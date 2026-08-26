Pâinea prăjită excesiv, cartofii foarte rumeniți și carnea arsă pe grătar pot conține compuși formați în timpul preparării la temperaturi ridicate. Un medic oncolog explică ce substanțe apar, care alimente prezintă cele mai mari riscuri și cum poate fi redusă expunerea, informează Mediafax.

Consumul ocazional al unor alimente ușor arse nu este considerat, în sine, un motiv de alarmă. Problema apare atunci când alimentele arse sau carbonizate sunt consumate frecvent, potrivit explicațiilor oferite de dr. Tanvi Singh, medic oncolog la MOC Cancer Care, pentru Hindustan Times.

Substanțele care se formează depind de tipul alimentului și de modul în care acesta este preparat.

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Ce se întâmplă când alimentele sunt arse

În cazul alimentelor bogate în amidon, precum pâinea și cartofii, prepararea la temperaturi ridicate poate duce la formarea acrilamidei, un compus considerat potențial cancerigen.

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În cazul cărnii, procesul este diferit. Temperaturile foarte ridicate, în special cele întâlnite la prepararea pe grătar, pot favoriza formarea aminelor heterociclice (HCA). Acești compuși pot produce modificări ale ADN-ului.

Un alt risc apare atunci când grăsimea din carne se scurge pe flacără. Fumul rezultat poate conține hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), care se pot depune pe suprafața cărnii.

Atât HCA, cât și HAP sunt compuși asociați cu efecte asupra ADN-ului, iar expunerea frecventă la aceștia a fost corelată în cercetări cu un risc mai mare de cancer.

„Astfel de substanțe pot provoca leziuni grave ale ADN-ului”, a explicat medicul oncolog.

Nici legumele nu sunt complet ferite atunci când sunt expuse excesiv la fum. Ele nu formează aceleași HCA ca în cazul cărnii, însă hidrocarburile aromatice policiclice din fum se pot depune pe suprafața lor.

Carnea arsă necesită cea mai mare atenție

Riscul este influențat de mai mulți factori, inclusiv tipul alimentului, temperatura de preparare, metoda de gătire și frecvența consumului.

Consumul frecvent de carne arsă a fost asociat în unele cercetări cu un risc mai mare de cancer colorectal, pancreatic și de prostată. În cazul acrilamidei au fost investigate, de asemenea, posibile legături cu anumite tipuri de cancer, însă nivelul dovezilor și riscul asociat diferă.

Carnea preparată la temperaturi foarte ridicate necesită o atenție mai mare, deoarece poate genera atât HCA, cât și HAP.

Alimentele vegetale sunt mai puțin problematice din perspectiva formării aminelor heterociclice, însă expunerea excesivă la fum trebuie evitată.

Nu este vorba doar despre riscul de cancer

Expunerea repetată la compușii formați prin arderea alimentelor a fost asociată și cu procese inflamatorii, rezistență la insulină și probleme cardiovasculare.

Pe termen lung, acești factori pot contribui la creșterea riscului de diabet și de boli cardiovasculare.

Cum poate fi redusă formarea compușilor nocivi

Modul de preparare poate face diferența. Marinarea cărnii înainte de gătire, folosind ingrediente precum oțet, zeamă de lămâie sau iaurt, poate reduce formarea aminelor heterociclice.

Unele plante aromatice, printre care rozmarinul, usturoiul și cimbrul, pot avea de asemenea un efect protector. Potrivit explicațiilor citate de Hindustan Times, anumite combinații de marinadă și condimente pot reduce semnificativ formarea acestor compuși.

O altă măsură este evitarea contactului direct dintre carne și flacără. Atunci când grăsimea nu picură pe foc, se formează mai puțin fum, iar cantitatea de compuși care se pot depune pe carne poate fi redusă.

Fierberea, gătirea la abur și înăbușirea sunt alternative care folosesc temperaturi mai scăzute și reduc formarea compușilor asociați preparării la temperaturi foarte ridicate.

Porțiunile carbonizate, mai bine îndepărtate

Un aliment ușor rumenit consumat ocazional nu trebuie confundat cu un obicei alimentar bazat pe produse arse sau carbonizate.

În cazul cărnii, porțiunile înnegrite este mai bine să fie îndepărtate. De asemenea, prepararea trebuie făcută astfel încât alimentele să nu ajungă în contact direct și prelungit cu flacăra.

Riscul nu este determinat de o singură masă, ci de expunerea repetată la astfel de compuși. Reducerea frecvenței consumului și alegerea unor metode de gătire mai blânde sunt măsuri simple prin care poate fi limitată această expunere.