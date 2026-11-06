Caprele care curăță vegetația în Tokyo au devenit vedete pe rețelele de socializare. Utilizarea animalelor în orașe nu este o premieră

06 nov. 2026, Articole / Reportaje
Caprele care curăță vegetația în Tokyo au devenit vedete pe rețelele de socializare. Utilizarea animalelor în orașe nu este o premieră
Foto: Dreamstime
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Cuprins
  1. Soluție verde care ar putea elimina erbicidele chimice
  2. Corporatiști și elevi vin în pauza de masă să vadă caprele
  3. Un trend internațional care a plecat din Europa

O inițiativă ecologică inedită pusă în practică în capitala Japoniei a transformat două capre în veritabile atracții urbane. Nagi, un mascul în vârstă de un an, și Pokke, o femelă de doi ani, au devenit vedete pe rețelele de socializare după ce au fost „angajate” să curețe vegetația de pe un teren viran din centrul megalopolisului Tokyo, transmite agenția AFP, ciataă de Agerpres.

Cele două animale și-au preluat atribuțiile în luna octombrie pe o parcelă de 900 de metri pătrați din apropierea stației JR Yotsuya, situată în aglomeratul cartier de afaceri Shinjuku.

Soluție verde care ar putea elimina erbicidele chimice

Proiectul este derulat de compania feroviară East Japan Railway (JR East), care a testat pentru prima dată această metodă chiar în centrul capitalei nipone, după alte experimente similare realizate în zone periferice.

Oficialii companiei subliniază că pășunatul reprezintă o alternativă sustenabilă la metodele clasice de igienizare: „În comparație cu erbicidele chimice, pășunatul cu capre permite reducerea impactului asupra mediului și reprezintă o metodă ecologică eficientă pentru a elimina buruienile.”

Reprezentanții JR East au precizat că experimentul se va încheia de îndată ce vegetația de pe parcela respectivă va fi complet consumată.

Corporatiști și elevi vin în pauza de masă să vadă caprele

Prezența celor două capre albe în mijlocul unui peisaj dominat de zgârie-nori a atras rapid atenția localnicilor, a elevilor și a angajaților din birourile din Shinjuku, care vin zilnic să le fotografieze. Tamae Noguchi, o angajată din zonă, s-a arătat încântată de prezența neobișnuitelor „colege”: „Sunt bucuroasă să pot să văd capre aici, chiar în centrul orașului. Își mănâncă hrana cu atâta energie, încât simplul fapt de a le privi îmi dă și mie energie.”

La rândul său, Edward Asis, un student filipinez de 38 de ani, a salutat inițiativa ca fiind „o metodă naturală prin care se încearcă debarasarea de toată această iarbă”.

Un trend internațional care a plecat din Europa

Utilizarea rumegătoarelor pentru întreținerea spațiilor verzi din marile orașe nu este o premieră mondială. În 2016, autoritățile din Franța au adus o duzină de oi în apropierea șoselei de centură a Parisului (Boulevard Périphérique) pentru igienizarea vegetației. Inițiativa de la Paris a stârnit însă la acea vreme controverse din partea asociațiilor pentru protecția animalelor, care au ridicat semnale de alarmă cu privire la nivelul de poluare la care erau expuse animalele.

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