ABC în bucătărie | Pesto de busuioc pentru iarnă: cum îl păstrezi verde mai mult timp și de ce nu e recomandat să îl ții în cămară

Pesto-ul de busuioc se face în câteva minute, dar păstrarea lui ridică mai multe probleme decât prepararea. Uleiul de măsline poate ajuta la limitarea contactului cu aerul și la reducerea oxidării la suprafață, însă nu transformă pesto-ul într-un produs sigur pentru păstrare îndelungată la temperatura camerei. Pentru iarnă, congelarea în porții mici rămâne una dintre cele mai practice soluții.

Cum faci pesto de busuioc acasă

Pesto-ul clasic are la bază busuioc proaspăt, muguri de pin, parmezan, usturoi și ulei de măsline. Ingredientele se zdrobesc tradițional în mojar, însă un blender sau un robot de bucătărie scurtează considerabil timpul de preparare.

Pentru o variantă simplă, ai nevoie de:

frunze proaspete de busuioc;

muguri de pin;

parmezan sau altă brânză tare;

usturoi;

ulei de măsline;

sare și piper.

Poți adăuga și puțin suc de lămâie, dacă îți place gustul, însă acesta nu trebuie considerat o metodă de conservare.

După mixare, pesto-ul poate fi folosit imediat pentru paste, bruschete, sandvișuri, legume coapte sau alte preparate.

Ce ulei se pune deasupra pesto-ului pentru a limita oxidarea

Dacă păstrezi pesto-ul la frigider, un strat subțire de ulei de măsline turnat deasupra poate reduce contactul direct al preparatului cu aerul. Astfel, pesto-ul se poate oxida mai greu la suprafață și își poate păstra mai bine culoarea.

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Este important însă să facem diferența între oxidare și conservare: stratul de ulei nu face pesto-ul sigur pentru păstrare luni de zile și nu este o garanție împotriva alterării sau a dezvoltării microorganismelor.

Pesto-ul trebuie păstrat într-un recipient curat, bine închis și ținut la frigider. După deschidere sau folosire, este important să fie manevrat cu ustensile curate.

Cum păstrezi pesto-ul pentru iarnă: congelarea în porții mici

Pentru păstrare mai îndelungată, congelatorul este o soluție practică. Pesto-ul poate fi împărțit în porții mici, astfel încât să dezgheți doar cantitatea de care ai nevoie.

O metodă simplă este să îl pui într-o tavă pentru cuburi de gheață. După congelare, cuburile pot fi transferate într-un recipient sau într-o pungă potrivită pentru congelator.

În acest fel, poți folosi ulterior unul sau două cuburi pentru o porție de paste, o supă sau un sos.

Atenție la păstrarea pesto-ului în cămară

Pesto-ul proaspăt, preparat din busuioc, usturoi, brânză și ulei, nu ar trebui tratat automat ca un produs care poate fi păstrat în cămară doar pentru că borcanul a fost sterilizat și închis ermetic.

Un preparat făcut în casă și pus în borcan necesită metode de conservare validate pentru a putea fi păstrat la temperatura camerei în siguranță. Simplul fapt că torni ulei deasupra sau sterilizezi borcanul nu este suficient pentru a garanta păstrarea îndelungată.

De aceea, pentru pesto-ul făcut acasă, cea mai simplă variantă este să îl consumi într-un interval scurt, păstrat la frigider, sau să îl congelezi în porții.

Cum previi înnegrirea busuiocului

Busuiocul se oxidează rapid după ce este tăiat sau zdrobit, ceea ce poate modifica aspectul pesto-ului. Pentru rezultate mai bune:

spală frunzele și usucă-le foarte bine înainte de preparare;

evită să lași pesto-ul descoperit;

păstrează-l într-un recipient bine închis;

poți acoperi suprafața cu un strat subțire de ulei de măsline;

congelează porțiile pe care nu intenționezi să le consumi rapid.

Pesto-ul își poate modifica treptat culoarea chiar și atunci când este păstrat corect. O ușoară oxidare la suprafață nu trebuie confundată automat cu mucegaiul, însă orice modificare suspectă de miros, textură sau apariția mucegaiului înseamnă că preparatul nu trebuie consumat.