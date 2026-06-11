La festivalurile stradale și sărbătorile locale din Spania, printre multe produse artizanale, mezeluri și brânzeturi locale, vinuri cu tradiție și alte bunătăți, o atracție este printre cele mai vizitate: cuptorul de pâine itinerant. Acest concept readuce în prim-plan meșteșugul vechi al brutăriei artizanale, transformând simplul act de a cumpăra pâine într-o adevărată experiență senzorială și vizuală.

Totul se întâmplă la vedere, pe o măsuță unde se prepară aluatul și se lasă la dospit. Un aluat pregătit cu maia de casă, lăsat apoi în căldura soarelui să-și dubleze volumul. Apoi este tăiat în bucăți de dimensiunea dorită pentru a avea pâini rotunde de casă sau chifle alungite cu variate umpluturi.

Într-un cuptor mobil special amenajat și pus în proximitate, se bagă cu lopata de lemn „cocăturile” la focul ațâțat în permanență. Ceea ce iese din cuptor e pâinea cu gustul de altădată, cu miez moale și pufos și coajă crocantă.

Pâinea umplută, coaptă la foc de lemne

Ceea ce îi atrage ca un magnet pe oameni este mirosul inconfundabil de lemn ars și aluat proaspăt rumenit. Spre deosebire de brutăriile clasice, aici se vând și specialități creative, perfecte pentru a fi savurate calde, în plimbarea printre tarabe.

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Chifle cu bacon și brânză: Un aluat pufos, umplut generos cu bucăți de bacon și brânză, introdus direct în cuptorul cu lemne. Căldura focului topește brânza în interior și creează o crustă crocantă la exterior.

Chifle cu chorizo: O variantă intensă și ușor picantă, unde celebrul cârnat uscat spaniol își lasă aromele de paprika dulce și grăsimea direct în miezul cald al pâinii în timpul coacerii.

Chiflele pot avea multe umpluturi, dar atât aveau când am ajuns și pe acestea le-am gustat. Calde și pufoase, ți se topesc în gură. O minunăție!

Deserturi artizanale cu fructe de sezon

O masă bună nu este completă fără ceva dulce. Lângă pâinea caldă, abia scoasă din cuptor, vizitatorii pot găsi deserturi cu fructe de sezon. Unde am găsit acest cuptor de pâine era un Festival al Cireșelor, iar vedeta era un chec cu cireșe. „Are vanilie, Kirsch (lichior de cireșe) și cireșe proaspete”, ne povestește vânzătoarea de la Fornet Blanc, o mică brutărie de pe Costa Brava. Cei doi protagoniști, vânzătoarea și brutarul, merg la fiecare sfârșit de săptămână la târgurile pe care satele și orașele din Catalonia le organizează.

Brutăria itinerantă, un concept de succes

Secretul brutăriei itinerante stă în autenticitate, gust, aromă, dar și în zona de „show”. Oamenii nu cumpără doar un aliment, ci asistă la întregul proces: văd cum se frământă aluatul, cum se pregătește umplutura, cum este introdusă pâinea în cuptor cu lopata de lemn și o primesc aromată și fierbinte, direct din vatră.

E o bucurie simplă, care pe mulți ne transpune în copilărie, în casa bunicilor de la țară. Și chiar dacă povestea se întâmplă în Catalonia, iar bunica era de undeva din Brașov, amintirile, imaginea cuptorului și mirosului sunt aceleași. Ca dovadă că facerea pâinii este un proces fără granițe de spațiu sau timp.