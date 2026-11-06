Studiu: 71% dintre români recomandă gastronomia tradițională prietenilor din străinătate. Sarmalele și mămăliga, printre preferate

06 nov. 2026, Gusturi locale
Studiu: 71% dintre români recomandă gastronomia tradițională prietenilor din străinătate. Sarmalele și mămăliga, printre preferate
FOTO: Freepik
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Sarmalele, mămăliga, brânza și produsele tradiționale sunt printre primele lucruri pe care românii le-ar recomanda prietenilor din străinătate. Gastronomia tradițională este de departe cel mai puternic ambasador al României, fiind menționată de 71% dintre respondenți, în timp ce turismul, natura și destinațiile românești ocupă locul al doilea, cu 42%, potrivit unui studiu AHA Moments & Destinația Anului, realizat pe un eșantion național reprezentativ.

Întrebați care sunt trei produse sau servicii românești pe care le-ar recomanda unor prieteni din străinătate, participanții la cercetare au indicat în primul rând gastronomia tradițională. În cadrul studiului, majoritatea au ales: sarmalele, mămăliga, brânza, micii, zacusca, salamul de Sibiu, papanașii și țuica.

Studiu

Turismul și băuturile românești, următoarele recomandări pentru străini

Turismul, natura și destinațiile din România au fost menționate de 42% dintre respondenți. Delta Dunării, Transilvania, Maramureșul, litoralul și Carpații apar printre reperele geografice și turistice indicate de participanți.

Băuturile, inclusiv țuica, vinul și berea, au fost menționate de 24% dintre respondenți, același procent înregistrat de categoria tehnologie, telecom și branduri.

În cazul tehnologiei, apar în răspunsuri nume precum eMAG, Bitdefender, UiPath și Vodafone, semn că o parte dintre români asociază imaginea țării și cu produse și companii din sectorul digital.

Cultura, artizanatul și oamenii au fost indicate de 19% dintre participanți, în timp ce produsele agricole și naturale au obținut 7%.

Studiul AHA Moments & Destinația Anului a fost realizat în 2026. Pentru această întrebare au fost analizate răspunsurile unui eșantion de 422 de persoane, reprezentativ la nivel național. Respondenții au putut indica mai multe produse sau servicii, astfel că un răspuns putea fi încadrat în mai multe categorii.

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