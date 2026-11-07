Agenda acestui sfârșit de săptămână în capitală include experiențe culinare sau momentele de socializare la un pahar de vin, de must sau la o cafea de specialitate. Găsim și târguri tradiționale, dar și concepte urbane de degustare.
Zona Glob – Calul Titanilor din Parcul IOR devine în acest weekend o destinație principală pentru iubitorii de bucătărie tradițională. Evenimentul, organizat cu intrare liberă, propune o atmosferă de toamnă târzie, cu preparate de sezon. Mustul proaspăt va fi stors pe loc pentru vizitatori. Zeci de opțiuni de mâncare, de la grătar și ceaun până la bucătărie urbană vor include preparate tradiționale și street food.
Pentru cei mici vor fi ateliere de pictat dovleci, spectacole cu actori pe picioroange și piese de teatru destinate copiilor.
Pentru persoanele care caută o alternativă la aplicațiile de dating, localul Sip găzduiește sâmbătă seara o nouă ediție de socializare offline. Conceptul este conceput pentru conversații autentice și relaxate, desfășurate la un pahar de vin, într-o atmosferă intimă.
Un concept care îmbină shoppingul alternativ cu experiențele culinare are loc la Via Shoteria până duminică, în intervalul orar 12:00 – 21:00. Pasionații de articole vintage care achiziționează o piesă vestimentară din cadrul târgului sunt recompensați pe loc cu o reducere de 50% la întregul meniu de mâncare.
Duminică, de la ora 11:00, spațiul din strada Aurel Vlaicu combină moda circulară cu cultura cafelei. Pe lângă cei peste 25 de expozanți de haine pre-loved și o zonă dedicată cărților, evenimentul oferă vizitatorilor o selecție de cafea de specialitate pregătită de băieții de la Common House.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți