Restaurantele nu transferă integral către clienți majorările de taxe și costuri, susține Anita Huzum, reprezentanta HORA. Operatorii ar absorbi aproximativ 75-80% din scumpiri, sacrificându-și profitul și capacitatea de a investi. Presiunea financiară asupra industriei ospitalității vine simultan din mai multe direcții. Creșterile fiscale s-au suprapus peste facturi mai mari la utilități, chirii și ingrediente.

Anita Huzum, expertă în comunicare și reprezentantă a HORA, spune că operatorii mici sunt cei mai vulnerabili. Ei au o putere mai redusă de negociere în relația cu furnizorii. „Uneori se întâmplă ca, în aceeași lună, să primească creșteri suplimentare”, a explicat invitata podcastului „Disputandum”, moderat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food. În această situație, restaurantele trebuie să aleagă între majorarea prețurilor și reducerea marjei de profit. Transferarea întregii scumpiri către consumator ar putea provoca o scădere și mai puternică a vânzărilor. „Operatorul HoReCa nu pune 100% din creștere în prețul de vânzare, pentru că atunci chiar n-ar mai vinde nimic”, a spus Anita Huzum.

Restaurantele absorb aproximativ 75-80% din creșteri

Potrivit estimării sale, restaurantele absorb aproximativ 75-80% din creșterile suportate. Procentul reprezintă o evaluare a reprezentantei industriei, nu rezultatul unui studiu financiar prezentat în emisiune. Reducerea marjelor produce însă alte efecte. Operatorii rămân cu mai puțini bani pentru reparații, modernizarea spațiilor, echipamente sau pregătirea unor meniuri noi.

Un restaurant trebuie să investească permanent pentru a rămâne atractiv, a subliniat Huzum. Chiar și schimbarea meniului presupune teste, ingrediente și timp de lucru. Iar lipsa predictibilității agravează situația. Unele afaceri au fost scoase la vânzare, altele s-au închis sau funcționează la limita supraviețuirii, afirmă reprezentanta HORA.