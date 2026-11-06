O echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a obținut un avans semnificativ în lupta împotriva potențialelor pandemii, proiectând un vaccin de nouă generație capabil să protejeze împotriva unei game extinse de tulpini ale virusului gripei aviare, inclusiv împotriva unor variante mutante care nu au apărut încă, notează Agerpres.
Spre deosebire de serurile convenționale, care oferă imunitate doar la o singură variantă virală specifică, noua formulă dezvoltată cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială vizează mai multe tulpini într-o singură doză, schimbând radical paradigma de pregătire pentru urgențele sanitare globale.
Gripa aviară este cauzată de un virus de tip ARN, o categorie de agenți patogeni cunoscuți pentru capacitatea lor de a muta rapid, de a trece de la animale la oameni și de a fenta răspunsul imun generat de vaccinurile existente.
Profesorul Jonathan Heeney, coordonatorul studiului de la Universitatea Cambridge, a explicat mecanismul inovator pe care se bazează această cercetare:
„În loc să ofere imunitate la o singură variantă de gripă aviară, noul nostru vaccin cu spectru larg oferă protecție împotriva unei game largi de variante. Vaccinul este conceput pentru a anticipa evoluția virală, mai degrabă decât pentru a reacționa la ea.”
Răspunsul imun protector este activat de antigen, ingredientul principal care antrenează organismul să recunoască și să neutralizeze agentul patogen. Prin utilizarea algoritmilor avansați de inteligență artificială, oamenii de știință au reușit să identifice și să sintetițeze structuri antigenice comune și durabile.
„Utilizarea inteligenței artificiale accelerează considerabil procesul de proiectare a vaccinurilor. Apoi, putem testa candidații la vaccinuri în laborator pentru a ne asigura că sunt robuști și siguri”, a adăugat profesorul Jonathan Heeney.
În cadrul testelor preclinice, noul vaccin a demonstrat o eficacitate net superioară formulei standard recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS):
Protecție completă (100%): Animalele de laborator (șoareci și dihori) imunizate cu noul vaccin creat prin IA au supraviețuit integral în urma expunerii la o serie de variante genetice distincte ale virusului.
Eficacitatea vaccinului clasic: Prin comparație, doar 50% dintre animalele imunizate cu vaccinul convențional împotriva gripei aviare au supraviețuit la expunerea la aceleași tulpini.
Autorii studiului subliniază că strategia actuală la nivel mondial, bazată pe stocarea de seruri împotriva unor variante care au provocat deja focare, este vulnerabilă la mutații neprevăzute. Tehnologia bazată pe IA oferă o soluție proactivă pentru întărirea sistemelor de sănătate publică și a biosecurității naționale.
Următoarea etapă a proiectului presupune inițierea studiilor clinice pe oameni. În cazul confirmării siguranței și eficacității, cercetătorii intenționează să aplice această metodologie bazată pe inteligență artificială și pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale sezoniere, precum și pentru alte virusuri de tip ARN cu rată ridicată de mutație.
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