Această rețetă este un adevărat spectacol culinar, deși se prepară incredibil de simplu. Secretul ei constă în faptul că puiul se coace deasupra unei cantități mari de usturoi necurățat. În timpul coacerii, usturoiul își pierde iuțeala, devine dulce, cremos (ca o cremă tartinabilă) și parfumează carnea fără să o ardă.

Iată cum poți pregăti cel mai suculent pui la cuptor:

Ingrediente pentru puiul cu cartofi pe pat de usturoi

1 pui întreg sau bucăți tăiate, eu am folosit pulpe fără piele

1 kg de cartofi (ideal cartofi noi)

3 – 4 căpățâni întregi de usturoi (eu n-am avut decât una)

50 g unt (opțional)

1 lingură de ulei de măsline, dacă punem unt, dacă nu mai mult ulei

Cimbru proaspăt sau uscat

Condimente: sare, piper negru și 1 linguriță de boia dulce.

Preparare pas cu pas

Preîncălzește cuptorul la 190°C.

Curăță cartofii și taie-i în cuburi mari sau sferturi (dacă sunt cartofi noi mici, îi poți lăsa întregi).

Pune cartofii într-un bol, stropește-i cu 2 linguri de ulei de măsline, adaugă sare, piper și lingurița de boia dulce (îi va ajuta să prindă o culoare superbă). Amestecă-i bine cu mâna.

Taie căpățânile de usturoi pe jumătate (pe orizontală), lăsându-le coaja. Sau separă-i în căței și curăță-i de coajă, cum am făcut eu.

În tava de cuptor, așază jumătățile de usturoi pe fund, lasă loc în mijloc unde va veni puiul, iar de jur împrejur împrăștie cartofii condimentați.

Usucă bine puiul cu șervețele de hârtie.

Amestecă untul moale cu sare, piper și cimbru. Introdu o parte din unt sub pielea de pe pieptul puiului, iar cu restul unge puiul pe exterior.

Introdu în cavitatea puiului usturoi și crenguțe de cimbru.

Așază puiul în tavă, direct pe patul de usturoi. Cartofii trebuie să îl înconjoare, nu să fie sub el, pentru ca puiul să se poată rumeni uniform, iar cartofii să se coacă în sos.

Introdu tava la cuptor pentru 1 oră și 20 de minute – 1 oră și 30 de minute.

La jumătatea timpului (după vreo 40-45 de minute), scoate cu grijă tava și întoarce cartofii cu o spatulă, ca să se rumească pe toate părțile în sosul lăsat de pui.

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Când puiul este bine rumenit, scoate tava din cuptor. Cartofii vor fi incredibil de gustoși, iar pasta de usturoi care se scoate din coji va fi perfectă pentru un sos de însoțire.

Cum am făcut eu puiul la friteuza cu aer cald

Eu am ales friteuza, pentru că aveam în frigider doar câteva pulpe de pui. Așa că le-am condimentat pe toate părțile cu ulei de măsline, sare, piper și boia.

Am pus un pat de căței de usturoi și ceva cimbru pe fund. Am gătit întâi puiul 25 de minute.

Apoi am scos puiul și am adăugat peste usturoi și zeama de la pui cartofii tăiați și am amestecat bine. I-am mai lasat 25 de minute și mâncarea a fost gata.

Sosul de usturoi copt

Din cățeii de usturoi copt, pisați bine, am făcut rapid un sos, adăugând sare, piper, 2 lingurițe de ulei de măsline, o linguriță de oțet de mere și 2 lingurițe de bulion de roșii. Totul bine frecat ca un mujdei!

Poftă bună!