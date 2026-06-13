În zonele unde se cultivă cireșe pe dealurile însorite, în regiunea catalană Torelles de Llobregat, pe lângă dulcețuri, prăjituri, supe gazpacho și alte minuni, oamenii au descoperit și rețeta vinului din cireșe.

Un vin sec din fructe dulci

Reprezentanta „podgoriei” ne prezintă, la un târg de cireșe, produsele pe care le realizează mica bodegă Badell-Herrero, cu sediul la Masía Can Pi din Torrelles de Llobregat, în provincia Barcelona. Vinul se numește Sirot și sortimentul expus pe tarabă este cel sec.

„Acest vin pe care îl facem este un vin negru și, în loc să fie obținut din struguri fermentați, este din cireșe fermentate. În fiecare sticlă intră aproximativ două kilograme și jumătate de cireșe. Este un vin sec; nu este dulce, deși am putea crede că, fiind din cireșe, ar fi mai dulce. Ei bine, este un vin sec care se potrivește foarte bine cu cărnuri, brânzeturi, pește, fiind foarte fin și bându-se extrem de ușor”.

Ne îndeamnă să-l gustăm să ne asigurăm că e sec, aromat și fructat. Dar nu mă prea pricep la vinuri așa că las un cunoscător să testeze. Confirmă, dar în același timp, spune că îl preferă pe cel din struguri. „E puțin ciudat, ca un vin altfel…”

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Primul vin de cireșe din lume are și această variantă de vin sec, dar și una dulce

Sirot este primul vin din lume elaborat 100% din cireșe. În plus, nu este vorba despre orice fel de cireșe. Vinul este produs din cireșe cultivate și recoltate în zona Baix Llobregat, în proximitatea Barcelonei. Sirot este un produs complet inovator, apărut în anul 2016, care și-a făcut loc în gastronomia și pe segmentul gourmet.

Produsul vedetă al cramei este acest Sirot Negre Criança, primul vin sec din cireșe învechit din lume. Este obținut 100% din must de cireșe care, după fermentare, este maturat în butoaie din lemn de stejar francez.

Sirot Dolça Nora reprezintă, de asemenea, prima experiență de vin dulce din cireșe produs în Spania. Este spectaculos sub toate aspectele. Presupune doi ani de învechire în sticlă și o elaborare extrem de meticuloasă, bazată pe tehnica ancestrală „soare și răbdare” sau „al raso” (în aer liber). Aceasta constă în macerarea cireșelor la soare timp de 45 de zile, în mijlocul verii, pentru ca apoi să fie fermentate lent în cramă. Odată fermentat, vinul este expus din nou la soare pe parcursul întregii ierni. Este un vin dulce din cireșe, potrivit chiar și pentru cei care nu sunt mari amatori de dulciuri, și se asociază foarte bine cu fructele, ciocolata neagră și brânzeturile maturate, cu gust puternic.

Oțetul din cireșe, în schimb, este dulceag

Alături sunt și sticle de oțet. Închis la culoare și cu o textură mătăsoasă. Ca orice oțet din fructe, are o tentă dulceagă. Dar este și foarte aromat, numai bun pentru o salată în stil mediteraneean.

„Aceasta este reducția, ne arată proprietara Sirot: este un oțet redus, dulce și puțin îngroșat, care merge de minune la salate. Pentru cine iubește gustul dulce, este foarte bun.”

De oțet din fructe, altele decât strugurii, am auzit. Am și testat. Îmi place mult oțetul din rodii de exemplu. Așa că aș fi putut presupune că există și din cireșe. Deși sincer m-al fi gândit mai degrabă la vișine ca sursă de materie primă.

Dar de vin chiar n-aș fi crezut, deși în zilele noastre gastronomia inventează spectaculos. Iar în esență vorbim de o utilizare completă și judicioasă a roadelor pământului pentru absolut toate variantele de procesare. Iar în această zonă cireșele sunt cele care se găsesc prin toate curțile și dealurile.