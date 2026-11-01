Somnul insuficient poate influența alegerile alimentare și senzația de foame, mai ales atunci când lipsa odihnei devine un obicei. As. univ. dr. Sorina Ispas, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, explică în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food cât ar trebui să dormim și de ce contează nu doar durata, ci și calitatea somnului.

Cum influențează lipsa somnului apetitul și alegerile alimentare

Somnul și alimentația sunt legate, iar perioadele repetate în care nu ne odihnim suficient se pot reflecta inclusiv în felul în care mâncăm. Dr. Sorina Ispas a vorbit despre această legătură pornind de la un fenomen pe care mulți oameni îl resimt: senzația de foame greu de controlat și gândul permanent la mâncare, cunoscut și sub numele de food noise.

„Dormim tot mai puțin, nu mai avem timp să pierdem cu somnul și, dacă vine tot așa pe un tipar repetitiv, vedem că ne influențează alegerile alimentare, clar, și acea senzație greu de stăpânit de foame. Zgomotul ăsta, food noise-ul”, a explicat medicul.

Întrebată cât de mult contează durata somnului, dr. Sorina Ispas a atras atenția că nu este suficient să ne odihnim la întâmplare sau să recuperăm în timpul zilei orele pierdute noaptea. Potrivit acesteia, recomandările pentru adulți vizează un interval de șapte până la nouă ore de somn nocturn.

„Dacă somnul este calitativ, ghidurile recomandă a se dormi între 7 și 9 ore noaptea. Deci nu se pune somnul de pe zi. Somnul calitativ este cel de noapte și, atenție, nu trebuie să fie fracționat”, a spus dr. Sorina Ispas.

De ce contează și continuitatea somnului

Medicul a subliniat că durata nu este singurul criteriu de care trebuie să ținem cont. Un somn întrerupt nu oferă aceeași calitate a odihnei, chiar dacă, adunate, perioadele în care dormim par să însumeze suficiente ore.

„Un somn fracționat nu e un somn de calitate. Nu întrunește criteriile unui somn de calitate”, a avertizat medicul.