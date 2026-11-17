Potrivit prognozelor atribuite Organizației Mondiale a Sănătății pentru anul 2026 și centralizate de platforma StatRanker într-o comparație între 18 state, România înregistrează cel mai ridicat nivel al consumului de alcool, cu 17,02 litri de alcool pur pe cap de locuitor (cu vârsta de cel puțin 15 ani). Țara noastră este urmată în clasament de Georgia (15,02 litri), Letonia (13,29 litri), Germania și Austria (ambele cu 11,97 litri), Lituania (11,77 litri), Republica Moldova (11,5 litri), Irlanda (11,47 litri), Luxemburg (11,31 litri) și Estonia (11,28 litri), scrie G4Media.
La nivelul Uniunii Europene, datele Eurostat indică o creștere a ponderii persoanelor care consumă zilnic alcool în 2025:
Consumul zilnic reprezintă aproximativ 1% în rândul tinerilor de 16–24 de ani, urcând treptat odată cu vârsta până la 9% în cazul persoanelor de 65 de ani și peste. Per ansamblu, 5% dintre europenii de peste 16 ani beau alcool zilnic, 19,2% săptămânal și 21,8% lunar.
Circa 21% consumă alcool mai rar decât o dată pe lună, iar peste o treime dintre respondenți nu au consumat deloc în 2025.
În cazul tinerilor, principalul semnal de alarmă este legat de consumul episodic excesiv și de vârsta fragedă de debut. Datele studiului european ESPAD arată că unul din trei elevi europeni a testat alcool înainte de împlinirea vârstei de 13 ani, iar aproximativ 30% dintre adolescenții de 15–16 ani au consumat cel puțin cinci băuturi la o singură ocazie într-un interval de 30 de zile (cele mai mari rate fiind înregistrate în Danemarca, Germania și Austria).
În România, cifrele ESPAD referitoare la adolescenții de 16 ani evidențiază un acces foarte ușor la băuturi alcoolice:
7 din 10 elevi în vârstă de 15 ani consideră că este „destul de ușor” sau „foarte ușor” să își procure o băutură alcoolică.
82% dintre băieții de 16 ani și 80% dintre fete au consumat alcool cel puțin o dată în viață.
54% dintre băieți și 47% dintre fete au băut alcool în ultimele 30 de zile, iar 13%, respectiv 10%, au raportat episoade de consum excesiv în același interval.
Specialiștii Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA atrag atenția în 2026 că alcoolul afectează întregul organism (ficatul, creierul, sistemul cardiovascular, pancreasul, plămânii, tractul digestiv și sistemul imunitar), studiile actuale indicând riscuri pentru sănătate chiar și în cazul unor cantități mici, indiferent de tipul băuturii.
Deși Uniunea Europeană și-a propus, prin Planul european de combatere a cancerului, reducerea cu cel puțin 10% a consumului nociv de alcool, evaluările arată că această țintă nu a fost atinsă. Proiectul legislativ promis de Comisia Europeană încă din 2021, care urma să introducă până la finalul anului 2023 avertismente de sănătate vizibile pe toate sticlele de alcool vândute pe piața unică, a fost amânat. În martie 2026, Comisia pentru sănătate publică a Parlamentului European a adoptat un proiect de raport prin care solicită din nou Comisiei prezentarea acestor propuneri legislative privind etichetarea băuturilor alcoolice.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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