropierea orașului Sovata. Bucătarul spune că a început să folosească produsul la Singureni. În evaluarea sa, asemenea întâlniri arată diversificarea ofertei locale dincolo de ingredientele întâlnite în mod obișnuit.

Lactatele și brânzeturile reprezintă un alt domeniu în care observă progrese. „Au apărut, mai ales pe partea asta de lactate, brânzeturi. Stăm foarte bine”, afirmă invitatul. În aceeași enumerare intră legumele și tomatele. Alex Dumitru menționează piețele, inclusiv Obor, platformele care livrează alimente acasă și supermarketurile printre locurile unde găsește produse.

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Ciupercile și peștele local au devenit mai accesibile

Bucătarul își amintește că, în urmă cu opt sau nouă ani, vedea hribi și gălbiori în magazine din străinătate. În același timp, spune el, asemenea ingrediente erau mai greu de găsit pentru restaurantele din România. Acum descrie o situație diferită: ciupercile de pădure și urzicile apar în mai multe canale de vânzare. „Piața a crescut extrem de tare”, afirmă Alex Dumitru, referindu-se la oferta pe care o întâlnește.

Pentru peștele din Marea Neagră, el vorbește despre colaborarea cu furnizori din zona Tuzla. Menționează barbunul, zarganul și calcanul printre speciile spre care se îndreaptă atenția bucătăriei sale. Zarganul se afla din nou în meniul său la momentul înregistrării. Invitatul spune că îl folosește pentru că îi place, chiar dacă discută și despre dimensiunile reduse ale unor pești disponibili.

Evaluarea favorabilă a ofertei nu elimină problema costului. În aceeași conversație, bucătarul arată că produsele românești de nișă pot avea prețuri ridicate, relevante pentru deciziile restaurantelor.

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