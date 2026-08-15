Bananele prea verzi pot fi ajutate să se coacă peste noapte cu două lucruri pe care probabil le ai deja în bucătărie: o pungă de hârtie și un măr copt, potrivit Southern Living.

Bananele se pun în pungă împreună cu mărul, iar partea de sus se închide prin împăturire. Punga se lasă peste noapte la temperatura camerei.

Metoda funcționează datorită etilenei, un gaz produs în mod natural atât de banane, cât și de mere. Punga concentrează gazul în jurul fructelor și grăbește transformarea amidonului din banane în zaharuri. Hârtia permite totodată circulația aerului și eliminarea unei părți din umezeală. Din acest motiv, nu este indicată o pungă de plastic închisă ermetic.

Bananele trebuie verificate dimineața. Pentru consum, coaja ar trebui să fie galbenă și să prezinte eventual câteva pete maronii. Pentru chec, brioșe sau clătite, pot fi folosite și bananele mai moi, cu coaja intens pătată, deoarece sunt mai dulci.

Cuptorul și cuptorul cu microunde pot înmuia rapid bananele, dar nu produc aceeași coacere naturală. Fructele devin moi, însă gustul și aroma nu se dezvoltă în aceeași măsură.

Bananele trebuie aruncate dacă prezintă mucegai, au un miros neplăcut sau fermentat ori dacă pulpa este alterată.