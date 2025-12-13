Dacă ți-ai dorit un Crăciun cu soare, mare și palmieri nu-i nevoie să fugi neapărat până la Dubai sau Miami. La trei ore de București, Barcelona te așteaptă cu 15-20 de grade în aer, soare din belșug, miros de mare și de brazi și decorațiuni de Crăciun în tot orașul.

Dintre cele cinci locații cu târguri de Crăciun din Barcelona am trecut prin două: Fira de Santa Lucia, în buricul târgului, în Piața Catedralei și cel din Port Vell (Portul Vechi), organizat chiar pe malul mării, sub privirile statuii lui Cristofor Columb.

Caga Tió, bușteanul care aduce daruri de Crăciun

Târgul tradițional din Piața Catedralei din Barcelona nu este un târg de Crăciun în stilul clasic cu bunătăți culinare, vin fiert și luminițe. Decorațiunile luminoase îți conduc pașii și privirea pe toate marile artere ale Orașului Condal, iar când ajungi în zona Catedralei găsești, într-un spațiu mereu aglomerat și nu foarte mare, tonete din lemn pline de brazi de Crăciun, decorațiuni fel de fel și celebrul Caga Tió, bușteanul zâmbitor care simbolizează Crăciunul în Catalonia. De la mărimea unui palme până la dimensiunea unui trunchi de copac, Caga Tió râde la tine pe sub cușma roșie, îndemnându-te să-l iei acasă și să-l pui sub brad.

Povestea lui Caga Tió e puțin ciudată. Tió de Nadal sau mai popular Caga Tió, este o buturugă de lemn, decorată cu o față zâmbitoare și o căciulă tradițională (barretina). Originea sa este profund rurală și se leagă de ritualurile păgâne precreștine din Pirinei, asociate cu solstițiul de iarnă și cultul fertilității. Inițial, buturuga simboliza viața și căldura, fiind arsă în vatră ca un omagiu adus naturii. De-a lungul timpului, tradiția a evoluat, iar în săptămânile dinaintea Crăciunului, copiii hrănesc buturuga acoperită cu o pătură (cu prăjituri și lapte, la fel ca pe Moș Crăciun în tradițiile nordice). Iar în Ajunul Crăciunului, Caga Tió este lovit cu un băț și „face” sau mai bine zis elegant! „elimină” cadouri și dulciuri. E practic un înlocuitor de Moș Crăciun pe care îl găsim doar în Catalonia, Andorra și anumite zone din Arragon.

Târgul cu bunătăți culinare și roată panoramică e pe malul mării

Coborând pe celebrul bulevard La Rambla intrăm în târgul de Crăciun din Portul vechi, întins de-a lungul cheiului și flancat de palmieri. La orele prânzului soarele e cald, temperatura spre 20 de grade și nici nu e multă lume, deși e sâmbătă. Dăm o tură în roată să vedem Barcelona de sus și apoi plecăm la pas să găsim ceva tentant de gustat.

Pe lângă tradiționalele gogoși churros (și da, există și churros Dubai), găsim salamuri fuet cu multe arome, paella cât roata carului, fructe de mare și caracatiță la grătar, dar și celebrele cărnuri fripte pe discuri uriașe cu cărbuni.

Gusturile internaționale sunt prezente sub formă de brezel și vin fiert cu arome, baclavale și fructe uscate, arepa venezueleană (reina pepiada, arepa creată în onoarea primei femei din Venezuela încoronată Miss Univers în 1955) și … kurtos kolacs vânduți sun numele de Desertul lui Dracula (El postre de Dracula).

Comandăm arepa, ne delectăm cu un pahar de vin fiert și ne oprim să luăm și un kurtocs fierbinte cu zahăr și scorțișoară. Din păcate vedem prea târziu că am fi putut alege un kurtocs mini, în formă de con și umplut cu înghețată. Ar fi mers perfect într-o zi de weekend însorită.