Mai sunt câteva ore din campania Black Friday de la eMag. Produsele alimentare, cafeaua în special, dar și produsele pentru animale și băuturile au fost foarte căutate în acest an.

Dacă nu ai terminat cumpărăturile, nu rata ofertele de mâncare sănătoasă, care au reduceri semnificative:

O pungă de 1 kg de semințe de chia poate fi achiziționată cu 19 lei

Un pachet de cacao de 500 de gr cu 35 de lei

Îndulcitorul pentru cafea sau prăjituri vine 1 kg la 37 de lei

Uleiul de măsline a coborât la 45 de lei, chiar și în varianta extravirgin.

Până la ora 15:00 pe principala platformă de vânzări a României se înregistraseră deja comenzi în valoare totală de peste 820 de milioane de lei.

Conform Mediafax topul categoriilor cu cele mai multe vânzări sunt: