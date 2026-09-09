Spălarea puiului crud nu îndepărtează în siguranță bacteriile. Stropii pot contamina chiuveta, blatul și alimentele care nu vor fi gătite.

Obiceiul de a spăla carnea înainte de preparare pare, la prima vedere, o măsură suplimentară de igienă. În cazul puiului crud, efectul poate fi însă exact invers. Apa nu distruge bacteriile precum Salmonella sau Campylobacter. Jetul le poate transporta, prin stropi greu de observat, către robinet, chiuvetă, veselă, ustensile și alimentele aflate în apropiere.

Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) recomandă ca puiul crud să fie pus direct la gătit, fără clătire, spălare sau înmuiere prealabilă.

Ce a arătat un experiment desfășurat într-o bucătărie

USDA a urmărit persoane care au pregătit carne crudă de pasăre și o salată. Cercetătorii au vrut să observe cât de ușor se produce contaminarea încrucișată. Dintre participanții care au spălat puiul, 60% au lăsat bacterii în chiuvetă. În 26% dintre cazuri, microorganismele provenite de la carnea crudă au ajuns pe salata pregătită pentru consum. Salata nu mai trece printr-o etapă de preparare termică. Din acest motiv, bacteriile transferate accidental pot ajunge direct în farfurie.

- articolul continuă mai jos -

Pericolul nu vine doar din stropii vizibili. Picăturile foarte mici pot ajunge în jurul chiuvetei, pe mânere, recipiente și ustensile.

Ce faci cu puiul după ce deschizi ambalajul

Carnea crudă poate avea la suprafață lichid provenit din ambalaj. Acesta nu trebuie îndepărtat sub jetul robinetului. Dacă rețeta cere ca suprafața puiului să fie uscată, carnea poate fi tamponată cu un prosop de hârtie. Prosopul se aruncă imediat, fără să fie așezat pe blat sau lângă alte alimente.

Puiul poate fi apoi condimentat, marinat sau pus direct în vasul pentru gătire. Marinarea trebuie făcută în frigider, nu pe masa din bucătărie. Sarea, oțetul și zeama de lămâie pot modifica gustul și textura. Ele nu înlocuiesc prepararea termică și nu garantează eliminarea bacteriilor periculoase.

Regula în șase pași pentru pregătirea puiului

Pregătește mai întâi salata, garnitura și alimentele care vor fi consumate crude. Folosește un tocător separat pentru carnea crudă, dacă este posibil. Deschide ambalajul aproape de vasul sau tocătorul pe care vei pune puiul. Nu clăti carnea și nu o lăsa în apă înainte de preparare. Spală cuțitul, tocătorul și suprafețele atinse cu apă caldă și detergent. Spală mâinile cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde.

Puiul gătit nu trebuie pus pe farfuria în care a stat carnea crudă. Vasul trebuie spălat înainte de a fi folosit din nou.

Gătirea elimină bacteriile, nu spălarea

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) precizează că puiul crud este pregătit pentru gătire și nu trebuie spălat. Carnea de pasăre trebuie să atingă o temperatură internă de cel puțin 74°C. Temperatura se verifică în partea cea mai groasă, fără ca termometrul să atingă osul.

Aspectul exterior nu este întotdeauna un indicator sigur. Carnea poate părea rumenită, deși temperatura din interior nu a ajuns la nivelul necesar. Nici culoarea sucurilor și nici absența zonelor roz nu înlocuiesc termometrul alimentar. Acesta este cea mai precisă metodă pentru verificarea gătirii.

Ce faci dacă ai spălat deja puiul

Dacă ai clătit carnea, spală imediat chiuveta și suprafețele din jur. Curăță robinetul, mânerele, tocătorul și ustensilele care ar fi putut fi atinse. Spală-te bine pe mâini înainte de a continua pregătirea alimentelor. Înlocuiește prosoapele sau lavetele care au intrat în contact cu stropii proveniți de la carnea crudă.

Nu așeza fructe, legume sau pâine în chiuvetă înainte ca aceasta să fie curățată. Contaminarea poate apărea chiar dacă puiul nu a atins direct alimentele respective.

Regula de bază este simplă: apa nu face carnea crudă mai sigură. Separarea alimentelor, curățarea suprafețelor și gătirea la temperatura corectă sunt măsurile care reduc riscul de îmbolnăvire.