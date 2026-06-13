Amenzi de peste 4,7 milioane de lei  în doar 4 zile!/ Din 1.500 de operatori economici controlați de ANPC, 1.061 au primit amenzi contravenționale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 8–12 iunie 2026, ample acțiuni de control la nivel național, vizând peste 1.500 de operatori economici. Verificările au avut ca obiectiv principal siguranța produselor comercializate, în special a celor de origine vegetală și a produselor de panificație, precum și respectarea condițiilor din unitățile de alimentație publică.

Produse oprite de la comercializare și sancțiuni suplimentare

Potrivit Agerpres, în urma neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat un număr de 1.061 de amenzi contravenționale, însumând peste 4,7 milioane de lei, precum și 733 de avertismente.

În cadrul controalelor, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 157.000 de lei, precum și oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 771.000 de lei.

De asemenea, pentru 11 operatori economici a fost dispusă suspendarea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor constatate.

Nereguli majore în lanțul alimentar

Comisarii ANPC au identificat o serie de abateri semnificative privind siguranța alimentară și condițiile de comercializare. Printre cele mai frecvente probleme se numără:

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comercializarea de produse de origine vegetală depreciate, inclusiv cu depuneri de mucegai;

lipsa menționării țării de origine și a categoriei de calitate pentru produse vegetale;

neconcordanțe între informațiile din documentele de import și cele afișate la vânzare;

produse alimentare de origine animală cu modificarea stării termice;

produse cu data-limită de consum depășită;

nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători;

lipsa informării corecte privind alergenii.

Probleme de igienă și echipamente neconforme

În urma controalelor, inspectorii au mai constatat comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare, utilizarea unor echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină, gheață și impurități, precum și ambalaje deteriorate.

De asemenea, au fost identificate deficiențe de igienă în spațiile de lucru, inclusiv pavimente cu reziduuri alimentare, lichide și alte impurități.

Printre neregulile semnalate se numără și utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, precum și lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în activitatea comercială.

Acțiunile ANPC din perioada 8–12 iunie evidențiază persistența unor probleme privind siguranța alimentară și respectarea normelor de igienă în sectorul de alimentație publică și comercializare a produselor alimentare.