Obsesia consumului de carne crudă a luat amploare pe rețelele sociale precum TikTok și Reddit, în ciuda avertismentelor ferme venite din partea specialiștilor în siguranță alimentară. Influenceri populari se filmează consumând fripturi crude, ficat, somon, carne tocată nepreparată termic, organe sau chiar piept de pui crud, susținând că acest stil alimentar, prezentat drept o revenire la „dieta ancestrală” a oamenilor preistorici, le oferă mai multă energie, o digestie mai bună și o masă musculară impresionantă.

Potrivit datelor analizate de specialiști, căutările pe internet pentru întrebări precum „poți mânca pui crud?” au crescut cu peste 350%, alimentate de conturi virale care tratează consumul de carne crudă ca pe un experiment extrem sau o dovadă de masculinitate. În spatele acestui fenomen se află adesea promovarea așa-numitei „diete primare” (Primal Diet), care susține în mod eronat că gătirea cărnii ar elibera toxine.

Riscurile sunt reale și importante: infecții severe, complicații neurologice, chiar și septicemie

Medicii și experții în toxicologie atrag atenția că eliminarea preparării termice expune organismul la agenți patogeni extrem de periculoși, indiferent cât de „naturală” sau scumpă este sursa din care provine carnea.

Există bacterii periculoase în carnea crudă. Carnea nepreparată termic este frecvent contaminată cu bacterii precum Salmonella, E. coli, Clostridium perfringens și Campylobacter. Doar în Statele Unite, aproximativ 48 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza toxiinfecțiilor alimentare.

Pericolul devine și mai grac când vorbim de carne de pui crudă. Dieteticianul clinician Sophie Medlin avertizează că puiul nu este niciodată sigur pentru consum în stare crudă. Infecția cu Salmonella poate declanșa ulterior sindromul de colon iritabil post-infecțios, iar contaminarea cu Campylobacter poate provoca, în cazuri rare, sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică gravă. Pentru copii, vârstnici, femei însărcinate sau persoane cu imunitatea scăzută, o astfel de toxiinfecție poate evolua rapid spre septicemie.

Meredith Carothers, expert în siguranță alimentară la Departamentul Agriculturii al SUA (USDA), explică faptul că multe persoane nu fac legătura între consumul de carne crudă și boală, deoarece simptomele (greață, vărsături, diaree, febră) pot apărea la distanță de la câteva minute până la câteva săptămâni și seamănă adesea cu o gripă obișnuită.

Un pas înapoi în evoluție și mitul „dietei strămoșilor”

Dincolo de riscurile microbiologice, profesorul Felicia Wu, specialist în siguranță alimentară și toxicologie la Universitatea de Stat din Michigan, consideră această modă „un pas înapoi în timp”. Antropologii subliniază că tocmai capacitatea oamenilor de a găti hrana cu ajutorul focului a permis dezvoltarea creierului uman, deoarece carnea gătită este mult mai ușor de mestecat și de digerat, eliberând mai multă energie.

Mai mult, credibilitatea unora dintre cei mai vocali promotori ai stilului de viață bazat pe carne crudă și organe a fost serios zdruncinată după ce s-a dovedit că fizicul lor impresionant nu se datora alimentației primitive, ci utilizării steroizilor.

Cum trebuie consumată carnea

Pentru a distruge bacteriile periculoase, normele de siguranță alimentară recomandă gătirea fripturilor de vită la o temperatură internă de minimum 63°C (145°F), iar a cărnii tocate la cel puțin 71°C (160°F).

Iar dacă vorbim de pasăre și porc, bucățile de friptură trebuie complet gătite, nu se admite nici măcar o prepare medie, ca în cazul vitei.