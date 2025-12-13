Rețetele Juanitei

Pentru o zi de weekend când nu avem chef de gătit cartofii gratinați cu ouă și șuncă sunt oferta ideală. Se fac repede, îi poate prepara orice începător într-ale gătitului și nimeni nu refuză așa ceva. O bunătate!

Ingrediente pentru 1 persoană

1 cartof

1 ou

1-2 feliuțe de șuncă/prosciutto/ jamon iberic

o bucățică de dimensiunea unui deget de brânză provolone (sau altă brânză ușor de topit).

Preparare cartofi gratinați

I-am spălat bine. I-am tăiat în feliuțe subțiri lăsând și coaja. I-am pus în friteuză, i-am stropit cu puțin ulei și i-am copt la 190 de gr pentru 20 de minute (urmăriți să nu se ardă, mai întoarceți din când în când să fie toți bine gătiți. Merg băgați și în cuptor la 200 de grade.

În ultimele 10 minute așezăm peste cartofi, din loc în loc, bucățele de provolone.

Prăjim ouăle ochiuri în ulei sau într-o tigaie antiaderentă cu doar câteva picături de ulei. Pot fi făcute și în friteuza cu aer cald.

Montare și servire

Așezăm cartofii gratinați pe o farfurie, punem ouăle deasupra. Adăugăm sare și piper, apoi câteva feliuțe de șuncă ori jamon. Putem pune și pui, bucăți de cârnat prăjit sau afumat, prosciutto, bacon crocant.

Înainte de a fi servite, ouăle se taie ca gălbenușul să curgă.

Poftă bună!