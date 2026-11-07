Agenda acestui sfârșit de săptămână în capitală include experiențe culinare sau momentele de socializare la un pahar de vin, de must sau la o cafea de specialitate. Găsim și târguri tradiționale, dar și concepte urbane de degustare.

Tărâmul Deliciilor de Toamnă (Parcul IOR)

Zona Glob – Calul Titanilor din Parcul IOR devine în acest weekend o destinație principală pentru iubitorii de bucătărie tradițională. Evenimentul, organizat cu intrare liberă, propune o atmosferă de toamnă târzie, cu preparate de sezon. Mustul proaspăt va fi stors pe loc pentru vizitatori. Zeci de opțiuni de mâncare, de la grătar și ceaun până la bucătărie urbană vor include preparate tradiționale și street food.

Pentru cei mici vor fi ateliere de pictat dovleci, spectacole cu actori pe picioroange și piese de teatru destinate copiilor.

Better Than Tinder (Sip, Calea Moșilor 116-122)

Pentru persoanele care caută o alternativă la aplicațiile de dating, localul Sip găzduiește sâmbătă seara o nouă ediție de socializare offline. Conceptul este conceput pentru conversații autentice și relaxate, desfășurate la un pahar de vin, într-o atmosferă intimă.

Târgul 50 Flea Market & Gastronomie (Via Shoteria, Str. Zborului nr. 2)

Un concept care îmbină shoppingul alternativ cu experiențele culinare are loc la Via Shoteria până duminică, în intervalul orar 12:00 – 21:00. Pasionații de articole vintage care achiziționează o piesă vestimentară din cadrul târgului sunt recompensați pe loc cu o reducere de 50% la întregul meniu de mâncare.

Cafea de specialitate la Sunday Thrift Market (Str. Aurel Vlaicu nr. 6)

Duminică, de la ora 11:00, spațiul din strada Aurel Vlaicu combină moda circulară cu cultura cafelei. Pe lângă cei peste 25 de expozanți de haine pre-loved și o zonă dedicată cărților, evenimentul oferă vizitatorilor o selecție de cafea de specialitate pregătită de băieții de la Common House.