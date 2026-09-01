Speli puiul crud înainte să-l gătești? Greșeala care poate răspândi bacteriile în toată bucătăria

01 sept. 2026, Articole / Reportaje
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Speli puiul crud înainte să-l gătești? Greșeala care poate răspândi bacteriile în toată bucătăria
Foto Dreamstime
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Spălatul alimentelor înainte de preparare pare un gest firesc atunci când vrem să ne protejăm familia de bacterii. În cazul puiului crud, însă, obiceiul poate avea efectul opus. Carnea de pasăre poate conține bacterii periculoase, iar spălarea ei sub jetul de apă nu le elimină în siguranță, ci poate contribui la răspândirea lor în bucătărie, potrivit Sciencing.

Salmonella și Campylobacter se numără printre cele mai frecvente bacterii asociate cu puiul crud și pot provoca toxiinfecții alimentare. Atunci când carnea este spălată sub robinet, picăturile de apă pot transporta microorganismele către chiuvetă, blat, ustensile sau alte alimente.

Un studiu realizat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) a arătat cât de ușor se poate produce această contaminare. 60% dintre persoanele care au spălat puiul sub jetul de apă au avut bacterii rămase în chiuvetă, iar în cazul a 26% dintre participanți, bacteriile de pe pui au ajuns direct pe salata care urma să fie servită.

De ce spălarea puiului crud poate răspândi bacteriile

Problema este că apa nu distruge în mod sigur bacteriile de pe carnea crudă. În schimb, jetul de apă poate crea stropi care transportă microorganismele pe suprafețele din jur.

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Un studiu din 2022, intitulat „Chickensplash!”, a analizat tocmai acest fenomen. Cercetătorii au folosit plăci cu agar pentru a observa cât de ușor se pot transfera microorganismele de pe pui către alte suprafețe.

Rezultatele au confirmat că apa poate favoriza răspândirea particulelor contaminate. Cercetătorii au observat și că distanța la care ajung acestea depinde de modul în care curge apa și de înălțimea la care este ținut puiul față de robinet. Cu cât robinetul este mai sus, cu atât stropii pot ajunge mai departe.

Puiul cumpărat din magazin nu trebuie „curățat” cu apă

Un alt motiv pentru care spălarea puiului crud nu este necesară este modul în care carnea de pasăre este procesată și comercializată.

O campanie de siguranță alimentară a Universității Drexel transmite același mesaj: puiul comercializat în prezent nu are nevoie să fie spălat pentru a îndepărta murdăria.

Dacă există o peliculă sau un strat pe care vrei să îl îndepărtezi înainte de gătire, recomandarea este să îl ștergi cu un prosop de hârtie curat, apoi să arunci prosopul și să te speli bine pe mâini cu apă și săpun.

Este importantă și curățarea suprafețelor care intră în contact cu puiul crud, în special tocătoarele, cuțitele și ustensilele de bucătărie.

Salmonella poate rămâne pe anumite suprafețe timp de până la 32 de ore, ceea ce face igienizarea zonei de lucru importantă după manipularea cărnii crude.

Ce să faci în loc să speli puiul crud

Pentru a reduce riscul de contaminare, este mai important să controlezi modul în care manipulezi carnea decât să o speli.

În primul rând, pregătește legumele și celelalte alimente care urmează să fie consumate crude înainte de a începe să lucrezi cu puiul. Păstrează-le departe de zona în care vei pregăti carnea crudă.

Spală-te bine pe mâini după ce ai atins puiul și curăță și igienizează suprafețele și ustensilele care au intrat în contact cu acesta.

Cel mai important pas este însă gătirea corectă a cărnii.

Temperatura la care puiul este sigur pentru consum

Indiferent dacă puiul a fost marinat, condimentat sau pregătit în alt mod înainte de gătire, carnea de pasăre trebuie să atingă o temperatură internă de cel puțin 165°F, adică aproximativ 74°C.

Spre deosebire de anumite bucăți de carne de vită care pot fi consumate în funcție de preferință la temperaturi interne mai scăzute, carnea de pasăre trebuie gătită complet.

Culoarea cărnii nu este o metodă suficient de precisă pentru a verifica temperatura din interior. De aceea, folosirea unui termometru pentru carne este cea mai sigură metodă pentru a verifica dacă puiul a ajuns la temperatura necesară.

Atenție și la puiul gătit

După preparare, puiul trebuie consumat imediat sau refrigerat cât mai curând posibil.

USDA definește intervalul dintre 40 și 140°F, aproximativ 4-60°C, drept „zona de pericol” pentru alimente, temperatură la care bacteriile se pot înmulți rapid.

De aceea, puiul gătit și resturile nu ar trebui lăsate pe blatul din bucătărie pentru perioade lungi. Resturile trebuie, de asemenea, reîncălzite bine înainte de consum.

Spălarea puiului crud nu este o metodă de eliminare sigură a bacteriilor. Dimpotrivă, apa poate favoriza răspândirea acestora în jurul chiuvetei și pe alte suprafețe. Manipularea atentă a cărnii, igienizarea bucătăriei și gătirea puiului la temperatura corectă sunt măsurile care reduc riscul de îmbolnăvire.

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