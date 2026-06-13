Mult timp, berea light a fost privită ca o alternativă mai săracă în calorii, dar și în aromă. Pentru mulți consumatori, aceste produse erau asociate cu un gust diluat și cu o experiență departe de cea oferită de berile clasice. Potrivit specialiștilor din industrie, situația începe însă să se schimbe. Progresele din domeniul fermentației, selecția mai atentă a ingredientelor și tehnologiile moderne de producție permit obținerea unor beri light mai echilibrate, fără compromisuri majore la capitolul gust, potrivit FoodandWine.

În spatele acestei transformări se află atât inovația tehnologică, cât și o mai bună înțelegere a modului în care ingredientele influențează aroma, textura și profilul final al berii.

De ce este dificil să produci o bere light gustoasă

Reducerea numărului de calorii într-o bere nu înseamnă doar diminuarea cantității de alcool.

Jeremy Kosmicki, maestru berar la Founders Brewing Co., explică faptul că atât alcoolul, cât și zaharurile reziduale contribuie la aportul caloric.

„Alcoolul contribuie cu calorii, la fel și zaharurile reziduale. Trebuie să reduci ambele pentru a atinge un anumit nivel caloric. Provocarea este să păstrezi echilibrul aromelor, deoarece ambele influențează și textura berii”, spune acesta.

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Potrivit specialistului, pe măsură ce corpul berii și conținutul de alcool scad, devine mai dificilă păstrarea echilibrului dintre gustul amărui, aromă și senzația din gură.

Ingredientele de calitate fac diferența

Pentru producătorii de bere artizanală, calitatea ingredientelor este esențială.

Matt Campion, cofondator al Lunchbox Brewing Company, consideră că ingredientele reprezintă cel mai important element în realizarea unei beri light reușite.

„Cel mai important instrument pe care îl ai într-o bere light este calitatea ingredientelor”, afirmă acesta.

Potrivit lui Campion, un malț de calitate superioară poate oferi mai multă aromă chiar și atunci când este folosit în cantități mai mici, iar alegerea hameiului potrivit devine esențială într-un stil unde există puțin loc pentru greșeli.

De ce hameiul contează atât de mult

Hameiul nu adaugă calorii sau carbohidrați, însă influențează puternic aroma și gustul berii.

În funcție de soiul folosit, acesta poate oferi note de citrice, flori sau rășină.

Alex Puchner, vicepreședinte al operațiunilor de producție la BJ’s Restaurant & Brewhouse, susține că berile light cu profil intens de hamei reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de a păstra senzația de complexitate fără creșterea aportului caloric.

Specialistul oferă și exemplul Guinness Draft, despre care spune că are doar aproximativ 125 de calorii, în ciuda profilului său aromatic bogat.

Cum contribuie fermentația la gustul final

Drojdia joacă un rol esențial în procesul de producție a berii.

Warren Wilson, director al operațiunilor de producție la Readington Brewery & Hop Farm, explică faptul că noile cercetări din domeniul fermentației permit dezvoltarea unor produse mai aromate și mai eficiente din punct de vedere caloric.

„Drojdia este cheia. Ea este responsabilă pentru producerea alcoolului și influențează semnificativ rezultatul final”, spune Wilson.

În același timp, alegerea greșită a drojdiei poate genera arome nedorite și defecte care devin mult mai evidente în cazul berilor light.

Chimia apei influențează aroma mai mult decât cred consumatorii

Pentru că berea este alcătuită în mare parte din apă, compoziția acesteia are un impact major asupra produsului final.

Bryan Fela, maestru berar la Sunken Silo Brew Works, explică faptul că pH-ul și profilul mineral al apei influențează atât textura, cât și aromele berii.

„Știința din spatele senzației de corp și a texturii se reduce în mare măsură la pH și la chimia apei”, afirmă acesta.

Producătorii pot ajusta nivelul unor minerale precum clorura de calciu sau sulfații pentru a modifica percepția gustului și a oferi berii o senzație mai plină, chiar și atunci când conținutul caloric este redus.

Ce stiluri de bere light au cele mai mari șanse să impresioneze

Potrivit specialiștilor, anumite stiluri se adaptează mai ușor formulelor cu puține calorii.

Jeff Lozano, berar la Ballast Point Brewing Co., consideră că IPA-urile, berile acide și unele pale ale reușesc să ofere suficientă intensitate aromatică pentru a compensa corpul mai redus.

În schimb, lagerurile light sunt printre cele mai dificil de realizat.

Kellan Bartosch, cofondator al Wiseacre Brewing Company, spune că în cazul acestui stil orice imperfecțiune devine imediat evidentă, deoarece nu există arome puternice care să mascheze defectele.

O piață aflată în transformare

Interesul pentru berea light este alimentat de consumatorii care caută produse cu mai puține calorii, dar fără compromisuri majore la capitolul gust.

În același timp, dezvoltarea unor noi soiuri de hamei, progresele din domeniul fermentației și tehnologiile moderne de procesare oferă producătorilor instrumente suplimentare pentru a îmbunătăți aceste produse.

Pentru industrie, provocarea rămâne aceeași: obținerea unei beri mai ușoare, care să păstreze caracterul și personalitatea unei beri clasice.