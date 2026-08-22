Dimensiunea, forma rotundă și coaja groasă pot transforma tăierea pepenelui verde într-o operațiune dificilă. Stabilizarea fructului și folosirea unui cuțit bine ascuțit reduc însă riscul accidentelor.

Înainte de toate, coaja trebuie spălată, arată un ghid publicat de Southern Living.Deși coaja nu este c Asta pentru că, deși nu este cnsumată, bacteriile și impuritățile de pe suprafața sa pot ajunge în miez prin intermediul cuțitului. Pepenele trebuie clătit sub apă rece și, dacă este necesar, curățat ușor cu o perie destinată fructelor și legumelor.

Cum tai pepenele în felii triunghiulare

Mai întâi se îndepărtează câte o bucată, un fel de „capac” din ambele capete ale pepenelui. Astfel se obține o suprafață dreaptă, iar fructul nu se mai rostogolește pe tocător. Pepenele se așază vertical pe unul dintre capetele tăiate și se despică în două, de sus în jos. Fiecare jumătate se mai taie încă o dată, pentru a obține patru sferturi.

Sferturile se așază cu partea tăiată pe tocător și se feliază la grosimea dorită. Rezultă bucăți triunghiulare, ușor de ținut în mână și potrivite pentru a fi servite imediat.

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Cum obții cuburi de dimensiuni apropiate

Pentru cuburi, se taie mai întâi capetele pepenelui. Fructul se așază vertical, iar coaja se îndepărtează în fâșii lungi, urmărind forma curbată a miezului.

După eliminarea cojii, pepenele se culcă pe o parte și se taie în rondele groase. Fiecare rondea se transformă apoi în fâșii, iar acestea sunt tăiate transversal pentru obținerea cuburilor. Nu este necesar ca toate bucățile să aibă dimensiuni perfecte. Pentru o salată de fructe sau pentru frigărui, cuburile relativ egale sunt însă mai ușor de porționat și servit.

Coaja poate fi aruncată, dar partea albă poate fi folosită și pentru murături sau dulceață, după îndepărtarea stratului verde exterior.

Cum se păstrează pepenele după tăiere

Bucățile rămase trebuie introduse într-un recipient închis ermetic și păstrate la frigider. Southern Living recomandă consumarea lor în aproximativ trei zile, pentru menținerea gustului și texturii.

Pepenele poate fi și congelat, dar își pierde fermitatea după decongelare din cauza conținutului ridicat de apă. Cuburile congelate sunt mai potrivite pentru smoothie-uri, granita, limonade sau cocktailuri decât pentru consumul ca atare.