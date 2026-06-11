În Maramureș, puține preparate sunt mai reprezentative pentru bucătăria tradițională decât coleșa cu baraboi. Simplă, sățioasă și pregătită din ingrediente aflate la îndemâna oricărei gospodării, această mâncare a fost timp de generații una dintre bazele alimentației în lumea satului.

„Baraboi” este denumirea regională folosită în nordul Maramureșului pentru cartofi. Combinația dintre cartofii fierți și mălai a dat naștere unui preparat care a trecut proba timpului și care continuă să fie pregătit și astăzi, atât în gospodării, cât și în bucătăriile pensiunilor și restaurantelor cu specific local.

O mâncare născută din simplitate

Coleșa cu baraboi a apărut într-o perioadă în care oamenii se bazau aproape exclusiv pe ceea ce produceau în propria gospodărie. Cartofii și porumbul erau două dintre cele mai răspândite culturi din zonă, iar din acestea au fost create numeroase preparate tradiționale.

Rețeta este apreciată pentru consistența sa și pentru faptul că oferă multă energie. De aceea, era consumată frecvent de familiile de țărani care lucrau la câmp sau în gospodărie.

În multe sate, coleșa era servită ca fel principal, iar în zilele de sărbătoare putea fi însoțită de brânză, smântână, jumări sau lapte acru.

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Cum se prepară

În imaginile surprinse în timpul preparării, baza rețetei este formată din cartofi fierți și transformați într-o compoziție cremoasă. Peste aceasta se adaugă treptat mălaiul, în timp ce amestecul este omogenizat continuu.

Secretul preparatului este amestecarea constantă, astfel încât mălaiul să se încorporeze uniform și să nu formeze cocoloașe. Pe măsură ce fierbe, compoziția capătă culoarea specifică și o textură densă, asemănătoare unei mămăligi foarte fine. Rezultatul este o coleșă consistentă, cu gust delicat de cartof și porumb, apreciată pentru simplitatea și autenticitatea sa.

Practic, se prepară ca orice mămăligă, respectând proporțiile de 1 la 3. Adică o porție de făină de mălai și 3 porții de apă. Punem apa la fiert cu puțină sare, dar în plus, se adaugă 1-2 cartofi fierți în apă. Aceștia se zdrobesc cu telul înainte de a adăuga făina de mălai.

Un simbol al gastronomiei maramureșene

În ultimii ani, interesul pentru gastronomia tradițională a readus în atenție numeroase preparate aproape uitate. Coleșa cu baraboi se numără printre acestea. Mulți turiști care ajung în Maramureș caută tocmai astfel de rețete, care spun povestea locului mai bine decât orice broșură turistică. Preparatul amintește de o perioadă în care bucătăria era construită în jurul ingredientelor locale și al rețetelor transmise din generație în generație.

Deși ingredientele sunt puține, coleșa cu baraboi rămâne una dintre mâncărurile care definesc identitatea culinară a Maramureșului. Este dovada că uneori cele mai simple preparate sunt și cele care rezistă cel mai bine trecerii timpului.