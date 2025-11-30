Târgul de Crăciun din Craiova a devenit, și în acest an, un punct de atracție pentru vizitatori, nu doar prin luminile și decorurile festive, ci și prin oferta culinară variată. De la preparate tradiționale la deserturi de sezon, comercianții propun o gamă largă de gusturi care marchează atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Prețuri pentru mâncarea tradițională de la târgul de Crăciun din Craiova

Mâncare tradițională: tochitură, cârnați, mici, pastramă, friptură, murături, mămăligă. Prețurile pe 100 de grame pornesc de la 10 la 15 lei.

Deserturi: prăjitură de casă 100g – pornind de la prețul de 10 lei și patiserie de la 10 lei bucata.

Ciocolata în diferite forme – de la 20 la 70 de lei, iar vinul fiert 15 lei.

Dulce de la târgul din Craiova

Pe lângă mâncarea tradițională, Căsuța Damarin din centru târgului de Crăciun propune o selecție variată de produse din ciocolată: nuci umplute, portocale glazurate, praline cu arome diverse, ciocolată caldă, turtă dulce și alte dulciuri de sezon.

În ceea ce privesc prețurile, se poate observa praline la 4,50 lei bucata și nuci umplute cu ciocolată la 35 lei bucata – 245 grame.

Diversitatea preparatelor disponibile la târg reflectă interesul tot mai mare al publicului pentru experiențe culinare de sezon. Indiferent de preferințe, vizitatorii pot găsi opțiuni pentru toate gusturile, într-un cadru care completează atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

