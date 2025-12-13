Prima mea întâlnire cu lampredotto a fost în piața centrală (Mercato Centrale) din Florența, printre tarabe aburinde și turiști curioși. Preparatul, servit simplu într-o chiflă, m-a dus instant cu gândul la ciorba de burtă: aceeași textură și aceeași profunzime de gust.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pentru florentini, lampredotto este un simbol al bucătăriei stradale, comparabil ca statut și popularitate cu șaorma la noi: ieftin, rapid, sățios și profund identitar. Se mănâncă în picioare, la colț de stradă, de la rulote care fierb burta de vită de dimineața până seara.

Ce este, de fapt, lampredotto

Lampredotto este preparat dintr-o parte a stomacului de vită, gătită lent într-un amestec de legume și ierburi aromatice. Rezultatul este o carne fragedă, suculentă, servită tradițional:

într-o chiflă înmuiată în supă,

cu sos verde (salsa verde) din pătrunjel, usturoi și anșoa,

și, opțional, cu sos picant.

Este un preparat perfect pentru iubitorii de ciorbă de burtă, cu diferența că aici vorbim despre un sandviș fierbinte, nu despre o supă.

Rețetă de lampredotto, varianta clasică florentină

Ingrediente:

1 kg burtă de vită (curățată foarte bine)

1 ceapă mare

1 morcov

1 tijă de țelină

2-3 căței de usturoi

2 foi de dafin

boabe de piper

sare

chifle tip sandviș (sau franzelă)

Pentru sosul verde:

1 legătură mare de pătrunjel

2-3 fileuri de anșoa

1 cățel de usturoi

capere (opțional)

ulei de măsline

oțet sau zeamă de lămâie

Mod de preparare:

Fierbe burta în apă rece cu ceapa, morcovul, țelina, usturoiul, dafinul și piperul timp de 2–3 ore, la foc mic, până devine foarte fragedă.

Scoate burta, taie-o felii subțiri și păstreaz-o în puțin din supa de fierbere.

Sosul verde se prepară din pătrunjel tocat fin, anșoa zdrobită, usturoi, capere, ulei de măsline și câteva picături de oțet.

Chifla se taie, se poate înmuia ușor în supa fierbinte, se umple cu burta caldă și se adaugă sosul verde și, după gust, sos picant.

De la tarabă la simbol gastronomic

Deși a fost mult timp mâncarea „oamenilor simpli”, lampredotto a devenit astăzi un reper culinar al Florenței, căutat de turiști și apărat cu mândrie de localnici. Așa cum șaorma definește o cultură urbană la noi, lampredotto definește Florența stradală, autentică și necosmetizată.

Citește și

Rețetele Juanitei | Cartofi gratinați în friteuza cu aer cald, cu brânză provolone, ouă și șuncă/ Prânz sau o cină ușor și rapid de pregătit

Așure, sau budinca lui Noe, care seamănă mult cu grâul fiert îndulcit care se împarte la noi în ajunul Crăciunului. Un preparat străvechi, care a migrat din Orientul Mijlociu spre Balcani