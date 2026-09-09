Ardei Kapia din Uzbekistan, vânduți ca fiind din România. ANSVSA a retras peste 15 tone de legume din Ilfov

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin DSVSA Ilfov, au descoperit abateri grave în urma unui control efectuat la patru societăți comerciale cu profil logistic din județul Ilfov. Peste 15 tone de legume au fost retrase definitiv din circuitul comercial, după ce inspectorii au constatat inclusiv substituirea originii produselor și lipsa elementelor de identificare necesare pentru asigurarea trasabilității.

Operatorii economici verificați desfășurau activități de recepție, depozitare și livrare către marile platforme comerciale a unor legume promovate ca fiind de origine România, transmite Agerpres.

În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat două amenzi contravenționale, în valoare totală de 24.000 de lei, și au dispus interzicerea activității pentru una dintre societăți, care opera un depozit frigorific și o unitate de ambalare.

De asemenea, au fost prelevate probe pentru analize de laborator în vederea determinării prezenței reziduurilor de pesticide.

Un lot de ardei Kapia, etichetat ca fiind din România, provenea din Uzbekistan

Una dintre cele mai grave nereguli constatate de inspectori a fost legată de originea produselor.

Un lot de ardei Kapia roșu era etichetat în mod fals ca având origine România, însă, în urma verificărilor, s-a constatat că produsele proveneau din Uzbekistan.

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În cazul celorlalte stocuri de legume, inspectorii au constatat că acestea nu aveau niciun element de identificare, ceea ce făcea imposibilă demonstrarea trasabilității produselor.

La acestea s-au adăugat deficiențe privind igiena spațiilor destinate depozitării alimentelor.

Peste 15 tone de legume, retrase din circuitul comercial

Pentru protejarea consumatorilor și combaterea fraudelor comerciale, ANSVSA a retras definitiv din circuitul comercial 15.364 de kilograme de produse neconforme.

Cantitatea retrasă include ardei Kapia roșu din lotul pentru care a fost constatată substituirea originii, dar și roșii, roșii prunișoară, ardei gras, castraveți cornichon și varză albă.

Produsele au fost dirijate spre distrugere sau confiscare, conform măsurilor dispuse în urma controalelor.

ANSVSA: „Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară”

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că autoritatea va continua controalele pentru combaterea fraudelor privind originea și trasabilitatea produselor alimentare.

„Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară și nicio tentativă de inducere în eroare a consumatorilor prin falsificarea originii produselor. Retragerea acestor cantități mari de legume și oprirea activității depozitului logistic reprezintă un semnal ferm: siguranța alimentară și respectarea trasabilității sunt priorități absolute zero, iar inspectorii noștri vor rămâne intransigenți pe întreg lanțul de distribuție”, a declarat șeful ANSVSA.

ANSVSA precizează că va continua acțiunile de monitorizare la nivel național, pentru a se asigura că produsele care ajung la consumatori respectă normele legale în vigoare.