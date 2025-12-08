Cu peste 1.000 de ani de la atestare, Praga este unul dintre orașele europene în care istoria se vede cu ochiul liber la fiecare pas făcut. Supranumit orașul celor 100 de turle, capitala Cehiei impresionează în primul rând prin arhitectură, dar dincolo de zidurile frumos ornamentate și bine întreținute, orașul este și un centru cultural renumit. Oraș prin excelență al berii, renumit pentru berăriile sale amplasate la aproape fiecare colț de stradă, Praga te îmbie culinar cu mâncăruri care se potrivesc popularei băuturi.

Berea nu lipsește nici de la Târgurile de Crăciun, deși sunt doar câteva grade peste 0, iar serile temperatura se resimte ca aproape de îngheț. De neratat muzeele, așteptatul la ore fixe pentru spectacolul clopotelor din turnul cu ceasul astronomic sau o plimbare romantică pe podul Carol. Orașul vechi, plin de străduțe întortocheate și boeme, își arată somptuozitatea în piețele mari, cu spații pietonale generoase, locuri unde sunt amplasate târgurile de Crăciun, deloc puține.

În piața din centrul istoric este cel mai mare, și la doar câteva sute de metri un altul deloc mic, vegheat din capătul bulevardului de impresionatul Muzeu Național Ceh. Cârnații sunt la putere, colacul secuiesc, bomboanele fondante cât pumnul de bebeluș, vinul fiert și castanele coapte. Deși moneda națională este coroana, multe tarabe, restaurante și magazine de suveniruri acceptă și euro cash.

Găsești și crap pane, dar și stridii și melci la unul dintre puținii vendori care nu oferă mâncare tradițională. De neratat (deși e tot timpul coadă) șunca de Praga rotisată cu răbdare, alături de o garnitură tradițională: cartofi cu varză murată.

Vrei prețuri mai mici? Iată secretul

Rețeta șuncii de Praga datează de vreo două secole, se face din pulpă de porc prima dată ținută în saramură, apoi afumată la rece și ulterior fiartă. Te poți delecta cu găluște de cartofi cu tot felul de umpluturi și dulci și sărate, un fel de gomboți – din aluat făcut din cartofi fierți în coajă cu făină și ou. Peste tot vin fiert în diferite variante, mai ales mied, și bere la draft. Tăriile se vând în restaurante sau la sticluțe în mai toate magazinele inclusiv cele de suveniruri. Kurtoșul costă 21 de lei, un sandviș cu cârnat tradițional 35 de lei, castanele 30 de lei suta de grame. Șunca de Praga 35 lei/100 g, vinul fiert 21 lei iar un hot dog clasic 16 lei.

Pe drumul spre Praga vă recomand să vă opriți și în Brno, un orășel superb din Moravia, și unde prețurile sunt cam cu un euro mai mici la aproape toate preparatele față de capitală. Aici e și limita clătitelor, prezente și în Ungaria și în Slovacia, dar care lipsesc din oferta gastronomică pragheză. În Brno le puteți gusta pe cele sărate și chiar usturoiate.

Revenind la Praga și la restaurantele lor printre recomandările noastre se numără: ciolanul, Svíčková na smetaně mușchi de vită în sos cremos de legume, servit cu knedlíky (găluște din pâine) și frișcă/dulceață de afine (mâncarea lor națională, atenție: e destul de dulce, deci nu chiar pe gustul oricui) sau gulașul, diferit față de cel maghiar, servit cu acele dumplings din pâine și chifteluțe/plăcințele din cartofi dați pe răzătoare, făină, ou, usturoi și nelipsitul măghiran.

