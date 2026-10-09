Ciocolata poate avea note de citrice sau fructe chiar și atunci când nu conține ingrediente adăugate. Cum le recunoști și ce trebuie să urmărești atunci când guști o tabletă? Alis Blaj, reprezentant al International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, a făcut o demonstrație pentru G4Food, la Slow Coffee Festival, și a explicat cum funcționează degustarea și de ce contează aromele care persistă după ce ai mâncat ciocolata.

Cum se degustă corect ciocolata

Alis Blaj a propus un exercițiu în care ciocolata nu a fost dezvăluită de la început. Primul pas a fost să rupem o bucată și să fim atenți la ceea ce percepem.

„O să facem așa, nu o să-ți arăt ce ciocolată este. Nu este din România, nu vrem să facem reclamă. Poți să iei o bucată de aici și vreau în primul rând să o spargi. O spargi, pur și simplu. Și lași gustul să te pătrundă, aromele să te pătrundă. Degustăm un pic cu creierul, ca să spun așa. Îmi spui ce părere ai.”

Ciocolată cu note de citrice, fără fructe adăugate

În timpul degustării, ciocolata a fost percepută ca fiind intensă și ușor fructată. Alis Blaj a explicat apoi ce produs fusese ales și de unde provenea.

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„De ce te-am întrebat dacă este o ciocolată cu fructe? Cred că este un pic greșită întrebarea mea. Nu are nicio incluziune, nu are nimic adăugat. Ceea ce ai gustat este o ciocolată care este 72% cacao, deci vorbim despre Peru, de origine Peru, și care, într-adevăr, are notele astea foarte, foarte frumoase și parfumate de citrice, care îți satură un pic așa pofta de dulce. Adică, cel puțin pentru mine funcționează perfect.”

Ce este „aftertaste-ul” și de ce contează

Alis Blaj spune că persistența gustului este unul dintre elementele care diferențiază experiența oferită de o ciocolată artizanală. Ea compară experiența cu cea oferită de ciocolata din comerț și explică de ce, în opinia sa, o ciocolată artizanală poate fi satisfăcătoare într-o cantitate mai mică.

„Ceea ce își dorește o ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă sau o tabletă ca să o recumperi. Este vorba de marketing. O ciocolată artizanală îți oferă accesul la toată paleta asta de gusturi, o perioadă mult mai lungă, în așa fel că tu nu ai nevoie să mănânci jumătate de tabletă, pentru că tu te simți satisfăcut din două bucățele. Asta este strict legat de aftertaste-ul pe care îl ai.”

Cum înveți să recunoști aromele

Pentru Alis Blaj, degustarea presupune și antrenarea simțurilor. În cadrul cursurilor Institutului, participanții învață să folosească o paletă senzorială pentru a identifica aromele și a înțelege mai bine profilul unui produs.

„Un alt lucru important pe care noi îl învățăm la cursurile noastre este cum să-ți folosești paleta senzorială. Acum că tot vorbim și de cafea, să-ți spun un pic asemănarea pe care o are și cu ciocolata. Avem aici o paletă, pot să le arăți oamenilor, o paletă pe care o folosim pentru a ne da seama exact în ce zonă se încadrează ca și gust ciocolata respectivă. De fapt, cred că poți să folosești această paletă pentru cam toate gusturile. De exemplu, vin, cafea. Eu spun că este foarte, foarte important să avem acces în primul rând la educarea senzorială a noastră. Și asta nu doar pentru ciocolată. Este pur și simplu un motor pe care trebuie să-l folosim pentru a mânca absolut orice.”

Alis Blaj consideră că această educație poate influența și felul în care oamenii se raportează la mâncare.

„Oprești mâncatul impulsiv, oprești mâncatul lucrurilor pe care nu ar trebui să le mănânci, care nu sunt bune, care nu sunt sănătoase pentru tine. Adică este o educație pe mai multe planuri acest curs. Este foarte interesant, foarte vast.”

Cum alegi o ciocolată de calitate

Recomandarea lui Alis Blaj pentru cei care vor să descopere mai bine aromele ciocolatei este să înceapă cu produse simple, de calitate.

„Deci cumpărați ciocolată neagră, simplă, de calitate. Avem în România foarte mulți, eu aș spune foarte mulți în momentul de față, încep din ce în ce mai mulți. Aveți și expozanți aici, care vă arată tot ceea ce este nevoie. Și este foarte frumos la noi la institut. Cam asta facem, învățăm oamenii despre cum să deguste.”

Institutul organizează cursuri de la nivel introductiv până la niveluri avansate, inclusiv experiențe de învățare direct pe plantații.