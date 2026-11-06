Mai sunt câteva ore din campania Black Friday de la eMag. Produsele alimentare, cafeaua în special, dar și produsele pentru animale și băuturile au fost foarte căutate în acest an.
Dacă nu ai terminat cumpărăturile, nu rata ofertele de mâncare sănătoasă, care au reduceri semnificative:
- O pungă de 1 kg de semințe de chia poate fi achiziționată cu 19 lei
- Un pachet de cacao de 500 de gr cu 35 de lei
- Îndulcitorul pentru cafea sau prăjituri vine 1 kg la 37 de lei
- Uleiul de măsline a coborât la 45 de lei, chiar și în varianta extravirgin.
Până la ora 15:00 pe principala platformă de vânzări a României se înregistraseră deja comenzi în valoare totală de peste 820 de milioane de lei.
Conform Mediafax topul categoriilor cu cele mai multe vânzări sunt:
- Cosmetice, suplimente si ingrijire personala
- Bauturi, bacanie, petshop si curatenie
- Jucarii si articole pentru copii
- Laptopuri, IT, birotica, papetarie si carti TV, audio-video si gaming
- Televizoare
- Telefoane, tablete, wearables si casti
- Electrocasnice mici
- Electrocasnice mari
- Fashion si sport
- Mobila si casa
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți