În ultimii ani, anxietatea a devenit una dintre cele mai frecvente probleme raportate de oameni, manifestându-se prin oboseală constantă, iritabilitate, insomnii, palpitații sau poftă excesivă de dulce. Potrivit nutriționistului Tania Fântână, explicația nu ține exclusiv de psihologie, ci de o combinație complexă de factori care implică metabolismul, alimentația, somnul și stilul de viață.

„Anxietatea nu este nici doar psihologică, nici doar metabolică. Este o combinație complexă între creier, hormoni, sistem nervos, inflamație, glicemie, somn și felul în care trăim în general”, explică specialistul.

Tania Fântână atrage atenția că ritmul de viață actual favorizează apariția unei stări permanente de alertă. Mesele luate pe fugă, consumul frecvent de produse ultra-procesate, lipsa somnului, excesul de cafea și timpul redus petrecut în lumină naturală contribuie la suprasolicitarea organismului și la creșterea nivelului de stres.

Un rol important îl joacă și alimentația. Persoanele care se confruntă cu anxietate observă adesea pofte intense de dulce, însă acestea au și o explicație biologică. Scăderile bruște ale glicemiei determină creierul să caute rapid surse de energie, iar zahărul oferă temporar o senzație de confort. Ulterior însă, apare o nouă scădere a glicemiei, care poate accentua agitația, iritabilitatea și senzația de neliniște.

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Nu există o dietă universală pentru anxietate

Specialistul subliniază că reglarea glicemiei este una dintre cele mai importante măsuri pentru gestionarea simptomelor. Acest lucru presupune mese regulate, cu suficiente proteine, fibre și grăsimi sănătoase, și reducerea consumului de dulciuri și produse ultra-procesate.

De asemenea, anumite carențe nutriționale pot agrava starea de anxietate. Deficitele de magneziu, vitamina D, vitamine din grupul B, fier sau acizi grași Omega-3 sunt asociate cu oboseala, tulburările de somn, iritabilitatea și dificultățile de adaptare la stres.

În opinia nutriționistului, nu există o dietă universală pentru anxietate, însă un model alimentar bazat pe alimente cât mai puțin procesate, legume, fructe, proteine de calitate, pește, ouă, leguminoase și nuci poate susține sănătatea metabolică și funcționarea optimă a sistemului nervos.

Pe lângă alimentație, somnul, mișcarea și expunerea la lumină naturală rămân elemente esențiale.