Criza îngrășămintelor se adâncește/ Costurile au crescut cu până la 70%, iar fermierii avertizează asupra scăderii producțiilor/Clubul Fermierilor Români: măsurile europene nu compensează lipsa lichidităților și dependența de importuri

15 iun. 2026, Articole / Reportaje
Criza îngrășămintelor se adâncește/ Costurile au crescut cu până la 70%, iar fermierii avertizează asupra scăderii producțiilor/Clubul Fermierilor Români: măsurile europene nu compensează lipsa lichidităților și dependența de importuri
Foto: Credit foto @iStock.com/Anna Listishenko, @https://cfro.ro/
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Cuprins
  1. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte
  2. Reduceri de producție estimate la 20-30%
  3. Lipsa lichidităților amplifică blocajul
  4. Solicitări către autoritățile naționale și europene

Creșterea accelerată a prețurilor la îngrășămintele azotoase pune o presiune tot mai mare asupra agriculturii românești, într-un moment în care numeroase exploatații agricole se confruntă deja cu dificultăți de finanțare și cu marje de profit tot mai reduse.

Potrivit datelor prezentate de Clubul Fermierilor Români, prețurile fertilizanților azotoși sunt în prezent cu aproximativ 40% mai mari decât în decembrie 2025 și cu circa 70% peste media înregistrată în anul 2024.

Reprezentanții organizației avertizează că efectele nu se vor reflecta doar în costurile de producție, ci și în nivelul recoltelor din acest an și din anii următori.

„Măsurile anunțate de Comisia Europeană contribuie doar marginal la reducerea presiunii asupra fermierilor. Principalele probleme rămân deficitul de lichiditate din ferme și lipsa unei capacități interne de producție care să poată răspunde cererii naționale”, afirmă Bogdan Chiripuci, manager politici și programe pentru agricultură în cadrul Clubului Fermierilor Români, într-o postare pe facebook.

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România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte

 

Dependenta ridicată de importuri continuă să reprezinte una dintre vulnerabilitățile structurale ale sectorului agricol. Potrivit Clubului Fermierilor Români, producția internă acoperă în prezent doar 9% din necesarul național de îngrășăminte, ceea ce expune fermierii la volatilitatea piețelor internaționale și la creșterile de preț generate de tensiunile din lanțurile globale de aprovizionare.

În acest context, numeroși producători agricoli au fost nevoiți să își reducă planurile de fertilizare. Datele organizației arată că aproximativ două treimi dintre fermieri nu achiziționaseră la începutul primăverii cantitățile necesare pentru campania agricolă.

 

Reduceri de producție estimate la 20-30%

 

Consecințele sunt deja vizibile în estimările privind recoltele din 2026. Specialiștii anticipează diminuări ale producțiilor cuprinse între 20% și 30% la principalele culturi agricole ale României, respectiv porumb, grâu, rapiță și floarea-soarelui.

Dincolo de impactul imediat asupra veniturilor fermierilor, experții atrag atenția asupra efectelor cumulative generate de fertilizarea insuficientă. Reducerea aportului de nutrienți conduce la epuizarea rezervelor din sol, ceea ce poate afecta semnificativ și performanțele culturilor din 2027.

 

Lipsa lichidităților amplifică blocajul

Situația este complicată suplimentar de condițiile comerciale practicate de furnizorii de îngrășăminte. Potrivit organizației, livrările sunt condiționate tot mai frecvent de plata integrală în avans, într-un sector în care accesul la capital rămâne limitat.

Datele financiare disponibile arată că, la finalul anului 2024, aproximativ 66% dintre companiile agricole din România funcționau cu capital de lucru negativ. În aceste condiții, capacitatea fermierilor de a susține achizițiile necesare pentru ciclul de producție este sever afectată.

 

Solicitări către autoritățile naționale și europene

Clubul Fermierilor Români a semnalat riscurile asociate pieței îngrășămintelor atât autorităților române, cât și instituțiilor europene înainte de declanșarea actualei crize.

Printre măsurile considerate prioritare se numără suspendarea temporară a Mecanismului de Ajustare la Frontieră în Funcție de Carbon (CBAM) pentru sectorul îngrășămintelor și recunoașterea producției de fertilizanți drept infrastructură critică națională, cu rol strategic pentru securitatea alimentară și competitivitatea agriculturii.

Reprezentanții fermierilor consideră că sprijinul european rămâne esențial, dar, pentru a fi efficient, acesta trebuie să ajungă la fermieri rapid și în măsuri cu efect imediat.

 

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