Argentina ar urma să exporte zece milioane de tone de porumb în august și septembrie, de peste trei ori mai mult decât volumul obișnuit pentru această perioadă. Recolta record, blocajele din Ucraina și cererea Africii de Nord redesenează comerțul mondial cu cereale.

Argentina, al treilea mare exportator mondial de porumb, este aproape de finalizarea recoltei din sezonul 2025/2026. Producția este estimată la 71,7 milioane de tone, cu aproape 20% peste precedentul record, stabilit în urmă cu cinci ani. Oferta abundentă și cererea externă puternică ar putea duce exporturile cumulate din august și septembrie la un nivel record de zece milioane de tone. În mod obișnuit, Argentina livrează în cele două luni aproximativ trei milioane de tone de porumb, potrivit reprezentanților industriei, conform Reuters.

„Porumbul argentinian este foarte competitiv în acest moment ca preț și volum”, a declarat Gustavo Idigoras, președintele camerei exportatorilor de cereale și procesatorilor CIARA-CEC.

Datele Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) susțin această evaluare. La începutul lunii august, porumbul argentinian pentru export era cotat la aproximativ 206 dolari pe tonă, față de 222 de dolari în porturile braziliene și 223 de dolari pentru marfa ucraineană. Recolta mare a pus presiune asupra prețurilor din Argentina, chiar dacă umiditatea a încetinit temporar ritmul recoltării.

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Africa de Nord cumpără tot mai mult porumb argentinian

Principalul motor al creșterii este cererea din Africa de Nord, regiune care cumpăra în mod tradițional cantități importante de cereale din Ucraina.

Exporturile argentiniene de porumb către statele nord-africane au crescut cu 45% în primele șapte luni ale anului 2026, până la 6,5 milioane de tone, arată datele Institutului Național de Statistică și Recensământ din Argentina (INDEC). În aceeași perioadă, exporturile totale de porumb ale țării au avansat cu 15%.

Marocul a înregistrat cea mai mare creștere. Importurile sale de porumb argentinian au urcat cu 133% față de anul precedent și au ajuns la 1,55 milioane de tone.

Egiptul a cumpărat 2,4 milioane de tone, cu 48% mai mult, în timp ce livrările către Algeria au crescut cu 10%, tot până la aproximativ 2,4 milioane de tone. Exportatorii argentinieni spun că mai multe state din regiune încearcă să își consolideze relațiile comerciale cu furnizorii din America de Sud.

Atacurile asupra porturilor ucrainene lasă piețe disponibile

Reorientarea cumpărătorilor vine după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de export din regiunea Odesa. Porturile ucrainene de la Marea Neagră, prin care trecea cea mai mare parte a cerealelor țării, sunt puternic afectate, iar transporturile au fost redirecționate către porturile dunărene și rutele terestre.

Nici varianta Dunării nu oferă însă o soluție suficientă. Nivelul foarte scăzut al apei și capacitatea mai redusă a porturilor fluviale limitează volumele care pot fi transportate. Un atac produs în august a avariat inclusiv infrastructura portului Izmail, unul dintre cele mai importante puncte ucrainene pentru exporturile de cereale pe Dunăre.

Exporturile de cereale ale Ucrainei au scăzut cu 52% în august, potrivit datelor citate de Reuters. O parte din marfa transportată pe uscat ar putea rămâne pe piața europeană, lăsând cumpărătorii din Africa și Orientul Mijlociu să caute furnizori alternativi.

Seceta europeană mărește nevoia de importuri

Valurile de căldură și lipsa apei au afectat și producția europeană de porumb. Recolta Uniunii Europene este estimată la 50,1 milioane de tone în 2026, cel mai redus nivel din aproape două decenii și cu aproximativ 20% sub media ultimilor trei ani.

România și Ungaria se numără printre statele cele mai expuse. Surplusul românesc disponibil pentru export s-a redus față de anii anteriori, iar Ungaria, în mod tradițional exportator, ar urma să importe porumb. În acest context, Uniunea Europeană este așteptată să își majoreze achizițiile din afara blocului comunitar.

Brazilia folosește tot mai mult porumb pentru etanol

Argentina beneficiază și de schimbările produse în Brazilia, al doilea mare exportator mondial. Livrările braziliene au scăzut cu aproape 20% față de recordul de 53 de milioane de tone atins în urmă cu trei ani. O cantitate tot mai mare de porumb este consumată pe piața internă, în special de industria etanolului. Brazilia are peste 300 de unități care produc biocombustibili din trestie de zahăr sau porumb.

Consumul intern brazilian de porumb a crescut cu 7,1% în sezonul 2025/2026, până la 98 de milioane de tone. Pentru sezonul următor, USDA anticipează un consum de 100 de milioane de tone și exporturi de aproximativ 43 de milioane de tone, în condițiile unei cereri interne robuste.

Mai puțin porumb brazilian disponibil în porturi înseamnă o concurență redusă pentru Argentina, care poate prelua contracte din Africa de Nord și de pe alte piețe dependente de importuri.

Exporturile record estimate pentru august și septembrie nu sunt, așadar, doar rezultatul unei recolte excepționale. Ele reflectă o schimbare mai amplă a rutelor comerciale: Ucraina întâmpină dificultăți logistice, Europa are o producție slabă, iar Brazilia consumă intern o parte tot mai mare din propria recoltă. Argentina se află, cel puțin momentan, în poziția de a ocupa spațiul rămas liber.