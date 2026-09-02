Fierberea laptelui pare o sarcină banală, însă oricine a curățat vreodată lapte ars de pe plită știe că procesul necesită atenție. Din fericire, prin alegerea ustensilelor potrivite, reglarea temperaturii și aplicarea câtorva trucuri simple, poți preveni revărsarea laptelui în timpul fierberii.
Pentru a evita incidentele în bucătărie, primul pas este alegerea vasului și gestionarea focului:
Pe lângă supravegherea constantă, poți apela la mici secrete culinare pentru a stabiliza procesul de fierbere:
Adaugă un praf fin de sare la începutul fierberii. Sarea ajută la stabilizarea compoziției și reduce șansele ca laptele să dea în foc.
Dizolvă o linguriță de amidon de porumb în puțină apă rece și adaugă-o în lapte. Acest lucru îi va oferi o consistență ușor mai densă și mai puțin înclinată să formeze spumă abundentă.
Dacă folosești microundele, optează pentru recipiente adecvate și setează intervale scurte de încălzire. Oprește cuptorul la jumătatea timpului pentru a amesteca laptele, prevenind încălzirea inegală.
Bunica punea peste oala cu lapte o lingură de lemn și dădea focul mic. N-am încercat, dar se spune că funcționează. Atenție că acest truc nu te scutește de laptele prins pe fundul oalei.
Spre deosebire de alte ingrediente, fierberea laptelui necesită prezență permanentă. Trebuie ținut un ochi pe el. Și de obicei exact atunci când te-ai plictisit și ai întors privirea la alt task din bucătărie, exact atunci se va revărsa peste marginea oalei.
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