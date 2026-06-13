VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Anxietatea nu este nici doar psihologică, nici doar metabolică” / Cum influențează alimentația și stilul de viață starea de neliniște permanentă

13 iun. 2026, Nutriție
Sursa foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

În ultimii ani, anxietatea a devenit una dintre cele mai frecvente probleme raportate de oameni, manifestându-se prin oboseală constantă, iritabilitate, insomnii, palpitații sau poftă excesivă de dulce. Potrivit nutriționistului Tania Fântână, explicația nu ține exclusiv de psihologie, ci de o combinație complexă de factori care implică metabolismul, alimentația, somnul și stilul de viață.

„Anxietatea nu este nici doar psihologică, nici doar metabolică. Este o combinație complexă între creier, hormoni, sistem nervos, inflamație, glicemie, somn și felul în care trăim în general”, explică specialistul.

Tania Fântână atrage atenția că ritmul de viață actual favorizează apariția unei stări permanente de alertă. Mesele luate pe fugă, consumul frecvent de produse ultra-procesate, lipsa somnului, excesul de cafea și timpul redus petrecut în lumină naturală contribuie la suprasolicitarea organismului și la creșterea nivelului de stres.

Un rol important îl joacă și alimentația. Persoanele care se confruntă cu anxietate observă adesea pofte intense de dulce, însă acestea au și o explicație biologică. Scăderile bruște ale glicemiei determină creierul să caute rapid surse de energie, iar zahărul oferă temporar o senzație de confort. Ulterior însă, apare o nouă scădere a glicemiei, care poate accentua agitația, iritabilitatea și senzația de neliniște.

- articolul continuă mai jos -

Vă recomandăm să citiți și: 10 mituri despre alimentație pe care nutriționiștii vor să le uităm odată pentru totdeauna / De la carbohidrați la fructe și detoxifiere

Nu există o dietă universală pentru anxietate

Specialistul subliniază că reglarea glicemiei este una dintre cele mai importante măsuri pentru gestionarea simptomelor. Acest lucru presupune mese regulate, cu suficiente proteine, fibre și grăsimi sănătoase, și reducerea consumului de dulciuri și produse ultra-procesate.

De asemenea, anumite carențe nutriționale pot agrava starea de anxietate. Deficitele de magneziu, vitamina D, vitamine din grupul B, fier sau acizi grași Omega-3 sunt asociate cu oboseala, tulburările de somn, iritabilitatea și dificultățile de adaptare la stres.

În opinia nutriționistului, nu există o dietă universală pentru anxietate, însă un model alimentar bazat pe alimente cât mai puțin procesate, legume, fructe, proteine de calitate, pește, ouă, leguminoase și nuci poate susține sănătatea metabolică și funcționarea optimă a sistemului nervos.

Pe lângă alimentație, somnul, mișcarea și expunerea la lumină naturală rămân elemente esențiale.

„Sănătatea mintală nu începe doar în minte. Începe și în felul în care ne hrănim, dormim, ne mișcăm și ne tratăm corpul zi de zi”, concluzionează Tania Fântână.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
13 iun.
VIDEO Primul vin de cireșe din lume/ Cel sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce este fermentat prin proceduri speciale și este minunat lângă brânzeturi sau ciocolată
VIDEO Primul vin de cireșe din lume/ Cel sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce este fermentat prin proceduri speciale și este minunat lângă brânzeturi sau ciocolată
Disputandum
12 iun.
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 5) | Chef Nico Lontras: „Bucătăria românească nu trebuie distrusă, ci făcută mai bună” / „Avem bucătăria. Avem vinurile. Avem producătorii. Ne lipsesc doar logistica și strategia”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 5) | Chef Nico Lontras: „Bucătăria românească nu trebuie distrusă, ci făcută mai bună” / „Avem bucătăria. Avem vinurile. Avem producătorii. Ne lipsesc doar logistica și strategia”
Rețetele Juanitei
11 iun.
VIDEO Pui cu cartofi noi, totul gătit în aceeași tavă, la cuptor, pe pat de usturoi. O rețetă tradițională pe care n-ai cum să o greșești
VIDEO Pui cu cartofi noi, totul gătit în aceeași tavă, la cuptor, pe pat de usturoi. O rețetă tradițională pe care n-ai cum să o greșești
Rețete
11 iun.
VIDEO | Ce este coleșa cu baraboi, mâncarea care a hrănit generații de maramureșeni / Rețeta simplă păstrată din bătrâni, care combină mămăliga cu cartofii
VIDEO | Ce este coleșa cu baraboi, mâncarea care a hrănit generații de maramureșeni / Rețeta simplă păstrată din bătrâni, care combină mămăliga cu cartofii
Călătorii Culinare
11 iun.
VIDEO | Cuptorul de pâine itinerant aduce, în târgurile locale, aromele de coptură de odinioară / „Pregătim pâine la foc de lemne, pâine normală și chifle umplute”
VIDEO | Cuptorul de pâine itinerant aduce, în târgurile locale, aromele de coptură de odinioară / „Pregătim pâine la foc de lemne, pâine normală și chifle umplute”