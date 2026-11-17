Restaurantul Memo 10, administrat de Primăria Cluj-Napoca, își va înceta activitatea începând cu luna ianuarie 2027, ca urmare a solicitărilor venite din partea Consiliului Concurenței, potrivit publicației Cluj24. Decizia vine după ce mai mulți operatori privați din sectorul HoReCa au reclamat faptul că unitatea funcționează în regim de concurență neloială, beneficiind de finanțare din bani publici pentru dotări, plata personalului, utilități și achiziția materiilor prime, relatează G4Media, citând Cluj24.
Pe lângă restaurantul situat pe strada Memorandumului, inaugurat pe 15 februarie 2011, în mandatul fostului primar Sorin Apostu, măsura vizează alte două unități gestionate de serviciul Cantina de Ajutor Social și Pensiune: Cantina Primăriei de pe strada Emile Zola și Cantina din Hoia.
Conducerea instituției precizează că personalul nu va fi afectat de restructurări, activitatea urmând să fie redirecționată către unitățile de învățământ din municipiu. Cei peste 70 de angajați ai cantinei își vor continua activitatea fără concedieri. Iar, potrivit directorului Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, Gheorghe Vișan, cele aproximativ 1.200 de porții vândute zilnic în cele trei spații vor fi compensate prin furnizarea a peste 2.000 de porții pe zi pentru elevii din școlile și liceele din Cluj-Napoca.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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