ABC în bucătărie | Pesto de busuioc pentru iarnă: cum îl păstrezi verde mai mult timp și de ce nu e recomandat să îl ții în cămară

Pesto-ul de busuioc se face în câteva minute, dar păstrarea lui ridică mai multe probleme decât prepararea. Uleiul de măsline poate ajuta la limitarea contactului cu aerul și la reducerea oxidării la suprafață, însă nu transformă pesto-ul într-un produs sigur pentru păstrare îndelungată la temperatura camerei. Pentru iarnă, congelarea în porții mici rămâne una dintre cele mai practice soluții.
Pesto-ul clasic are la bază busuioc proaspăt, muguri de pin, parmezan, usturoi și ulei de măsline. Ingredientele se zdrobesc tradițional în mojar, însă un blender sau un robot de bucătărie scurtează considerabil timpul de preparare.
Pentru o variantă simplă, ai nevoie de:
Poți adăuga și puțin suc de lămâie, dacă îți place gustul, însă acesta nu trebuie considerat o metodă de conservare.
După mixare, pesto-ul poate fi folosit imediat pentru paste, bruschete, sandvișuri, legume coapte sau alte preparate.
Dacă păstrezi pesto-ul la frigider, un strat subțire de ulei de măsline turnat deasupra poate reduce contactul direct al preparatului cu aerul. Astfel, pesto-ul se poate oxida mai greu la suprafață și își poate păstra mai bine culoarea.
Este important însă să facem diferența între oxidare și conservare: stratul de ulei nu face pesto-ul sigur pentru păstrare luni de zile și nu este o garanție împotriva alterării sau a dezvoltării microorganismelor.
Pesto-ul trebuie păstrat într-un recipient curat, bine închis și ținut la frigider. După deschidere sau folosire, este important să fie manevrat cu ustensile curate.
Pentru păstrare mai îndelungată, congelatorul este o soluție practică. Pesto-ul poate fi împărțit în porții mici, astfel încât să dezgheți doar cantitatea de care ai nevoie.
O metodă simplă este să îl pui într-o tavă pentru cuburi de gheață. După congelare, cuburile pot fi transferate într-un recipient sau într-o pungă potrivită pentru congelator.
În acest fel, poți folosi ulterior unul sau două cuburi pentru o porție de paste, o supă sau un sos.
Pesto-ul proaspăt, preparat din busuioc, usturoi, brânză și ulei, nu ar trebui tratat automat ca un produs care poate fi păstrat în cămară doar pentru că borcanul a fost sterilizat și închis ermetic.
Un preparat făcut în casă și pus în borcan necesită metode de conservare validate pentru a putea fi păstrat la temperatura camerei în siguranță. Simplul fapt că torni ulei deasupra sau sterilizezi borcanul nu este suficient pentru a garanta păstrarea îndelungată.
De aceea, pentru pesto-ul făcut acasă, cea mai simplă variantă este să îl consumi într-un interval scurt, păstrat la frigider, sau să îl congelezi în porții.
Busuiocul se oxidează rapid după ce este tăiat sau zdrobit, ceea ce poate modifica aspectul pesto-ului. Pentru rezultate mai bune:
Pesto-ul își poate modifica treptat culoarea chiar și atunci când este păstrat corect. O ușoară oxidare la suprafață nu trebuie confundată automat cu mucegaiul, însă orice modificare suspectă de miros, textură sau apariția mucegaiului înseamnă că preparatul nu trebuie consumat.
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