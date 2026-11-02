Pelinul, una dintre băuturile tradiționale românești pe bază de vin, va fi prezentat publicului în cadrul unui masterclass organizat pe 8 noiembrie 2026, la București. Evenimentul își propune să readucă această băutură în atenția consumatorilor tineri și a turiștilor străini, printr-o prezentare a metodelor de fabricație și a potențialului său economic și de imagine.

Masterclass-ul este organizat de publicația Vinul.ro și va avea loc la SIP wine bar, pe Calea Moșilor nr. 116-122, începând cu ora 13:00.

Prezentarea va fi susținută de un enolog cu experiență în producția de vin, care va explica metodele de fabricație a pelinului și particularitățile acestei băuturi. Discuțiile vor aborda și oportunitățile de promovare a pelinului ca produs tradițional românesc, cu potențial de a atrage noi categorii de consumatori.

Organizatorii consideră că pelinul nu beneficiază de suficientă recunoaștere și promovare, deși ar putea deveni un produs reprezentativ atât pentru publicul român mai tânăr, cât și pentru turiștii străini interesați de gastronomia și tradițiile locale.

Evenimentul urmărește să contribuie la o mai bună cunoaștere a acestei băuturi și la identificarea unor modalități prin care aceasta poate fi valorificată comercial și promovată ca parte a patrimoniului gastronomic românesc.

Detalii eveniment

– Data: 8 noiembrie 2026

– Ora: 13:00

– Locul: SIP wine bar, Calea Moșilor nr. 116-122, București

– Organizator: Vinul.ro