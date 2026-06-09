Cum își crește copiii cofondatoarea Artesana: „Nu le-am interzis nimic” / Ce reguli are acasă despre alimentație, microbiom și produse ultra-procesate

09 iun. 2026, Video
Foto G4Food
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Într-o perioadă în care tot mai mulți părinți încearcă să găsească echilibrul între alimentația sănătoasă și tentațiile inevitabile ale copilăriei, Alina Donici, cofondatoarea Artesana, spune că a ales să își crească cei trei copii fără interdicții stricte, dar cu foarte multă educație alimentară.

Invitată la G4Food, antreprenoarea a vorbit despre microbiom, alimente ultra-procesate, reguli în familie și despre cum încearcă să îi învețe pe copii să facă singuri alegeri mai bune.

„Nu le-am interzis nimic”

Deși conduce unul dintre cele mai cunoscute branduri românești de lactate artizanale, Alina Donici spune că nu a vrut niciodată să transforme mâncarea într-un subiect al interdicțiilor.

„Nu am considerat că trebuie să le interzic nimic. Ba chiar i-am încurajat să încerce. Important este să înțeleagă că ceea ce bagă în gură se reflectă mai departe în sănătatea lor.

Nu cred foarte mult în interdicții pentru că, de multe ori, ele transformă lucrurile respective în fructul interzis. Copiii trebuie să înțeleagă singuri de ce anumite alegeri sunt mai bune decât altele și ce efect au asupra organismului lor”, a explicat antreprenoarea.

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Potrivit acesteia, relația sănătoasă cu alimentația se construiește prin educație și înțelegere, nu prin frică.

Mamă a trei copii de 8, 15 și 19 ani

Alina Donici spune că alimentația a devenit un subiect și mai important după ce a devenit mamă. Astăzi are trei copii, cu vârste de 8, 15 și 19 ani, iar experiențele trăite alături de ei i-au influențat inclusiv viziunea asupra businessului.

„Cred că partea de mămicie m-a ajutat enorm în business. Te învață răbdarea, te învață să fii atent la oameni și să înțelegi că fiecare are ritmul lui și nevoile lui.

În familie am încercat întotdeauna să construim obiceiuri sănătoase și să explicăm de ce anumite alegeri sunt mai bune decât altele, nu să impunem reguli fără explicații”, a spus ea.

„Ce le dai acasă contează foarte mult”

Fondatoarea Artesana crede că cele mai importante lecții despre alimentație sunt cele pe care copiii le învață în familie.

„Ce le dai acasă contează foarte mult. Sunt convinsă că vor păstra obiceiurile acestea bune mai departe. Nu poți să îi ceri copilului să mănânce sănătos dacă tu, ca adult, nu faci asta.

Copiii învață foarte mult din ceea ce văd la noi. Din felul în care mâncăm, din felul în care facem cumpărăturile și din alegerile pe care le facem în fiecare zi”, spune antreprenoarea.

În familia Donici accentul cade pe ingrediente simple, cât mai puțin procesate și, pe cât posibil, de calitate.

Analize de microbiom pentru copii

Interesul pentru sănătate și alimentație a determinat familia să meargă chiar mai departe și să studieze în detaliu relația dintre microbiom și starea de sănătate.

„Copiii mei au analize făcute la microbiom, au teste genetice și încercăm să înțelegem cât mai bine ce li se potrivește și ce nu.

Am încercat să îi facem să înțeleagă cât de importantă este legătura dintre microbiom și creier și cât de mult influențează alimentația felul în care ne simțim”, a povestit Alina Donici.

Potrivit acesteia, discuțiile despre microbiom și sănătatea digestivă ar trebui să fie mult mai prezente în educația alimentară a copiilor.

Lecția primită de la fiul său, Darius

Un moment important pentru familie a venit atunci când unul dintre copiii săi a fost diagnosticat cu alergie la proteina laptelui de vacă.

„Cred cu tărie că trebuie să ne întoarcem la alimente simple, de bază. Și asta o spun și din experiența pe care am avut-o cu mijlociul, cu băiatul nostru care, la șase luni de zile, am descoperit că are alergie la proteina laptelui de vacă.

Bineînțeles că mi s-a părut o mare nedreptate. Noi, o fabrică de lactate, și el să aibă alergie la proteina laptelui de vacă.

Am mers foarte în detaliu și am studiat fenomenul. I-am făcut și analiză la microbiom lui Darius. Am reușit să reglăm această problemă din alimentație și suplimente alimentare cu probiotice, după analize. Lipsa aceasta de nutrienți în hrană își spune cuvântul mai devreme sau mai târziu”, a povestit ea.

Antreprenoarea spune că experiența respectivă a avut un impact inclusiv asupra modului în care privește businessul.

„Cu toată supărarea de moment și sentimentul de nedreptate pe care l-am trăit atunci, de fapt Darius ne-a dat o lecție foarte importantă și de business. Și anume că trebuie să păstrăm produsele curate și să nu ne abatem de la misiunea noastră”, a explicat Alina Donici.

„Pe copii nu îi poți educa prin vorbe”

În opinia sa, cea mai importantă formă de educație rămâne exemplul personal.

„Mie mi se pare că pe copii nu îi poți educa cu vorba. Îi educi prin ceea ce văd la tine în fiecare zi.

Copiii observă cum vorbești, cum te comporți, ce alegeri faci și duc toate aceste lucruri mai departe. De aceea cred foarte mult în puterea exemplului și foarte puțin în regulile impuse fără explicații”, spune ea.

„Trebuie să înțeleagă ce le face bine și ce le face rău”

Alina Donici crede că scopul unui părinte nu este să controleze fiecare alegere alimentară a copilului, ci să îl ajute să înțeleagă consecințele.

„Important este să înțeleagă ce le face bine și ce le face rău. Dacă reușesc să conștientizeze acest lucru, atunci vor începe singuri să facă alegeri mai bune.

Eu cred foarte mult că cei șapte ani de acasă rămân și mai târziu și că obiceiurile construite în familie au un impact enorm asupra vieții de adult”, a concluzionat antreprenoarea.

Podcastul integral cu Alina Donici, cofondatoarea Artesana, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food și pe platformele G4Media. Antreprenoarea vorbește despre alimentația copiilor, microbiom, etichete, produse ultra-procesate, antreprenoriat și provocările industriei alimentare din România.

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