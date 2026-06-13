După pragul de 40 de ani apar schimbări importante în organism. Metabolismul încetinește, masa musculară începe să scadă treptat, iar riscul unor afecțiuni cronice crește. Din acest motiv, specialiștii recomandă o atenție mai mare asupra anumitor nutrienți. Aceștia pot susține sănătatea oaselor, a inimii și a sistemului muscular.

Experții citați de publicația SheFinds au evidențiat câțiva nutrienți care devin deosebit de importanți după această vârstă.

Proteinele ajută la menținerea masei musculare

Una dintre cele mai importante schimbări care apar odată cu înaintarea în vârstă este pierderea treptată a masei musculare. Specialiștii spun că un aport adecvat de proteine poate contribui la menținerea forței și a mobilității.

Proteinele sunt esențiale pentru refacerea țesuturilor și pentru funcționarea normală a organismului. Sursele recomandate includ carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele, leguminoasele și nucile.

Vitamina D susține sănătatea oaselor

Vitamina D este unul dintre nutrienții care ridică frecvent probleme odată cu înaintarea în vârstă. Aceasta contribuie la absorbția calciului și la menținerea sănătății sistemului osos. Nivelurile insuficiente sunt asociate cu un risc mai mare de osteoporoză și fracturi.

Organismul produce vitamina D atunci când pielea este expusă la soare. Însă această capacitate poate scădea odată cu vârsta. Din acest motiv, medicii recomandă adesea monitorizarea nivelurilor și, atunci când este necesar, suplimentarea.

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Calciul rămâne esențial

Calciul lucrează împreună cu vitamina D pentru menținerea densității osoase. După 40 de ani, iar mai ales în perioada premenopauzei și menopauzei, necesarul acestui mineral devine mai important pentru femei. Produsele lactate, legumele verzi și unele semințe reprezintă surse importante de calciu.

Acizii grași Omega-3 susțin sănătatea inimii

Specialiștii atrag atenția și asupra acizilor grași Omega-3. Aceștia sunt asociați cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și pot contribui la reducerea inflamației din organism.

Peștii grași precum somonul, sardinele și macroul sunt printre cele mai bune surse naturale de Omega-3.

Numeroase studii au asociat consumul regulat al acestor grăsimi cu o sănătate cardiovasculară mai bună și cu o funcționare optimă a creierului.

Vitamina B12 poate deveni mai greu de absorbit

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitatea organismului de a absorbi vitamina B12 scade. Această vitamină este importantă pentru funcționarea sistemului nervos și pentru formarea globulelor roșii. Deficiențele pot provoca oboseală, slăbiciune și probleme neurologice.

Vitamina B12 se găsește în principal în produsele de origine animală, precum carnea, peștele, ouăle și lactatele.

Alimentația și mișcarea, cele mai importante

Experții subliniază că suplimentele nu pot înlocui o alimentație echilibrată. O dietă variată, bogată în fructe, legume, proteine de calitate și grăsimi sănătoase rămâne cea mai bună strategie pentru acoperirea necesarului de nutrienți după 40 de ani. În plus, activitatea fizică regulată, somnul suficient și controalele medicale periodice joacă un rol la fel de important în menținerea sănătății pe termen lung.

Specialiștii spun că vârsta de 40 de ani nu trebuie privită ca începutul declinului, ci ca momentul în care prevenția și alimentația corectă devin mai importante ca oricând.