Agricultura, în programul de guvernare propus de Eugen Tomac, este privită nu doar ca un sector economic strategic, ci și ca o oportunitate majoră pentru dezvoltarea rurală, reducerea deficitului comercial și consolidarea competitivității României pe piața europeană.

Viziunea programului este una ambițioasă: transformarea agriculturii românești dintr-un model bazat în principal pe producția și exportul de materii prime într-un sistem modern, orientat spre procesare, integrarea lanțurilor valorice și dezvoltarea unor ecosisteme agroalimentare regionale puternice.

Obiectivul final este creșterea valorii adăugate generate în România și apariția unor companii românești capabile să concureze pe piețele internaționale.

Continuarea Programului INVESTALIM

În prima etapă, cu un orizont de implementare de 12-18 luni, programul pune accent pe continuarea investițiilor deja începute și pe susținerea sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare.

Un pilon important îl reprezintă continuarea Programului INVESTALIM, prin care sunt finanțate proiecte din industria alimentară destinate creșterii valorii adăugate a produselor agroalimentare românești. În paralel, sectorul de panificație va beneficia în continuare de sprijin financiar prin Programul Național Strategic, contribuind la echilibrarea balanței comerciale.

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Pentru producătorii de legume și fructe, programul prevede finanțarea achiziției de echipamente moderne, cu scopul creșterii producției și eficienței exploatațiilor agricole.

Credite pentru fermieri, pentru investiții garantate de stat în proporție de până la 90%

Un element esențial este regândirea programului AgroInvest. Fermierii vor putea beneficia de credite pentru investiții garantate de stat în proporție de până la 90%, cu perioade de rambursare de 15-20 de ani și dobânzi comparabile cu cele existente în alte state membre ale Uniunii Europene. Măsura urmărește facilitarea accesului la capital și accelerarea modernizării agriculturii românești.

Investiții de 1,4 miliarde de lei pentru fermele de reproducție, creștere și îngrășare

Programul acordă o atenție deosebită sectorului zootehnic, considerat esențial pentru reducerea dependenței de importuri.

În sectorul suinelor, sunt prevăzute investiții de 1,4 miliarde de lei pentru fermele de reproducție, creștere și îngrășare, cu obiectivul de a ajunge la un efectiv de 2,4 milioane de capete crescute în sistem industrial. Totodată, fermele familiale vor beneficia de un program distinct, finanțat cu 30 de milioane de euro, pentru dezvoltarea adăposturilor cu capacități între 50 și 100 de capete.

Și sectorul avicol este inclus printre priorități. Programul propune alocarea a 100 de milioane de euro pentru modernizarea fermelor existente și construirea unor noi capacități de producție, care să adauge aproximativ 10 milioane de locuri pentru păsări. Scopul este consolidarea poziției României ca producător regional important de ouă și carne de pasăre și dezvoltarea potențialului de export.

Digitalizare, cercetare și agricultură ecologică

Un capitol important al programului îl reprezintă adaptarea agriculturii la noile tehnologii. Se urmărește dezvoltarea unui ecosistem agricol bazat pe digitalizare și tehnologii inteligente, prin reorganizarea institutelor de cercetare și transferul mai eficient al rezultatelor cercetării către producători.

În același timp, agricultura ecologică va beneficia de actualizarea cadrului legislativ privind producția, certificarea și etichetarea produselor bio. Scopul este creșterea încrederii consumatorilor și stimularea dezvoltării acestei piețe aflate în continuă expansiune la nivel european.

Program dedicat satelor pescărești integrate

Programul lui Eugen Tomac tratează agricultura în strânsă legătură cu dezvoltarea rurală. Astfel, este prevăzută accelerarea aprobării Strategiei pentru Dezvoltarea Integrată a Zonei Montane, considerată esențială pentru atragerea viitoarelor fonduri europene și combaterea depopulării satelor montane.

De asemenea, este propus un program dedicat satelor pescărești integrate, care urmărește conectarea pisciculturii cu agricultura, irigațiile, agroturismul, producția de energie și protecția mediului. Abordarea urmărește crearea unor ecosisteme economice locale sustenabile și diversificate.

Pentru creșterea siguranței juridice în agricultură, programul prevede accelerarea cadastrului agricol național și finalizarea înregistrării terenurilor agricole, facilitând accesul la subvenții, tranzacții și finanțări.

În plus, Agenția Domeniilor Statului va fi supusă unui audit amplu, iar terenurile statului vor fi orientate prioritar către tinerii fermieri, cercetare și investiții cu valoare adăugată ridicată.

Reforme pe termen lung pentru competitivitate

Pe termen mediu și lung, una dintre cele mai importante investiții rămâne dezvoltarea infrastructurii de irigații. Programul propune extinderea suprafeței irigabile de la aproximativ 1,6 milioane de hectare în prezent la circa 2 milioane de hectare până în 2028 și la 2,7 milioane de hectare până în 2030.

Totodată, vor continua investițiile în procesarea produselor agroalimentare prin Programul Național Strategic, pentru a reduce exportul de materii prime și a încuraja producția de produse finite cu valoare adăugată mare.

În perspectivă, programul prevede elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar și a spațiului rural pentru perioada 2028-2034, document care va defini poziția României în negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene.