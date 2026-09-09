GLP-1 vs. chirurgie bariatrică: Cât slăbești, cât pui la loc și ce trebuie să știi înainte să alegi

Aproximativ 40% dintre adulții din Statele Unite au obezitate, iar medicina obezității trece printr-o perioadă în care există mai multe opțiuni de tratament decât oricând. Pentru persoanele eligibile atât pentru medicamente de tip GLP-1, cât și pentru chirurgie bariatrică, alegerea nu ține însă doar de bani, perioada de recuperare sau numărul de kilograme pierdute.

Într-un episod al podcastului On Nutrition de la Mayo Clinic, endocrinologul Dr. Meera Shah și dieteticiana Tara Schmidt discută despre diferențele dintre cele două abordări, de la modul în care acționează și ritmul scăderii în greutate până la efectele adverse, alimentație, recâștigul kilogramelor și perspectiva pe termen lung.

Chirurgia bariatrică și medicamentele GLP-1 nu sunt același lucru

„Chirurgia pentru scădere în greutate există de zeci de ani. Aș spune că, în prezent, cele mai frecvente intervenții sunt gastrectomia longitudinală laparoscopică, sau sleeve gastrectomy, și bypassul gastric Roux-en-Y, care este, de asemenea, o intervenție laparoscopică”, explică Dr. Meera Shah. „Acestea sunt probabil cele două intervenții realizate cel mai frecvent în țară. Pentru anumite tipuri de pacienți există și alte intervenții care pot fi oferite.”

Iar laparoscopic înseamnă, în acest caz, o tehnică prin care chirurgul nu trebuie să facă o incizie abdominală mare.

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„Este o tehnică chirurgicală care presupune realizarea a trei sau patru incizii mici, de aproximativ unu-două inch [2,5-5 centimetri], în abdomen. Acest lucru le permite chirurgilor să lucreze în interiorul abdomenului fără să creeze o cicatrice mare. Avantajul este că, de regulă, recuperarea este puțin mai rapidă și există un risc mai mic de a dezvolta o hernie sau ceva similar ulterior.”

În cazul medicamentelor pentru slăbit, schimbarea majoră a apărut în ultimii ani.

„Din perspectiva medicamentelor, lucrurile au devenit cu adevărat interesante, mai ales în ultimii doi-trei ani. Pentru foarte mult timp am avut un singur medicament pentru scădere în greutate pe piață, iar acesta nu permitea absorbția grăsimilor.”

Ulterior au apărut medicamentele din noua generație.

„În special în ultimii patru-cinci ani, odată cu noile GLP-1, lucrurile au explodat în ceea ce privește cât de bine funcționează și câți oameni sunt interesați să le folosească. Cele mai populare sunt, aș spune, semaglutida și tirzepatida.”

Există în continuare și medicamentele mai vechi pentru scădere în greutate, care controlează apetitul și modifică felul în care oamenii percep mâncarea și poftele. „Suntem într-o perioadă cu adevărat interesantă în medicina obezității, pentru că avem câteva opțiuni foarte bune și multe dintre care oamenii pot alege.”

Ce se schimbă în organism după bypass

„Voi folosi bypassul gastric ca exemplu. Bypassul gastric te lasă cu un stomac foarte mic, ceea ce numim un pouch. Practic, acel pouch este cam cât un ou.”

Dar intervenția nu se limitează la reducerea dimensiunii stomacului.

„Bypassul gastric presupune și o redirecționare a intestinelor, iar această redirecționare produce schimbări importante ale unor hormoni precum GLP-1, dar și ale altor hormoni.”

Efectul nu este doar senzația de sațietate instalată mai repede.

„Oamenii ajung să se simtă foarte diferit în raport cu mâncarea ulterior și pentru mult timp. Nu este doar faptul că se satură repede, ci pur și simplu le este poftă de lucruri diferite.”

Potrivit medicului, aceste schimbări pot înclina preferințele către alimente mai dense nutrițional, în detrimentul zahărului sau carbohidraților, și pot duce la îmbunătățiri în afecțiuni precum diabetul de tip 2. „Credem că unele dintre aceste schimbări hormonale duc, pe termen lung, și la menținerea scăderii în greutate.”

Cum acționează GLP-1 asupra apetitului

„Cu toții avem GLP-uri. Cu toții producem GLP-1, care este un hormon produs ca urmare a ingestiei de nutrienți. Atunci când mănânci și după ce mănânci, organismul produce în mod natural GLP-1 și credem că face parte din mecanismul prin care organismul îți transmite că ești sătul.”

Medicamente precum semaglutida și tirzepatida modifică acest mecanism.

„Aceste medicamente păcălesc sistemul și cresc nivelul GLP-1 de foarte, foarte, foarte multe ori.”

Rezultatul este un nivel mult mai mare al hormonului și, implicit, o senzație de sațietate mai persistentă.

„Îți oferă un mediu în care ești, practic, inundat permanent de GLP și ai acea senzație de sațietate tot timpul. Ai și o lipsă de interes pentru mâncare. Oamenii ne spun că le schimbă cu adevărat și ceea ce le este foame, ceea ce este un lucru fascinant.”

Dr. Shah subliniază că medicamentele acționează atât asupra creierului, cât și asupra intestinului, iar ambele mecanisme sunt importante în tratarea obezității.

Cine poate fi eligibil pentru GLP-1 și cine pentru chirurgie bariatrică

Există o zonă importantă de suprapunere între cele două categorii de pacienți.

„Cea mai simplă calificare se bazează pe greutate și pe indicele de masă corporală, BMI. Persoanele care au un BMI mai mare de 27 și o anumită comorbiditate medicală sunt, de obicei, eligibile pentru un medicament bazat pe GLP-1.”

Pentru chirurgia bariatrică, pragurile menționate de Dr. Shah sunt mai ridicate: BMI 35 dacă există o comorbiditate și BMI 40 în absența unei comorbidități.

„Persoana medie care vine în cabinetul meu are un BMI de aproximativ 42. Așadar, puteți vedea imediat că o persoană cu un BMI de 42 sau 43 poate fi eligibilă atât pentru chirurgie, cât și pentru medicamente pentru scădere în greutate.”

Însă BMI-ul nu este singurul criteriu de luat în calcul. Unele medicamente GLP-1 pot aduce beneficii suplimentare în anumite situații.

„Dacă ai avut un infarct sau un accident vascular cerebral sau ai boală arterială periferică ori ceea ce numim MASLD, boală hepatică asociată disfuncției metabolice, acești pacienți probabil vor avea beneficii suplimentare de pe urma unui GLP, dincolo de simpla scădere în greutate.”

În cazul unei apnei de somn severe, spune ea, poate exista un beneficiu mai mare în cazul tirzepatidei.

„Nu există un GLP pe termen scurt”

Una dintre cele mai importante necunoscute în cazul medicamentelor GLP-1 este cât de bine se mențin rezultatele pe termen foarte lung.

„Când oamenii mă întreabă care dintre acestea îmi va oferi cel mai bun rezultat pe termen lung, pentru GLP-uri răspunsul este sincer: nu știu, pentru că pur și simplu nu avem încă date pe termen lung.”

În schimb, chirurgia bariatrică este studiată de aproximativ 30 de ani.

„Din cauza mecanismelor despre care am vorbit în cazul chirurgiei bariatrice, cred că aceasta este probabil mai potrivită pentru menținerea greutății pe termen lung.”

Dar există o diferență fundamentală: intervenția chirurgicală este permanentă.

„Spre deosebire de un medicament, care poate fi întrerupt dacă nu îl tolerezi sau dacă nu îți place dintr-un anumit motiv, odată ce faci o intervenție bariatrică, ea rămâne cu tine.”

De aceea, selecția pacienților este esențială, iar medicul spune că decizia trebuie luată de la caz la caz, în funcție de istoricul și toleranța la risc ale fiecărei persoane.

„Ceea ce devine tot mai clar este că nu există un GLP pe termen scurt. Persoanele care încep tratamentul cu GLP trebuie să se gândească dacă sunt pregătite și pentru posibilitatea de a-l urma pe termen lung.”

Istoricul medical, fumatul și sarcina pot schimba decizia

Un istoric important de intervenții chirurgicale gastrointestinale poate face chirurgia bariatrică mai puțin potrivită pentru unii pacienți.

„Dacă pacienții vin cu un istoric important de intervenții chirurgicale gastrointestinale, este posibil ca aceasta să nu fie cea mai bună opțiune pentru ei. Deși, din nou, și GLP-urile pot produce unele efecte asupra tractului gastrointestinal.”

Problemele psihologice nu exclud automat intervenția, dar sunt evaluate înainte de operație.

„Comorbiditatea psihiatrică nu este neapărat un motiv pentru a nu face chirurgie bariatrică, dar este ceva ce psihologii noștri tratează foarte serios în evaluările preoperatorii.”

Fumatul este un alt factor important.

„Fumatul este un alt lucru care poate cauza probleme la nivelul anatomiei dacă ai făcut chirurgie bariatrică. Cu siguranță nu vrem ca pacienții să fumeze în perioada premergătoare intervenției, dar, ideal, ar trebui să fie abstinenți pentru totdeauna, pentru că există din nou riscul de a provoca probleme reale anatomiei după operație.”

Pentru femeile care își doresc o sarcină, există și o perioadă de așteptare după operație.

„Dacă faci operația, trebuie să aștepți până când slăbești și apoi poate încă 12 luni înainte să încerci să concepi. Așadar, această întârziere poate să nu fie acceptabilă pentru unele persoane.”

Tulburările de alimentație: o diferență importantă

În cazul chirurgiei bariatrice, un episod activ de tulburare de alimentație reprezintă o contraindicație.

„Dacă ai o tulburare activă de alimentație, este o contraindicație. Dacă ai o tulburare activă de alimentație compulsivă sau una restrictivă, bulimie, orice de acest fel, dacă este activă, este cu siguranță o contraindicație pentru a continua cu operația.”

Dr. Shah explică faptul că anumite comportamente pot produce leziuni serioase după intervenție.

În cazul GLP-1, situația este mai puțin clară și este încă un domeniu de cercetare.

„Există cu siguranță date care susțin utilizarea GLP-urilor în cazul tulburării de alimentație compulsivă. Există însă și date recente care au arătat că utilizarea GLP-1 este asociată cu o incidență crescută a tulburărilor de alimentație.” „Relația ar putea funcționa în ambele direcții. De aceea cred că aceasta poate fi una dintre cele mai dificile categorii de pacienți de tratat. De multe ori este nevoie de o abordare combinată cu psihologia.”

Concluzia medicului este că tulburările de alimentație necesită evaluare specializată înainte de alegerea oricăreia dintre cele două direcții.

„Poți obține un GLP pe TikTok dacă vrei”

Dr. Shah atrage atenția și asupra modului în care unele persoane ajung la aceste medicamente.

„Devine un medicament de abuz, ceea ce este, într-un fel, realitatea peisajului actual. După cum spui, poți obține un GLP pe TikTok dacă vrei. Chiar poți. Ai putea să scoți telefonul chiar acum.”

Medicul spune că problema este cu atât mai importantă în cazul persoanelor care nu discută cu un profesionist despre istoricul lor medical sau despre comportamentele alimentare.

„Trebuie să ne facem griji pentru aceste persoane și dacă primesc tipul potrivit de informații, dacă dezvăluie informațiile. În cazul tulburărilor de alimentație, dacă nu întrebi sau dacă nu ai o modalitate de a face screening, nimeni nu îți va spune neapărat despre ele.”

Cât slăbești cu GLP-1 comparativ cu chirurgia bariatrică

Diferența dintre medicamente și chirurgie nu mai este atât de simplă pe cât era odinioară, spune Dr. Shah. Răspunsul individual poate varia foarte mult.

„Numărul pe care îl oferim oamenilor atunci când discutăm cu ei este media, dar există o distribuție de ambele părți.” „Am văzut pacienți care au avut rezultate fenomenale cu GLP-urile și, invers, rezultate foarte proaste cu chirurgia bariatrică și tot ce se află între aceste extreme.”

În medie, medicamentele GLP și GIP produc o scădere de aproximativ 18-22% din greutatea corporală, în timp ce sleeve gastrectomy ajunge la aproximativ 20-25%, iar bypassul gastric la aproximativ 30%.

În același timp, apar medicamente noi.

„Există medicamente noi în dezvoltare, câțiva agoniști tripli foarte interesanți. De fapt, aceștia ating în medie pragul de 25%, ceea ce înseamnă că au existat persoane în studiu care au slăbit 40%.”

Dr. Shah subliniază însă că există atât „super-responderi”, cât și persoane care răspund foarte puțin la tratament.

„Chiar și rezultatul scăderii în greutate, pe care îl foloseam înainte ca diferențiator între chirurgia bariatrică și medicamente, nu mai este atât de clar.”

Primele trei luni pot conta foarte mult

În cazul chirurgiei bariatrice, primele trei luni sunt o perioadă de scădere rapidă în greutate.

„În primele trei luni, majoritatea oamenilor vor pierde aproximativ jumătate din tot ceea ce urmează să piardă în urma operației. Este destul de tipic.”

Dr. Shah explică și de ce ritmul poate fi atât de rapid.

„Probabil că mănânci doar 800 de calorii în primele două săptămâni, apoi poate ajungi la aproximativ 1.100 sau 1.200 de calorii. Și trebuie să ne amintim că acești oameni pornesc de la un BMI de 40 și ceva, așa că diferența dintre cât mâncau înainte și cât mănâncă acum este mare.”

În cazul GLP-1, dozele sunt crescute treptat.

„Începem cu cele mai mici doze. Din această cauză, suprimarea apetitului nu apare cu adevărat până la aproximativ a treia doză. Atunci când ajungem la doza terapeutică, vedem acea schimbare importantă a apetitului.”

Răspunsul rapid nu trebuie însă confundat cu un rezultat neapărat mai bun.

„Numele jocului este sustenabilitatea. Încerc să îmi dau seama ce fac oamenii pentru a pierde această greutate. Am avut pacienți care pur și simplu nu mai mănâncă.” „Sunt doar pe shake-uri proteice de trei ori pe zi. Dar pentru cei care simt că medicamentul îi ajută să controleze dimensiunea porțiilor și alegerile alimentare, care încetinesc lucrurile și își ascultă corpul atunci când se opresc din mâncat, nu cred că ritmul scăderii în greutate sau cât au slăbit în primele patru luni este la fel de important ca faptul că o fac în mod corect.”

Operația este mai previzibilă. GLP-1 poate fi mai imprevizibil

Chirurgia bariatrică presupune un traseu bine definit.

„Operația este o procedură definită, așa că știm când va avea loc. Iar când se întâmplă, știm că pacientul va sta în spital poate o zi, poate două, în medie.”

Urmează restricții clare privind greutățile care pot fi ridicate și perioada de recuperare.

„Traseul bariatric postoperator este foarte bine definit, pentru că facem asta de atât de mult timp.”

În cazul GLP-1, experiențele pot fi mai variate.

„Am avut pacienți care au avut efecte adverse gastrointestinale teribile la primele una-două doze. Am avut oameni care au ajuns la urgență. Am avut oameni care au ajuns să aibă nevoie de o intervenție de urgență la vezica biliară. Am avut persoane cu pancreatită.”

Dr. Shah descrie aceste situații drept „imprevizibile și nedorite”, deși există și foarte mulți pacienți care tolerează bine tratamentul.

O altă problemă poate apărea atunci când tratamentul este întrerupt din motive practice, precum călătoriile sau întârzierile din farmacii.

„Ce fac dacă nu pot să le obțin, dacă există o întârziere la farmacie? (…) Nu vrem să întrerupem tratamentul prea mult timp, pentru că dacă a trecut, de obicei, mai mult de aproximativ o lună de la ultima doză de GLP, este posibil să vrem să reducem puțin doza.”

Kilogramele se pot întoarce după ambele variante

Recâștigul în greutate poate apărea atât după chirurgie, cât și după tratamentul cu GLP-1.

În cazul tirzepatidei, Dr. Shah citează rezultatele unor studii în care pacienții au fost trecuți de la doza maximă la o doză mai mică.

„Au recâștigat o parte din greutate. Nu au recâștigat totul, dar au recâștigat o parte. Iar dacă au trecut de la doza maximă de tirzepatidă la placebo, practic fără medicament, atunci au recâștigat 70-80% din ceea ce pierduseră.” „Când oamenii opresc medicamentul, vor recâștiga o parte din greutate. Ne spun că apetitul s-a schimbat, comportamentele alimentare s-au schimbat. Nu mai au același efect asupra creierului pe care îl avea medicamentul.”

Și după chirurgie poate apărea recâștigul.

„De obicei, dacă vor începe să recâștige greutate, acest lucru se întâmplă după aproximativ doi ani de la operație și este adesea asociat cu o atenție mai redusă acordată obiceiurilor alimentare și activității fizice.”

Pentru menținerea greutății după chirurgia bariatrică, spune Dr. Shah, obiectivul este de aproximativ 45 de minute pe zi de exercițiu fizic de intensitate moderată.

Greața, constipația și problemele digestive

Ambele variante modifică semnalele legate de apetit și sațietate, iar efectele adverse sunt în principal gastrointestinale.

„Majoritatea persoanelor care iau GLP vor dezvolta o formă de greață, un anumit grad de greață. De obicei este ușoară și nu reprezintă o problemă. Uneori apare constipația. Foarte ocazional, diareea.”

În cazul chirurgiei bariatrice pot apărea intoleranțe alimentare, inclusiv intoleranță la lactoză, precum și scaune moi.

„Efectele adverse sunt, în general, legate de tractul gastrointestinal în ambele cazuri.”

Chirurgia poate schimba și relația cu alcoolul

În cazul chirurgiei bariatrice, modificările anatomice pot afecta modul în care organismul metabolizează alcoolul.

„Uneori îndepărtăm sau bypassăm o parte a stomacului care produce alcool-dehidrogenază, enzima care ne ajută să descompunem alcoolul, așa că le cerem persoanelor care fac chirurgie bariatrică să ia în calcul abstinența pe viață.”

Dr. Shah explică faptul că după operație oamenii se pot îmbăta mai repede.

„Este fiziologie. Uneori acest lucru se transformă într-o dependență, iar asta poate duce la probleme importante cu ficatul și altele.”

Există și o ipoteză potrivit căreia, la unii pacienți, o formă de dependență poate fi transferată de la mâncare către o altă substanță sau comportament.

„Teoria, cel puțin în cazul pacienților cu chirurgie bariatrică, este că o formă de dependență a fost transferată.”

Ce se întâmplă cu sănătatea pe termen lung

Ambele abordări pot avea beneficii asupra unor boli asociate obezității.

„Avem date foarte bune care susțin utilizarea GLP-urilor pentru persoanele cu diabet de tip 2, persoanele cu boală hepatică grasă sau MASLD, așa cum este numită acum, persoanele cu boli de inimă și persoanele cu apnee de somn.”

Pentru chirurgia bariatrică există însă date pe o perioadă mai lungă.

„Pentru că am putut studia chirurgia bariatrică mai mult timp, avem mai multe informații pe termen lung despre reducerea riscului de cancer, ceea ce este incredibil. Ceva de genul 40% dintre cancerele cu care ne confruntăm sunt asociate obezității.”

În plus, chirurgia bariatrică este una dintre intervențiile medicale pentru care există date privind creșterea speranței de viață.

„Chirurgia bariatrică este unul dintre puținele lucruri din medicină despre care s-a demonstrat că măresc efectiv speranța de viață. Nu avem aceste date pentru GLP-uri sau pentru aceste medicamente pentru scădere în greutate. Trebuie să studiezi oamenii pentru mult timp pentru a putea spune asta.”

Proteinele, vitaminele, fibrele și hidratarea devin esențiale

După chirurgia bariatrică, riscul de deficiențe nutriționale este mai mare din cauza modificărilor anatomice, în special în cazul bypassului gastric.

„Cu bypassul gastric există ocolirea unei părți din procesul de absorbție a nutrienților. Dar chiar și în cazul sleeve-ului, uneori oamenii pur și simplu nu consumă suficient dintr-un anumit nutrient sau nu își iau vitaminele suficient de consecvent și pot avea probleme.”

În cazul GLP-1 nu există această modificare a anatomiei, dar scăderea cantității de alimente și schimbarea preferințelor pot crea alte riscuri.

„Fiți deosebit de atenți la pacienții mai în vârstă sau la cei care nu sunt foarte mobili de la început. Aceștia sunt pacienții cu risc de fragilitate sau de pierdere mai mare de masă musculară, sarcopenie și pierdere osoasă.”

Scăderea rapidă în greutate poate contribui la pierderea osoasă în ambele situații.

Tara Schmidt spune că, în lipsa unor ghiduri încă foarte bine formalizate pentru pacienții aflați pe GLP-1, echipa îi tratează din punct de vedere nutrițional într-un mod asemănător pacienților bariatrici.

„Trebuie să prioritizăm proteinele. Trebuie să prioritizăm mesele dense nutrițional, cu volum restricționat, pentru că te vei simți mai bine dacă mănânci mai puțin. Dar trebuie totuși să îți asiguri toți nutrienții.”

Și hidratarea este importantă, deoarece senzația de sete poate fi mai redusă.

„Deschid frigiderul, nu simt nimic și îl închid”

După chirurgia bariatrică pot apărea aversiuni alimentare, inclusiv ca urmare a sindromului dumping.

Dr. Shah dă exemplul unui milkshake.

„Pentru că este dulce și lichid și trece foarte repede prin sistem. (…) Bei un milkshake, te simți îngrozitor, ai crampe, îți crește ritmul cardiac, transpiri, poate ajungi la baie și îți spui: «Nu mai vreau să fac asta niciodată».”

În cazul GLP-1, medicul spune că aude mai des despre o pierdere a interesului pentru anumite alimente.

„Ce aud foarte mult și sunt sigură că și tu auzi este: «Acesta era lucrul meu preferat».”

Iar răspunsul poate fi pur și simplu: „Nu-mi mai pasă”.

„Este un «meh». Este un «meh». Am avut pacienți care mi-au spus: «Deschid frigiderul, nu simt nimic și închid frigiderul». Și este atât de puternic.”

Pentru unii pacienți, această schimbare este percepută ca o eliberare.

„Este atât de incredibil de eliberator pentru atât de mulți oameni când îți pot spune asta și asta este cu adevărat experiența lor, pentru că nu au mai trăit niciodată asta. Au trebuit să își combată corpul toată viața.”

Nu evita fibrele doar de teama efectelor digestive

Dr. Shah spune că o parte dintre pacienții care iau GLP-1 ajung să primească online sfaturi discutabile despre alimentație.

„Am avut colegi dieteticieni care au venit să îmi spună că acești oameni nu mai mănâncă fructe și legume. Nu vor să mănânce fibre pentru că au auzit că le vor agrava efectele adverse gastrointestinale.”

Abordarea, spune ea, trebuie să fie mai nuanțată.

„Începem să punem întrebări mai nuanțate utilizatorilor de GLP-1: de unde îți iei fibrele? Nu trebuie să stai departe de ele. Și apoi găsim soluții: dacă ești îngrijorat de constipație, atunci să rezolvăm constipația.”

Potrivit medicului, pacienții care au încercat de-a lungul vieții numeroase diete sunt uneori mai receptivi la schimbările alimentare atunci când văd că tratamentul funcționează.

„Pentru că GLP-urile funcționează, iar acești pacienți nu au găsit ceva care să funcționeze atât de mult timp, sunt de fapt interesați să asculte și sunt interesați să facă aceste schimbări.”

Tara Schmidt rezumă schimbarea printr-o observație simplă: „Nu mai este atât de greu”.

„Pentru că organismul lor nu mai luptă împotriva lor. Este chiar atât de simplu”, spune Dr. Shah.

„Obezitatea este o boală”

Tara Schmidt spune că succesul acestor intervenții arată și cât de mult timp medicina a privit problema prin prisma responsabilității individuale.

„Acesta nu este un diagnostic care să învinovățească pacientul. (…) În sfârșit le-am oferit acestor oameni un instrument și ei spun: «Asta era ceea ce aveam nevoie. Nu mai aveam nevoie de încă o persoană care să îmi spună să mănânc mai puțin și să fac mai multă mișcare».”

Dr. Shah spune că recomandarea, deși nu este greșită în sine, nu ajunge la cauza problemei.

„Nu a ajuns cu adevărat la esența problemei, care este că este o boală. Obezitatea este o boală, iar o boală înseamnă că ceva a mers prost în funcționarea normală a creierului și a circuitului apetitului și în toate celelalte lucruri.”

Iar în această perspectivă, medicamentul este un instrument de tratament.

„Iată un medicament care rezolvă asta, exact cum tratăm orice altă boală.”

Se poate ajunge la GLP-1 după chirurgie sau la chirurgie după GLP-1

Cele două abordări nu se exclud neapărat.

„Poți folosi un GLP-1 după chirurgia bariatrică și, invers, poți fi pe un GLP-1 și apoi să faci chirurgie bariatrică. Le-am văzut în ambele sensuri.”

Pentru persoanele cu BMI foarte mare, inclusiv peste 50 sau 60, scăderea în greutate înainte de operație cu ajutorul unui GLP-1 poate fi o strategie.

„Dacă îi poți ajuta să slăbească înainte de operație cu un GLP-1, nu au un dezavantaj pe termen lung după chirurgia bariatrică. Pot slăbi cu un GLP și apoi pot slăbi și mai mult cu chirurgia bariatrică.”

Medicamentele pot fi utilizate în diferite momente ale acestui parcurs și în combinație cu alte clase de medicamente pentru scădere în greutate sau cu proceduri endoscopice ori bariatrice.

Ce spune medicul despre „microdosing”

Microdozarea medicamentelor pentru slăbit este o practică despre care pacienții întreabă, inclusiv din motive financiare sau pentru menținerea greutății.

Dr. Shah este însă prudentă.

„Este un medicament. Este un medicament eliberat pe bază de prescripție. Este, de fapt, un hormon.”

Persoanele folosesc uneori doze mici zilnic sau de două-trei ori pe săptămână, dar medicul spune că aceste modificări nu pot fi anticipate cu suficientă precizie.

„Când te joci cu el în felul acesta, va funcționa în moduri pe care eu nu le pot prevedea.”

Tara Schmidt observă că metoda nu a fost studiată în acest fel.

„Ocolești mecanismele naturale, dinamica și toate celelalte. Și, odată ce faci asta, este un fel de Wild West. Sincer, nu te pot susține dacă faci asta. Sunt foarte puține lucruri pe care le pot prevedea. Nu știu ce doză iei dacă apar probleme. Sunt prea multe variabile.”

Dr. Shah spune însă că există și posibilitatea unei abordări medicale controlate pentru pacienții care consideră că au nevoie de mai puțin medicament.

„Poate ai nevoie de o doză mică din acest medicament, dar hai să reducem doza pentru a vedea care este cea mai mică doză posibilă sau poate să trecem de la o injecție la o variantă orală. Există și alte modalități de a face asta.”

Ce trebuie să cântărești înainte de alegere

Pentru Dr. Shah, diferența fundamentală este că un tratament GLP-1 poate presupune administrare cronică, în timp ce chirurgia este o schimbare permanentă.

„Ceea ce devine mai clar în cazul GLP-urilor și al scăderii în greutate este că ai nevoie de o anumită cantitate de medicament în mod cronic. Acestea sunt medicamente cronice. Iar oamenii trebuie să fie împăcați cu asta.”

În cazul chirurgiei:

„Știm că funcționează. Funcționează foarte bine. Poate funcționa mult timp și asta este cu adevărat valabil pentru majoritatea oamenilor. Dar oamenii trebuie să fie pregătiți pentru schimbările care vin odată cu chirurgia bariatrică.”

Selecția pacientului rămâne esențială.

„Cei mai de succes pacienți după chirurgia bariatrică sunt cei pregătiți pentru aceste schimbări majore prin care vor trece, dar sunt și cei mai fericiți, în sensul că problemele de sănătate au dispărut.”

Pentru cei care nu sunt candidați potriviți pentru chirurgie, din motive medicale, anatomice sau psihologice, poate fi luat în considerare un medicament pentru scădere în greutate.

Recomandarea finală este una de prudență și de perspectivă pe termen lung.

„Gândește-te cu atenție la propriile circumstanțe. Cere părerea profesionistului medical în care ai încredere. (…) Dar care înțelege și care sunt problemele tale de sănătate și privește lucrurile pe termen lung. Și apoi pune toate acestea cap la cap și ia o decizie.”

Menținerea rezultatelor nu se termină odată cu slăbitul

Potrivit Dr. Shah, menținerea pe termen lung presupune mai mult decât pierderea kilogramelor.

„Trebuie să ai timp pentru activitate fizică. Trebuie să ai un anumit plan alimentar care să aibă sens, pe care să îl poți respecta și care să respecte în continuare toate acele reguli despre care vorbim. Aceștia sunt oamenii care tind să se descurce cel mai bine.”

În cazul chirurgiei bariatrice, activitatea fizică pare să fie unul dintre cei mai buni predictori ai menținerii greutății.

Psihologia are și ea un rol important, mai ales când apare ceea ce medicii numesc „behavioral drift”, adică o îndepărtare treptată de comportamentele care au funcționat.

„Nu este ca și cum ai trecut dintr-o dată de la a te descurca foarte bine la a te descurca foarte prost. Este acea a doua porție la un eveniment, apoi, două zile mai târziu, o băutură carbogazoasă. «Ooh, nu am mai băut asta de doi ani, dar mi-a făcut plăcere.» Și apoi, și apoi.”

De aceea, spune Dr. Shah, abordarea trebuie să fie una holistică, care să includă alimentația, activitatea fizică și sprijinul psihologic.

Iar una dintre diferențele importante dintre cele două trasee este nivelul de monitorizare.

„Cred că, la nivelul comunității noastre, ar trebui să ne gândim puțin diferit la pacienții care iau GLP-1, pentru că ei ajung să aibă o scădere în greutate apropiată de cea a pacienților cu chirurgie bariatrică.”

Asta înseamnă și riscuri nutriționale similare.

„Asta înseamnă că își restricționează semnificativ caloriile. Înseamnă că pot fi expuși riscului de deficiențe nutriționale. Pot să nu primească suficiente proteine sau să fie expuși riscului de pierdere musculară sau deshidratare și tuturor efectelor adverse gastrointestinale care vin cu acestea.”

Concluzia ei este că pacienții aflați pe GLP-1 ar putea avea nevoie de mai mult sprijin decât s-a crezut inițial.

„Cred că trebuie să ne gândim la pacienții cu GLP-1 mai mult ca la pacienții cu chirurgie bariatrică, inclusiv în ceea ce privește sprijinul psihologic de care ar putea avea nevoie.”

În final, Mayo Clinic subliniază că, indiferent de traseul ales, alimentația, proteinele, fibrele, hidratarea, activitatea fizică și monitorizarea medicală rămân importante. După chirurgia bariatrică, modificările absorbției unor nutrienți pot face necesară administrarea vitaminelor pe termen lung, iar scăderea masivă în greutate poate implica și pierdere de masă osoasă.

Pentru Dr. Shah, obiectivul nu este doar pierderea kilogramelor, ci menținerea rezultatelor și protejarea sănătății pe termen lung. Iar această provocare este rezumată de Dr. Tamim I. Rajjo într-o declarație care pune accentul pe ceea ce urmează după scăderea în greutate:

„Am devenit foarte buni la a întreba cât de mult poate ajuta un medicament pe cineva să slăbească. Următoarea întrebare este cum păstrăm aceste beneficii în siguranță timp de decenii.”