Există „legenda” că mâncarea nu trebuie băgată fierbinte sau caldă în frigider. Restaurantele dispun de un congelator special unde răcesc rapid ceea ce prepară, dar în gospodăria de acasă acest lucru nu este posibil. Păstrarea corectă a alimentelor depinde însă de gestionarea atentă a mai multor factori, de la temperatură și igienă, până la timpul de expunere. Un mic detaliu în modul în care decongelăm sau depozităm mâncarea poate face diferența între un preparat sigur și o intoxicație alimentară severă.

Cum și cât răcim mâncarea gătită

Tradiția populară ne-a învățat adesea obiceiuri greșite, precum lăsarea alimentelor la decongelat pe blat (în loc de decongelarea lentă în frigider, cu 24 de ore înainte). Însă una dintre cele mai mari dileme din bucătărie rămâne ce facem cu mâncarea abia gătită.

Marea greșeală este să așteptăm ca mâncarea să se răcească de tot. Este mai rea decât introducerea ei caldă în frigider. Mai ales că frigiderele din ziua de azi nu mai sunt atât de sensibile ca cele de odinioară.

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Mariana Zapién, inginer în industria alimentară, dărâmă unul dintre cele mai înrădăcinate mituri din bucătărie: „Așteptarea ca mâncarea să se răcească pe blat este mai rea decât introducerea ei caldă în frigider. Între 5°C și 60°C, bacteriile care te pot îmbolnăvi se multiplică extrem de rapid.”

Lăsarea unui fel de mâncare să se răcească lent la temperatura camerei menține preparatul prea mult timp în această „zonă critică” de temperatură, ideală pentru dezvoltarea microorganismelor periculoase.

Cum procedăm corect? Regulile specialistului

Deși mâncarea caldă poate fi pusă în frigider, Mariana Zapién subliniază că acest lucru trebuie făcut cu atenție și respectând câteva reguli de bază:

Nu introduceți niciodată recipiente mari, pline cu mâncare clocotită și fără capac. „Centrul oalei va avea nevoie de prea mult timp pentru a se răci, rămânând blocat în intervalul de temperatură favorit al bacteriilor”, explică specialistul.

Vaporii de apă și condensul cresc umiditatea din interiorul aparatului electrocasnic, favorizând apariția mucegaiului.

Cea mai eficientă metodă este împărțirea mâncării în recipiente mai mici, puțin adânci și prevăzute cu capac. Mâncarea se va răci mult mai rapid, riscurile vor fi reduse la minimum, iar consumul de energie al frigiderelor moderne nu va fi afectat semnificativ.

Cum procedează bucătarii

Se pune în chiuvetă sau într-un vas mare în care intră fundul oalei apă rece cu gheață. Se cufundă pentru a răci rapid preparatul.

Întotdeauna peste oală se pune un capac.

Cu capac cu tot oala se introduce în frigider.