Cât mai este încă busuiocul înflorit și pe rafturile supermarketurilor, vă recomand o rețetă de inspirație mediteraneană la care nu m-am gândit până acum: sare cu busuioc. M-am bucurat și că este un cadou homemade care poate fi ușor făcut în casă.

Busuiocul proaspăt își păstrează parfumul dacă îl combini cu sare marină, îl usuci la cuptor și îl mărunțești din nou. Procedeul blochează uleiurile volatile din frunze, oprește oxidarea și oferă un condiment artizanal durabil.

De ce ajută sarea și deshidratarea la cuptor

Frunzele verzi de busuioc își pierd rapid aroma prin uscare liberă la aer. Combinarea cu sarea marină oprește degradarea, iar deshidratarea la temperatură scăzută elimină umiditatea fără arderi.

Sarea extrage apa și preia parfumul. Procedeul garantează o durabilitate de peste un an. Condimentul obținut completează legumele la cuptor, fripturile, pastele, sosurile și salatele.

Rețeta pentru conservarea busuiocului:

Proporția de lucru include cantități egale din cele două ingrediente, adică o cană de frunze proaspete și o cană de sare marină sau sare grunjoasă neiodată.

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Spală frunzele verzi sub jet de apă rece, apoi usucă-le prin presare ușoară cu șervete de hârtie sau în bol de uscat salata. Pune ingredientele în robotul de bucătărie și mărunțește-le câteva secunde, până obții o pastă verde omogenă. Întinde amestecul pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, într-un strat subțire. Pune tava în cuptorul preîncălzit la 105 grade Celsius timp de 35-40 de minute, până când umiditatea dispare complet. Verifică dacă se mai simte umeazeala. În mod normal trebuie să ai un strat casant care se sfărâmă ușor. Lasă tava la răcit la temperatura camerei. Pune sarea uscată înapoi în robotul de bucătărie și mărunțește din nou amestecul până devine fin. Împarte în borcănele mai mici, și dacă ai unele drăguțe, pune etichetă și pregătește-le de oferit de Crăciun.

Ghidurile tehnice publicate de National Center for Home Food Preservation explică modul în care deshidratarea la temperaturi joase previne alterarea ierburilor aromatice. Asta înseamnă că faceți și o treabă sănătoasă cu busuiocul, dar veți adora această metodă căci miroase Dumnezeiește în casă cât mărunțiți busuiocul dar și cât stă la cuptor.

Un cadou homemade apreciat de Crăciun

Preparatele artizanale rămân la mare căutare în perioada sărbătorilor de iarnă. Un borcan mic din sticlă, umplut cu această sare verde și accesorizat cu o etichetă simplă, reprezintă o atenție deosebită pentru cei dragi.

Mirosul verii rămâne captiv în recipient. Produsul oferă un ingredient util în bucătărie.

Pentru mai multe idei de păstrare a ingredientelor de sezon, puteți citi ghidul despre congelarea alimentelor fără riscuri sau articolul despre beneficiile consumului de castraveți murați.